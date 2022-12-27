2022/12/27,
中國

《星島》：中國禁出口河砂予台灣，配額或改分配港澳

《星島》：中國禁出口河砂予台灣，配額或改分配港澳
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《星島》報導，中國大陸禁止河砂輸出台灣後，有關配額將轉到香港和澳門；報導指香港正大興土木，過去一直缺乏相關材料的情況得以紓解。

（中央社）港媒報導，中國大陸禁止河砂輸出台灣後，有關材料的出口配額將轉到香港和澳門，而香港正在大興土木，過去一直缺乏相關材料的情況得以紓解。

中國商務部官網8月3日公告，即日起暫停天然砂對台灣地區出口。《星島日報》今天（27日）在報導中表示，河砂被視為珍貴天然資源，中國大陸近年減少出口，並實施配額。

香港目前每年獲中國大陸輸送約100萬公噸河砂，但每年到了9月就不敷使用，因此近年積極從東南亞國家進口約30萬公噸河砂，以滿足營造業在剩餘月份的需要。

報導引述香港建築業物料聯會行政總裁寧漢崇說，今年河砂供應情況略為好轉，雖然大陸配額維持不變，但仍足夠使用，原因包括一些工程轉用機砂（石粉）以及COVID-19疫情下工程減慢，令河砂需求略為放緩。

寧漢崇表示，大陸過去每年一直預留30萬公噸河砂供應台灣，但有關配額有望明年改為分配給港澳，由於澳門使用量不多，受惠的主要是香港。

他說，新增上述30萬公噸河砂，大陸明年供應香港的河砂配額可以增至130萬公噸，預料香港未來兩年不必再向東南亞國家購買河砂，可節省約港幣2000萬元運送成本。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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