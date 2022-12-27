富邦人壽打造綠色低碳保單，獲雙重認證肯定！

為響應台灣2050年淨零碳排目標，落實金管會綠色金融3.0政策，富邦人壽持續深耕對地球永續的社會責任承諾，除積極形塑環境友善職場推動各項節能減碳作為，保單服務今年更榮獲國內外認證成為低碳綠色商品，不僅通過國際標準「ISO 14067」保單碳足跡認證，並於日前正式榮獲行政院環保署頒發「碳標籤」及「碳足跡減量標籤」保單雙重認證，透過減少保單服務過程的二氧化碳排放量，將保險業角色從轉嫁各類風險提升至積極守護環境健康。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，隨著全球暖化日益嚴重、極端氣候頻繁發生，淨零碳排儼然成為全球的共識及挑戰，富邦人壽積極從保險本業精神出發，由建立自身碳足跡盤查能力做起，全力推動綠色保單服務、職場節能減碳、再生能源發電等營運策略，攜手全台保戶與同仁建立環保思維與執行減碳行動，致力由內而外擴大企業永續經營影響力，落實減碳與健康並進、環境與經濟齊顧願景，留給下一代乾淨美麗的居住環境。

保單服務減碳有成，榮獲環保署核可成為綠色商品

為實現低碳營運的環境永續目標，富邦人壽從保險本業出發，以具體行動導入「ISO 14067」 保單碳足跡認證，經BSI英國標準協會驗證審查，於人身保險服務的生命週期內，每件保單僅排放約2.8公斤的二氧化碳(註1)，符合行政院環境保護署認可之合理保證等級，更獲頒行政院環保署「碳標籤」及「碳足跡減量標籤」保單雙重認證，正式核可成為「綠色商品/服務」，協助全台保戶轉嫁各類人身風險同時，更為守護健康生活環境盡一份心力。

為精確反映每件保單的二氧化碳排放量，富邦人壽藉由科學化方法，調查全台近200個營業及服務據點，將統計範圍從保單製作、服務招攬、保單寄送至廢棄處理等生命週期完整涵蓋，與基線年(2018年)相較，2020年富邦人壽所有保單減碳超過5,000公噸，減碳幅度達到近18%，遠超過行政院環保署減碳標籤所規定的五年減碳3%，若換算成電力，相當於可以抵銷2,500多戶家庭一整年的碳排放量，減碳表現優異彰顯綠色保險影響力。

攜手保戶共創永續，持續推展無紙化數位保險服務

除致力推動保單碳足跡認證愛護地球，富邦人壽亦持續推展數位化便捷服務，如電子保單、視訊投保、行動保全等，並成為第一家推出行動身分識別(MID)服務的保險業者，現在業務同仁只要透過人手一台的平板電腦，就能提供客戶完整的線上保險服務，大量減少紙張使用，與保戶攜手落實環保更增進服務品質，截至今年前三季累計已節省365.8公噸二氧化碳排放，較2021年同期節省逾30%(註2)，效果相當於3.6萬棵樹一整年的碳排吸收量(註3)。

落實企業節能減碳，導入再生能源發電及綠建築設計

富邦人壽長年深耕對環境永續的承諾，以風險管理角度積極尋求企業減碳解決方案，透過大力推動辦公室節電計畫，將燈具、空調等主要用電設備汰換為一級能源效率裝置，截至今年累計已省下逾 430萬度電力，同時響應政府再生能源政策，於辦公大樓設置太陽能及風力發電等設施，今年預估總發電量將近9萬度，較去年同期提升4倍之多，多管齊下創造綠色環保影響力，並將綠建築指標納入新建物營造之興建原則，致力採行節能減碳的建築設計，實現人與自然環境的共生共好。

註1：取自 BSI 英國標準協會頒發之「Product Carbon Footprint Verification Opinion Statement碳足跡查證聲明書」。

註2：2021年前三季服務無紙化之減碳量為281,019公斤CO2e，2022年前三季為365,812公斤CO2e；成長率為(365,812-281,019)/ 281,019＝成長30.17%。

註3：依林務局新聞稿公告，1棵樹1年可以吸收5~10公斤的碳排放量；以10公斤估計，以 365,812公斤CO2e／(10公斤/棵) = 36,581 棵，約為3.6 萬棵樹。

資料來源：https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=21144