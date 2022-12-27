12月消費者信心指數創逾13年新低，明年想靠內需撐經濟恐不樂觀，財部：國安基金不排除護盤2年
我們想讓你知道的是
景氣低迷何時才會出現轉機，吳大任認為，明（2023）年可先觀察2指標，當美國通膨率跌破5%，聯準會（Fed）可能被迫停止升息，甚至考慮降息，台灣的出口才有成長機會，「最樂觀判斷，也要明年下半年」。
（中央社）中央大學台經中心今（27）日發布12月消費者信心指數（CCI）總指數為59.12點，創下逾13年新低水準；台經中心執行長吳大任進一步示警，製造業景氣還未落底、勞動市場持續惡化，明（2023）年想靠內需撐經濟恐怕不樂觀。
12月消費信心創逾13年新低
12月消費者信心指數（CCI）總指數為59.12點，月減0.88點，不只連4月下滑，更創下2009年10月以來新低；進一步觀察CCI的6項分項指標，僅物價水準上升，購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機等5項指標均呈下降。
吳大任表示，在通膨壓力籠罩與全球主要央行持續緊縮等雙重壓力夾擊之下，台灣經濟急轉之下，大家期望明年可以靠內需支撐經濟，抵擋出口衰退，「但這希望要成真，困難度非常高」。
吳大任指出，「未來半年家庭經濟狀況」調查為70.9點，月減0.55點，且為2010年5月以來最低，這代表家庭經濟持續惡化，而且央行接連升息，台灣有約200萬戶房貸戶，房價高漲之下，貸款負擔將大幅提升。
而「未來半年國內就業機會」降至61.1點，創下近13年新低；吳大任直言，出口相關製造業面臨內憂外患，除了接單減少、營收下滑，央行升息令企業借貸成本增加，台電又針對企業用戶調漲電價，槓桿較大的企業壓力沉重，推測明年上半年，可能看到更多廠商無薪假、裁員的現象。
外界關注景氣低迷之勢，何時才會出現轉機，吳大任認為，明年可先觀察2指標，當美國失業率突破5%或是通膨率跌破5%，美國聯準會（Fed）可能被迫停止升息，甚至考慮降息，全球經濟慢慢復甦，台灣的出口才有成長機會，「最樂觀判斷，也要明年下半年」。
另外，「未來半年購買耐久性財貨時機」調查結果為99.9點，由於跌破100點，絕對水準從「偏向樂觀」轉為「偏向悲觀」；同步觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」為100.4點，月減2.25點，為2020年9月以來新低。
12月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為12月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2870名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。
另外，中央大學今天同步公布第3季台灣能源安全指標為64.1點，較第2季減少5.1點、相較去年同季大減10.9點，並指出歷年太陽光電和風電實際設置值占新增量（執行率）已經連5年落後，凸顯政府對未來供電能力過於樂觀，建議政府調整能源政策，讓3座核電廠延役。
全球景氣降溫恐拉長 財部：國安基金不排除護盤2年
國民黨立委林德福今天質詢，如果經濟景氣繼續不回溫，國安基金是否可能陪過年，甚至還陪2年。對此，財政部代理部長阮清華說，「不排除」，因為這次經濟狀況比2009金融危機更嚴重一些。
立法院財政、內政委員會聯席會議今天審查地方稅法通則第4條條文修正草案，阮清華列席備詢。
林德福質詢，中經院預測明年景氣將呈「內平外冷」狀態。他問阮清華，全球景氣下行，如果經濟成長看不到好轉跡象，股市是否沒有可能出現反彈機會。
對此，阮清華答覆，股市與經濟會連動，國內股市從國安基金進場到現在，目前還是上漲。
林德福再問，國安基金是否陪大家過年。阮清華表示，國安基金只要沒有經過委員會決議退場，國安基金都會在場內維持股市穩定。
林德福質詢，如果經濟景氣不回溫，國安基金是否繼續不退場，不僅陪過年、甚至還陪2年。
對此阮清華說，「這個不排除啦」；這次經濟的狀況比2009年金融危機更嚴重一些，因為持續的時間更長。
國民黨立委洪孟楷質詢時進一步追問，之前都是聽到政府講說現在景氣史上最佳，怎麼現在變成這次經濟的狀況比金融危機更嚴重。
洪孟楷質詢時還追問，阮清華之前答覆林德福時提及國安基金進場不排除陪2年，是因為經濟狀況比2009金融危機更嚴重一些。
阮清華說，他講的「現在的經濟狀況影響比較久」，是這個意思。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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