李昌鈺《犯罪現場》：地面上、地面下的屍體與物證，以及水底犯罪現場搜索要點

文：李昌鈺（Henry C. Lee）、提姆西・龐巴（Timothy M. Palmbach）、瑪琍琳・米勒（Marilyn T. Miller）

地面上的屍體與物證

幸運的是大部分的屍體與證物都位在地面上，而這是最快與最容易處理證物的方法。在處理這類屍體或證物時必須遵守一些注意事項，遵循這些既定的步驟可以提高發現證物的機會。

既是犯罪現場，則現場範圍必須確定，由於不容易知道確實的現場大小，因此最初的範圍必須盡量放大，其中必須畫出兩種範圍：核心區域，如緊臨屍體的區域，與延伸區域，即可能含有其他證物的鄰近區域。這些區域一旦確定，就可以決定勘察人員可以出入的路線，這個路線應避開明顯的路徑，因這些通常是犯罪者走的路線，很可能含有腳印或血跡證物。

現場紀錄必須徹底而循序漸進，當清除樹叢或殘渣時，搜索步驟必須停止，應進行現場紀錄：攝影、錄影與測繪。攝錄影時必須注意方位，如前所述，必須攝入現場中的參考點。

在核心區域，所有的植物與天然殘渣均應清除，照片9.4為戶外現場清除區域的例子。所有的植物都必須鋸到離地面1/2至3/4英寸，裝袋後移到指揮所搜尋證物，並保留植物樣本，這些樣本在檢驗嫌犯的鞋子、衣服或車輛時，可作為控制樣品。以最近發展的DNA鑑定法，特別是複製片段長度多型（amplified fragment length polymorphism, AFLP）技術，植

物檢體可以個化到像人類DNA一樣，可用來比對不同的植物樣本，研判是否來自同源。目前這項科技還未應用在實例上，因為還要繼續驗證有效性與建立DNA資料庫供統計分析。

確保現場都經過徹底搜索的有效方法是把現場劃分成許多小格子，在涵蓋核心區域的周圍以繩索隔成小格子，除了搜索方便外，這種小格子也有測量作用。

Photo Credit: 商周出版 照片9.4：在警察與嫌犯發生槍戰的叢林地區，勘察人員清除這裡所有的植物，以進行徹底搜索。

整個區域必須以金屬探測器偵測過，所有有反應的地點都應以旗子標示，其後再以鏟子挖掘，應記錄挖到物品的深度。一旦挖到金屬物品並移走後，還要以金屬探測器再檢查一次，確定是否還有金屬殘留物。多數的金屬探測器的靈敏度都不一樣，必須進行校正，調整到適當的偵測靈敏度，例如用來尋找彈殼的金屬探測器，就應該用已知彈殼去校正探測器的靈敏度。

當找到證物進行現場紀錄後，就應小心包裝移走，並確定記錄了精確的位置與深度，如果生長的植物已經包圍了證物，這顯示證物存在的時間至少已有植物生長所需的時間，應保留植物樣品，請求植物學家協助。

在移開屍體或大件證物後，應在其下區域再挖掘約六英寸深，檢查這些泥土以確定沒有遺漏任何證物。

Photo Credit: 商周出版 照片9.5a：以金屬探測器尋找現場中的任何金屬物品，用小鏟子翻出泥土覆蓋的物品。

Photo Credit: 商周出版 照片9.5b：李昌鈺博士與犯罪現場勘察人員在除掉植物的空地上，以金屬探測器找到一個彈殼（康州警察局犯罪現場勘察組提供）。

當核心區域完成證物搜索、記錄與採取後，即可處理延伸區域，其向外延伸的範圍要依案件種類、缺少的證物、進出核心區域的路徑與現場地形而定。可以利用系統化的搜索方法以提高效率及增加尋獲證物的機率。在延伸區域找到的證物應精確標示地點，記錄參考點或GPS的方位。

地面下的屍體與證物

採取地面下的證物具有兩種挑戰：尋找證物與挖掘證物。有許多方法可以用來辨識可能的埋藏地點，但沒有一種方法是百分之百有效，而且大多需要特殊設備與專業人員。一旦辨認出可能的埋藏地點，就必須專注在屍體或物品的挖掘，不要有任何的損傷或遺漏。這兩項挑戰可以在細心規劃、有條不紊地進行及全體參與者的瞭解下克服，若有其他專家的參與將更有幫助。

埋藏地點的標誌

墓地是埋藏屍體的主要標誌，此外，也有許多因素會形成埋藏地點的特徵，因此在搜索時就可以尋找這些標誌。墓地通常具有使屍體腐敗分解的有利條件，分解造成的味道可以被受過訓練的警犬偵測到，有些則被當地動物發覺而部分被挖出。若可能，應設法確定屍體被埋的時間與季節，以下有許多很有價值的埋藏地點的標誌可以作為參考。

許多掩埋的屍體或物品可能經過偽裝隱藏，在掩埋的地點可能蓋上樹枝或殘渣而難以偵測，因此，應把地表殘渣全部清除，有時需要重型機具如推土機，但若使用重型機具，必須小心操作，以免破壞掩埋的物體，每次只能清除薄薄的一層土；不建議用重型機具進行挖掘工作。

植物相或植物的成長都應分析，連根拔起或明顯的植物相破壞是最近的破壞或掩埋的標誌。雖然經過一段時間，植物相將蓋過掩埋區（如照片9.6），然而還是需要幾年的時間，植物相才會蓋過掩埋區而找不到痕跡。植物學家能提供在特定氣候下，特定植物生長週期的重要訊息。

覆蓋回墓穴的土壤通常較鬆散，從而在墓穴上的地面留下凹陷，這類凹陷明顯可見，大片凹陷處會出現二次凹陷，此因腹腔快速腐敗分解而表現出來。由於鬆土的收縮使得墓穴邊緣可能出現裂痕，凹陷區域的大小顯示應該挖掘的範圍，或掩埋物體的可能大小，這些凹陷區域應標示記號以便深入檢驗、進行挖掘或以鑽地雷達分析。

Photo Credit: 商周出版 照片9.6。發現被埋在草叢下的骨頭殘骸。

任何可能的掩埋地點都應以鑽地雷達分析，鑽地雷達雖然是可移動的，但還是有點笨重，需要相當程度的地面清除工作。鑽地雷達可以在格子區內一格一格地緩慢移動，偵測地面下土壤組成的差異。所有未破壞的土壤都是層層堆砌的，而受破壞土壤的這種層次會消失，雷達會顯示土壤成分與層次的改變，以及在某一深度的異常現象，這些訊息足以提供研判是否應進行開挖工作。