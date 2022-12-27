中國恢復對外通關，香港旅遊業布局迎陸客

（中央社）中國預定下月8日起恢復對外正常通關，受COVID-19疫情困擾了三年的香港一片歡呼，各大報章今天（27日）都在頭版報導了相關消息，旅遊業者也表示「終於迎來美好的春天」。

中國國家衛生健康委員會昨晚（26日）公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染（新冠感染），並自1月8日起解除大部分防疫管制，包括對感染者不再實行隔離，以及不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。

上述措施被視為北京當局在封關3年後，逐步恢復對外通關。

對於北京的決定，香港各大報章都在頭版大篇幅報導，其中《南華早報》的標題是「下月8日中國再次開放、取消隔離」，《明報》的標題是「內地1.8起入境取消隔離驗核酸」，《星島日報》的標題是「內地下月8日起免隔離全球通關」。

《大公報》在報導中表示，大陸調整防疫政策，換言之，香港與大陸將恢復正常免檢疫通關，香港各界歡迎安排，市民期望明年能回鄉過春節。

報導引述行政會議成員、中國全國政協委員陳清霞說，大陸和香港全面通關將刺激香港經濟發展、大陸重點企業到港設分部和高等人才來港，也能重拾香港過去為中國企業扮演國際資金募集、讓中國企業「走出去」及擔當中外「超級聯繫人」的重要角色。

對於大陸即將取消入境隔離檢疫，香港最雀躍的莫過於旅遊業。

在3年嚴格防疫措施及封關的衝擊下，香港旅遊業一片死寂，不少公司倒閉，大批航空公司空服員、導遊和相關從業人員失業或轉行做保安及其他服務行業。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

據報導，香港約有5000名註冊導遊，疫情發生後，仍然帶團的約僅1000人；近萬名領隊中，只有數百人出團，情況淒慘，而觀光業卻一向是香港主要的無煙工業，也是重要收入來源；觀光業受打擊，零售業也間接受害。

最近傳出香港和深圳即將通關之後，國泰航空公司已大幅增聘人手，經營港、深兩地巴士的公司也增聘大批司機。

隨著北京方面決定恢復通關，《大公報》在報導中引述一些旅遊業者說，通關在即，香港與大陸有序復常，「終於迎來美好的春天」。

另外，本地不少零售業者包括餐廳、服裝店和化妝店等接受媒體訪問時也期待市場復甦；這些店都在等待大陸旅客的重新到來，尤其位於尖沙咀、銅鑼灣旅遊區的商店，陸客是主要消費來源。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex