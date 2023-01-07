【小說】基列系列《遺愛基列》選摘：不到七年前你來到我們家中，但我幾乎已到了生命的盡頭
我們想讓你知道的是
全書是臨終老父寫給稚子的告別長信，他對生的眷戀不為自己；也是一篇生命的牧歌，讚頌著世界萬物的新奇。一個令人難以忘懷的父親角色，一段照古鑑今的家族史。
文：瑪莉蓮．羅賓遜（Marilynne Robinson）
昨晚我告訴你有朝一日我可能會離去，你說：去哪裡？我說：去良善的主所在的國度；你說：為什麼？我說：因為我老了；你說：我不覺得你老。然後你把手疊在我手上悄悄地說：你還不算太老，彷彿這樣說了就算數。我告訴你，你的一生或許將跟我非常不一樣，少了我，你的人生或許也有不同的風貌，但這是好事，本來就有許多方式可以好好度過一生。
你對我說：媽媽已經跟我說過了。你以為我會笑你，所以趕忙接著說：別笑！你舉起手把手指放在我的唇邊，臉上露出和你母親一樣的表情。世間眾人中，只有你母親流露出這種表情，那是種決然的驕傲，非常熱情、非常堅定。承受了這種注視之後，我非常驚訝地發現自己再也無法展露歡顏，我將思念這副神情。
過世的人竟會思念，聽起來似乎有點荒謬。等你長大成人，讀到這封書信之時——這也正是我的企求——我將早已離你而去，也將更加明瞭死後的世界。但我大多把一切埋在心裡，向來似乎總是如此。
我不記得多少人曾問過我什麼是死亡，有些人甚至是在瀕臨大限之日，再過一、兩個小時就能自己找出答案時問起。即使在我小時候，有些跟我現在一樣年紀的老人會拉著我的雙手，用他們混濁乳白的雙眼瞪著我，好像認定我知道死亡是怎麼回事，逼著我跟他們說明。我曾說死亡就像回家，我也曾說我們在這個世上沒有家，說完我就走回那棟破舊的小屋，幫自己泡杯咖啡、做份煎蛋三明治，等我有收音機時，往往還在黑暗中聽聽節目。
你記得那間老房子嗎？我想你一定稍有印象，我在牧師寓所中長大，大半輩子都住在那間老房子裡。父親的朋友和大部分親戚也從事聖職，所以我也拜訪過不少牧師寓所，以前我不常想到那間老房子，一想到總覺得那是最破舊、最可怕的房屋，最起碼當時是這麼想。其實那是一棟不錯的老屋，但當年屋裡只有我孤零零一人，所以感覺似乎特別奇怪。說真的，當年我在世間沒有歸屬感，現在有了。
現在他們說我的心臟逐日衰竭，醫生用了「心絞痛」一詞，心絞痛的英文「angina pectoris」聽來帶點神學的意味，跟「慈愛」的英文「misericordia」頗為接近。唉，到了我這個年紀不免發生這類事情，我父親相當長壽，但我姑姑們辭世時年紀真的不大，因此我應該心懷感恩。我幾乎沒有留給你和你母親任何東西，這點確實令我抱憾。我向來收入不豐，也沒有特別關照手邊的錢，只留下一些沒人要的舊書，請相信我，我壓根沒想過身後會留下妻小，倘若有知，我肯定會是個更好的父親，也會為你留下一些財物。
我想告訴你的是，我明瞭你和你母親將有段苦日子，但我除了禱告之外，卻幫不上忙，對此我感到非常抱歉。我活著的時候就祈禱，來世若也像今生，我必定也會如此祈求的。
我聽見你正和你母親說話，你問她答；我聽見的不是你的話語，而是你的聲音，你不喜歡上床睡覺，所以每晚她都得哄你入睡。除了夜晚時分之外，我從未聽過她唱歌，她輕輕哼唱哄你入眠，歌聲從隔壁房間傳來，她唱得輕輕柔柔，我無法辨識是哪首歌曲，只覺聽來優美。我這麼說時，她總是笑而不語。
我實在說不出什麼可稱之為優美。幾天前，我在街上經過兩個年輕人身旁，我認得他們，也知道他們在修車廠工作。他們都不上教堂，只是兩個愛鬧愛笑的普通年輕人。豔陽灼灼，他們靠在修車廠的牆上，點燃手上的香菸，他們全身烏黑，帶著濃濃的汽油味，我常想他們怎麼不會引火上身？他們一如往常地嘲弄對方，熟悉地邪邪一笑，我看在眼中覺得優美極了。笑容往往令我稱奇，人們展露歡顏時全身似乎被笑容所掌控，有時甚至顯得難以抑制，我在教堂裡看多了，因此，我常猜想笑容是怎麼回事？從何而來？我們怎麼笑得出來？笑到什麼地步才算終止？我想笑和哭是同一回事吧，只不過笑比哭來得容易多了。
他們一看到我走過來馬上止住笑聲，但我看得出他們仍在暗笑，心想我這個老牧師差點聽到他們說些什麼。
我真想告訴他們，我跟其他人一樣喜歡開玩笑。過去的許多場合中，我經常想這麼說，但人們不願意接受這個事實，大家總期望我離得遠一點。我想說我是個瀕死之人，已經沒有太多場合能讓我暢快一笑，最起碼在這個世上已無機會；但我若這麼說，只怕讓大家變得更嚴肅、更有禮貌。可能的話，我會盡量隱瞞病情，雖然來日不多，但我覺得精神相當好，實屬萬幸。你母親當然清楚我的狀況，她說我若覺得精神不錯，說不定表示醫生的診斷有誤，但以我這把年紀而言，醫生出錯的機率相當低。
當個神職人員著實古怪：人們一看到你走來隨即轉變話題，但有時同樣這批人卻來到你的書房，跟你分享一些最匪夷所思之事。每個人都知道生命的表象之下隱藏著許多祕密，其中包含悔恨、痛苦、罪惡感，以及你根本料想不到的孤單。
我外公是位牧師，我祖父、曾祖父也是牧師，雖然沒有人知道曾曾祖父是不是，但我敢說他也是。聖職幾乎是他們的天命，對我而言亦是如此。他們都是好人，我早該從他們身上學習如何控制脾氣，但卻始終做不到。即使此刻脈搏日漸微弱、腦中浮現身後之事，卻依然因為打不開抽屜或是眼鏡擺錯了地方而大怒。我現在告訴你這些，你日後自己得小心。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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