台灣大「OP響樂生活」主題曲《Over Power for my Everything》上線

台灣大哥大新品牌「OP響樂生活」首創一站式解決方案，以最優惠價格串聯內容、設備、網路、服務，開啟能所不能的娛樂體驗。繼日前邀請「柔道男神」楊勇緯親身拍廣告推薦，「OP響樂生活」再找來同樣全方位的創作才女鄧福如(阿福)，創作主題曲《Over Power for my Everything》，歌曲MV在台灣大臉書粉絲團、IG與官方YouTube平台全面上線。阿福一手包辦詞曲與演唱，以詼諧幽默的方式，唱出現代人面對科技新品選擇困難、擔心買錯被佔便宜的痛點，只要交給「OP響樂生活」小精靈就能輕鬆搞定。MV由曾入圍金曲獎的導演李品賢打造，結合元宇宙概念情境，充滿創意巧思引領觀眾走進OP生活。

「OP響樂生活」一站式服務 舒緩用戶選購、使用3C焦慮

台灣大「OP響樂生活」主打一站式服務，舒緩用戶面對如何選購3C產品及使用上的焦慮，首波推出《OP影音劇院套裝》，獲得用戶熱烈迴響。台灣大看準歌手阿福在疫情期間自創歌曲《不要問我》與先生對話，並引發社群的廣泛討論與二創互動，用動聽音樂搭配幽默歌詞，化解居家隔離的焦慮，與「OP響樂生活」化解消費者3C焦慮的理念相仿，雙方一拍即合，共同完成這首創作貼近消費者心聲的歌。

阿福將生活經驗寫成歌 「OP響樂生活」小精靈輕鬆升級娛樂體驗

阿福表示，很開心跟台灣大合作創造歌曲《Over Power for my Everything》，生活中經常會碰到興致勃勃想追劇或玩遊戲，但不知道要選用哪些設備，甚至被繁雜的3C操作絆住，美好時光也因此被蹉跎，但在求助「OP響樂生活」小精靈後，阿福笑稱對於像自己這樣的3C駑鈍之人，使用產品都變得輕鬆很多。

與阿福一起在IG高歌主題曲，有機會獲得萬元momo幣

台灣大將於今(23)日中午12點至12月31日(六)晚上11點59分，舉辦阿福Reel合唱活動，活動期間只要到台灣大或阿福官方IG與阿福一起合唱「OP響樂生活」主題曲《Over Power for my Everything》，加上tag台灣大官方IG，並hashtag #OP合唱挑戰及#opformyeverything，阿福和台灣大將會在1月14日分別選出5名OP合唱者，有機會獲得Google Nest Hub(第2代)智慧螢幕、1萬元momo幣等大禮。

「OP響樂生活」主題曲《Over Power for my Everything》播放平台連結

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