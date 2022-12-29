2022/12/29,
中國

旅美學者：中國防疫失敗，習近平跌落神壇，《紐約時報》：凸顯中共不會治國

旅美學者：中國防疫失敗，習近平跌落神壇，《紐約時報》：凸顯中共不會治國
旅美中國政治學者鄧聿文指出，中國今年負面消息接踵而來，重創領導人習近平的權威。圖為中共黨史展覽館陳設。（中央社檔案照片）

我們想讓你知道的是

旅美中國政治學者鄧聿文認為，防疫的失敗，看來並未動搖習近平第3個任期對權力的絕對掌控。但從毛澤東的例子來看，習近平已跨過了權力和權威的巔峰期「進入下行通道」。而以今年12月當局被迫放棄清零為分水嶺，習近平就算還能統治中國10多年，但「已經走在下坡路上」。

學者：中國防疫失敗，習近平跌落神壇

（中央社）旅美中國政治學者鄧聿文指出，中國今（2022）年負面消息接踵而來，加上防疫失敗，中共總書記習近平的權威遭到重大打擊。如同毛澤東當年，習近平的形象正從神壇快速跌落，比預期還快。

《美國之音》（VOA）中文網27日發表鄧聿文題為〈2022年，習近平跌落神壇〉的文章提到，時間即將跨入2023年，中國的情形比他今年初預想的還要糟糕。外部環境、中共二十大不利變數、民眾對政治高壓物極必反、經濟形勢等4項不利因素，全數出現。

鄧聿文表示，由於上述原因，習近平的形象正「從高高在上的神壇快速跌落，比預期的還要快。」

他指出，2022年開局就對習近平當局不利。湖南女教師李田田、彭帥、徐州鐵鏈女等事件接連爆發，中共形象受到重創。此後，防疫的失敗對習近平的權威是巨大打擊，使他看起來雖仍大權在握，某種程度上卻成為他的「政治滑鐵盧」。

鄧聿文分析，習近平上台10年來，前5年完成了「核心」地位的確立，還把自己的思想寫入黨章成為指導思想，這是他的前任江澤民、胡錦濤都做不到。中共十九大，大大讓他的權力進一步鞏固，意氣風發進入第2個任期。但2018年美中貿易戰隨即爆發，中國卻擋住了美國的關稅懲罰，習近平一度受損的權力和權威得到部分彌補。

他指出，2020年武漢COVID-19疫情爆發，習近平宣稱防疫是他「親自指揮，親自部署」，實際上是在「賭一把」。結果這一階段賭贏了，靠的是原始野蠻的封城措施，終於控制住疫情泛濫，讓經濟較快恢復，此時全球其他國家，尤其是西方國家紛紛深陷疫情泥潭，中國直到2021年下半年被視為國際抗疫的模範生。

鄧聿文說，中共當局早在2020年10月就召開抗疫表彰大會，進而嘲笑西方「抄中國的作業」。習近平的權力和權威不但到完全恢復且「登上神壇」，並表現在2021年11月中共19屆六中全會通過的第3份歷史決議上，習近平被吹捧到無以復加的地步，使他在黨內和中國歷史上的地位與毛澤東並駕齊驅。

他表示，習近平「成也疫情，敗也疫情」，未能有效利用從Delta轉向Omicron變種病毒的階段及時轉向，放開封控。反而擔憂影響北京冬奧及中共二十大召開，繼續堅持「清零」，地方層層加碼變本加厲，終於引起大眾強烈不滿，導致經濟一落千丈。尤其是上海長達3個月封城出現不可思議的亂象，讓人們失去耐心。

鄧聿文認為，習近平當局11月初終於意識到病毒是防不住的，想用「小步慢走」方式退出清零，才推出了優化防疫20條。但因指導思想仍未放棄清零，加上地方政府仍然隨意封控，激起了民憤，烏魯木齊大火造成10人死亡一事更「添了一把火」，進而爆發「白紙運動」。

他說，眼見這一情勢，加上經濟嚴重下滑，習當局遂推出優化防疫新10條，完全放棄清零。但此後海嘯般的感染讓大多數人猝不及防，人們發現當局原來對放開根本沒作好準備，連最基本的相關藥品都未儲備，許多老年人因此離世，民眾強烈不滿，指責當局在人民真正需要時「對人民棄之如敝屣」，使習近平的形象再受傷害。

鄧聿文分析，獨裁領導人往往更容易做出錯誤決策，大錯很可能導致不可收拾的後果。官方之前把獨裁者捧得多高，摔得就有多重。毛澤東從神壇上跌落，就是「大躍進」和文革所造成，死後其路線就被全盤推翻，包括夫人及親信也被逮捕。

他指出，習近平因為「動態清零」一度登上權力高峰，也就預示著一旦「動態清零」碰壁不得不放棄，就要從權力高峰跌下來，就像毛澤東一樣。此外，前中共總書記胡錦濤在二十大閉幕式上被架離的一幕，也和防疫一樣損害了習近平的形象。

鄧聿文認為，防疫的失敗，看來並未動搖習近平第3個任期對權力的絕對掌控。但從毛澤東的例子來看，習近平已跨過了權力和權威的巔峰期「進入下行通道」。而以今年12月當局被迫放棄清零為分水嶺，習近平就算還能統治中國10多年，但「已經走在下坡路上」。

中國多地缺藥 工信部：加大供給精準投放
Photo Credit: 中新社 via 中央社
中國多地傳出缺藥，工信部官員14日說，已千方百計推動企業迅速擴能擴產，加大重點藥物市場供給，引導合理有序精準投放。圖為北京一家藥局12日民眾排長龍買藥。 （中新社提供）中央社 111年12月14日

紐時：中共放寬防疫管制後一團亂，凸顯不會治國

（中央社）北京當局自放寬防疫管制後疫情大爆發全中國亂成一團，《紐約時報》（The New York Times）27日報導，中共開放政策雜亂無章，而之前執行清零所彰顯的強大管控，不等於社會治理能力。

報導說，中國政府致力於貫徹清零期間彷彿無所不在、無所不能，以無限資源和不受限權力控制國家，就在幾乎耗盡資源和公眾善意，以及越來越多民眾因染疫致死或陷入危重症後，政府卻消失了。

報導引述企業家陳庸天在微信朋友圈的發文：「管控能力不等於社會治理能力。」他原本在上海經商，因不滿「國進民退」而出走，並曾撰萬言長文抒發為何離開中國的心境，痛陳「潤」就是抵抗共黨統治的最佳途徑。

報導指出，若善治意味著透明、負責、問責和回應人民需求，那麼無論是執行嚴厲的清零，還是突然宣布雜亂無章的重新開放，中國政府幾乎沒有實踐。

報導舉例，中共本可選擇挹注資源於提高老人的疫苗覆蓋率和增加加護病房的床位，卻斥巨資於大規模核酸檢測與普建方艙醫院；只顧著煽動民眾恐懼病毒，卻不願說明Omicron變種的症狀和死亡率的科學事實。

中共還可以儲備退燒藥，並提供民眾最好的疫苗，但如今各地都爆發買藥難的搶藥潮；又不批准使用國外藥廠生產的mRNA疫苗，偏偏中國國產疫苗預防重症的效力遠不如外國貨。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。