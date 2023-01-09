李昌鈺《犯罪現場》：地面上、地面下的屍體與物證，以及水底犯罪現場搜索要點
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曾參與美國九一一恐攻案、美式足球球星辛普森案，以及台灣桃園縣長劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案、三一九槍擊案、蘇建和案等的國際鑑識權威李昌鈺，在本書為犯罪現場勘察提供獨到的系統化方法，循序漸進講解。
文：李昌鈺（Henry C. Lee）、提姆西・龐巴（Timothy M. Palmbach）、瑪琍琳・米勒（Marilyn T. Miller）
地面上的屍體與物證
幸運的是大部分的屍體與證物都位在地面上，而這是最快與最容易處理證物的方法。在處理這類屍體或證物時必須遵守一些注意事項，遵循這些既定的步驟可以提高發現證物的機會。
既是犯罪現場，則現場範圍必須確定，由於不容易知道確實的現場大小，因此最初的範圍必須盡量放大，其中必須畫出兩種範圍：核心區域，如緊臨屍體的區域，與延伸區域，即可能含有其他證物的鄰近區域。這些區域一旦確定，就可以決定勘察人員可以出入的路線，這個路線應避開明顯的路徑，因這些通常是犯罪者走的路線，很可能含有腳印或血跡證物。
現場紀錄必須徹底而循序漸進，當清除樹叢或殘渣時，搜索步驟必須停止，應進行現場紀錄：攝影、錄影與測繪。攝錄影時必須注意方位，如前所述，必須攝入現場中的參考點。
在核心區域，所有的植物與天然殘渣均應清除，照片9.4為戶外現場清除區域的例子。所有的植物都必須鋸到離地面1/2至3/4英寸，裝袋後移到指揮所搜尋證物，並保留植物樣本，這些樣本在檢驗嫌犯的鞋子、衣服或車輛時，可作為控制樣品。以最近發展的DNA鑑定法，特別是複製片段長度多型（amplified fragment length polymorphism, AFLP）技術，植
物檢體可以個化到像人類DNA一樣，可用來比對不同的植物樣本，研判是否來自同源。目前這項科技還未應用在實例上，因為還要繼續驗證有效性與建立DNA資料庫供統計分析。
確保現場都經過徹底搜索的有效方法是把現場劃分成許多小格子，在涵蓋核心區域的周圍以繩索隔成小格子，除了搜索方便外，這種小格子也有測量作用。
整個區域必須以金屬探測器偵測過，所有有反應的地點都應以旗子標示，其後再以鏟子挖掘，應記錄挖到物品的深度。一旦挖到金屬物品並移走後，還要以金屬探測器再檢查一次，確定是否還有金屬殘留物。多數的金屬探測器的靈敏度都不一樣，必須進行校正，調整到適當的偵測靈敏度，例如用來尋找彈殼的金屬探測器，就應該用已知彈殼去校正探測器的靈敏度。
當找到證物進行現場紀錄後，就應小心包裝移走，並確定記錄了精確的位置與深度，如果生長的植物已經包圍了證物，這顯示證物存在的時間至少已有植物生長所需的時間，應保留植物樣品，請求植物學家協助。
在移開屍體或大件證物後，應在其下區域再挖掘約六英寸深，檢查這些泥土以確定沒有遺漏任何證物。
當核心區域完成證物搜索、記錄與採取後，即可處理延伸區域，其向外延伸的範圍要依案件種類、缺少的證物、進出核心區域的路徑與現場地形而定。可以利用系統化的搜索方法以提高效率及增加尋獲證物的機率。在延伸區域找到的證物應精確標示地點，記錄參考點或GPS的方位。
地面下的屍體與證物
採取地面下的證物具有兩種挑戰：尋找證物與挖掘證物。有許多方法可以用來辨識可能的埋藏地點，但沒有一種方法是百分之百有效，而且大多需要特殊設備與專業人員。一旦辨認出可能的埋藏地點，就必須專注在屍體或物品的挖掘，不要有任何的損傷或遺漏。這兩項挑戰可以在細心規劃、有條不紊地進行及全體參與者的瞭解下克服，若有其他專家的參與將更有幫助。
埋藏地點的標誌
墓地是埋藏屍體的主要標誌，此外，也有許多因素會形成埋藏地點的特徵，因此在搜索時就可以尋找這些標誌。墓地通常具有使屍體腐敗分解的有利條件，分解造成的味道可以被受過訓練的警犬偵測到，有些則被當地動物發覺而部分被挖出。若可能，應設法確定屍體被埋的時間與季節，以下有許多很有價值的埋藏地點的標誌可以作為參考。
許多掩埋的屍體或物品可能經過偽裝隱藏，在掩埋的地點可能蓋上樹枝或殘渣而難以偵測，因此，應把地表殘渣全部清除，有時需要重型機具如推土機，但若使用重型機具，必須小心操作，以免破壞掩埋的物體，每次只能清除薄薄的一層土；不建議用重型機具進行挖掘工作。
植物相或植物的成長都應分析，連根拔起或明顯的植物相破壞是最近的破壞或掩埋的標誌。雖然經過一段時間，植物相將蓋過掩埋區（如照片9.6），然而還是需要幾年的時間，植物相才會蓋過掩埋區而找不到痕跡。植物學家能提供在特定氣候下，特定植物生長週期的重要訊息。
覆蓋回墓穴的土壤通常較鬆散，從而在墓穴上的地面留下凹陷，這類凹陷明顯可見，大片凹陷處會出現二次凹陷，此因腹腔快速腐敗分解而表現出來。由於鬆土的收縮使得墓穴邊緣可能出現裂痕，凹陷區域的大小顯示應該挖掘的範圍，或掩埋物體的可能大小，這些凹陷區域應標示記號以便深入檢驗、進行挖掘或以鑽地雷達分析。
任何可能的掩埋地點都應以鑽地雷達分析，鑽地雷達雖然是可移動的，但還是有點笨重，需要相當程度的地面清除工作。鑽地雷達可以在格子區內一格一格地緩慢移動，偵測地面下土壤組成的差異。所有未破壞的土壤都是層層堆砌的，而受破壞土壤的這種層次會消失，雷達會顯示土壤成分與層次的改變，以及在某一深度的異常現象，這些訊息足以提供研判是否應進行開挖工作。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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