《阿凡達：水之道》美國票房不畏暴雪持續開紅盤，奧斯卡名導新作慘遭滑鐵盧

今（2022）年，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》已經於年底12月14日陸續於各國上映，而首週累積票房數字北美地區進帳1.34億美元，北美以外的市場則是收入3.01億美元，使得全球票房收入達到4.35億美元，成為疫情時代第三高的開票數字，僅次於《蜘蛛人：無家日》的6億美元，以及《奇異博士2：失控多重宇宙》的4.42億美元。值得一提的是，此三部電影皆是迪士尼旗下的作品，至於《阿凡達：水之道》的首週成績，也替萎靡不振的電影院注入一股活水。

《阿凡達：水之道》進入第二週映演，大約上映10天之後，《阿凡達：水之道》在美國票房收入已達到2.87億美元，國際市場則累積至6.01億美元，至今 以8.89億美元的全球票房，收入已經位居今年度票房第五，目前僅次於《捍衛戰士：獨行俠》（14.88億美元）、《侏羅紀世界：統霸天下》（10.01億美元）、《奇異博士2：失控多重宇宙》（9.55億美元）、《小小兵2：格魯的崛起》（9.39億美元），基本上，下週全球票房預計就會突破10億美元大關。

Photo Credit: 二十世紀影業 《阿凡達：水之道》劇照

對於美國而言，雖然上週迎來聖誕節檔期，但 整體電影市場相當冷清，原因與極端氣候有關。嚴寒、強風和大雪侵襲了美國的大部分地區，這場「 世紀暴風雪」肆虐美國東北部的部分地區，在9個州導致大規模停電等異常狀況，至今也有近50人喪命。

也因此，理當是電影院熱鬧的旺季檔期，因氣候導致票房不如預期，除了《阿凡達：水之道》在4天假期中收穫的8200萬美元之外，3部新片如家庭動畫片《鞋貓劍客2》、音樂傳記電影《與你共舞》、奧斯卡獎季作品《巴比倫》的票房表現都不如預期，分別僅進帳1750萬美元、680萬美元、530萬美元。

其中表現最差的《巴比倫》，為影史最年輕奧斯卡最佳導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）的新作，請來近年爆紅的瑪格羅比（Margot Robbie）、全才影人布萊德彼特（Brad Pitt）主演，首週末在 3343個電影院映演，而雖然《 巴比倫》在北美獎季已獲得多數獎項的入圍肯定，包含金球獎的5項大獎提名，但在票房上仍未見起色，原因可能也與總時長3小時8分鐘的片長有關。

當代觀眾的注意力已習慣2小時片長的商業節奏，且IG、抖音等短影像的影像充斥，片長越長恐怕讓人更加卻步；此外，更重要的原因則是電影院的排片狀況，一部3小時的電影和一部2小時的電影相比，一天之內電影院能輪播的場次就會產生差距，使得票房受到影響。

而倘若 《 巴比倫》的票房持續低迷，也將會賠本作收，此片 製作成本約為8000萬美元，營銷成本則高達數千萬美元，意味著這部有望衝擊奧斯卡的獎季大作，將可能成為派拉蒙今年的票房瑕疵，尤其是派拉蒙今年推出了《捍衛戰士：獨行俠》以及驚悚片《微笑》，票房表現皆相當亮眼。

回到上週票房冠軍 《阿凡達：水之道》 ，在北美以外， 《阿凡達：水之道》 在中國的票房收入最高，進帳1.005億美元，其次是韓國5300萬美元、法國5230萬美元，印度3700萬美元和德國的3570萬美元。至於台灣部分， 上映12天全台則是累積3.2億新台幣（約1042萬美元），毫無懸念在各地持續成為單週票房冠軍。

至於 《阿凡達：水之道》主打的視覺效果以及聲音設計，在 IMAX銀幕上也傳出好表現，IMAX在全球票房佔據9700萬美元，與首集一樣，價格更高的IMAX和3D門票，預計將提高 《阿凡達：水之道》 的整體票房。

IMAX首席執行長Rich Gelfond表示：「 《阿凡達：水之道》在全球票房展現了我們預期的強勁耐力，尤其是在國際的驚人表現，幾個主要市場的票房收入持續成長，IMAX的銀幕仍然是體驗這部獨一無二的電影的首選場域。」

最後， 值得一提的是， 據傳 《阿凡達：水之道》斥 資3.5億美元打造，成為影史最昂貴的大片之一，算上行銷支持、戲院分潤等複雜計算之後， 詹姆斯卡麥隆（James Cameron）曾表示，《阿凡達：水之道》 需要成為影史票房收入第三或第四高的電影，才能實現收支平衡。換句話說，也就是需要突破20億美元大關，要達到此龐大數字， 《阿凡達：水之道》還有一段很長的路要前進。

Photo Credit: 二十世紀影業提供 《阿凡達：水之道》劇照

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航