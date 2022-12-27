《阿凡達：水之道》美國票房不畏暴雪持續開紅盤，奧斯卡名導新作慘遭滑鐵盧
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《阿凡達：水之道》進入第二週映演，大約上映10天之後，《阿凡達：水之道》在美國票房收入已達到2.87億美元，國際市場則累積至6.01億美元，至今以8.89億美元的全球票房，收入已經位居今年度票房第五，不過極端氣候侵襲美國，導致三部新片票房表現不如預期，其中也包含奧斯卡名導的新作。
今（2022）年，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》已經於年底12月14日陸續於各國上映，而首週累積票房數字北美地區進帳1.34億美元，北美以外的市場則是收入3.01億美元，使得全球票房收入達到4.35億美元，成為疫情時代第三高的開票數字，僅次於《蜘蛛人：無家日》的6億美元，以及《奇異博士2：失控多重宇宙》的4.42億美元。值得一提的是，此三部電影皆是迪士尼旗下的作品，至於《阿凡達：水之道》的首週成績，也替萎靡不振的電影院注入一股活水。
《阿凡達：水之道》進入第二週映演，大約上映10天之後，《阿凡達：水之道》在美國票房收入已達到2.87億美元，國際市場則累積至6.01億美元，至今以8.89億美元的全球票房，收入已經位居今年度票房第五，目前僅次於《捍衛戰士：獨行俠》（14.88億美元）、《侏羅紀世界：統霸天下》（10.01億美元）、《奇異博士2：失控多重宇宙》（9.55億美元）、《小小兵2：格魯的崛起》（9.39億美元），基本上，下週全球票房預計就會突破10億美元大關。
對於美國而言，雖然上週迎來聖誕節檔期，但整體電影市場相當冷清，原因與極端氣候有關。嚴寒、強風和大雪侵襲了美國的大部分地區，這場「世紀暴風雪」肆虐美國東北部的部分地區，在9個州導致大規模停電等異常狀況，至今也有近50人喪命。
也因此，理當是電影院熱鬧的旺季檔期，因氣候導致票房不如預期，除了《阿凡達：水之道》在4天假期中收穫的8200萬美元之外，3部新片如家庭動畫片《鞋貓劍客2》、音樂傳記電影《與你共舞》、奧斯卡獎季作品《巴比倫》的票房表現都不如預期，分別僅進帳1750萬美元、680萬美元、530萬美元。
其中表現最差的《巴比倫》，為影史最年輕奧斯卡最佳導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）的新作，請來近年爆紅的瑪格羅比（Margot Robbie）、全才影人布萊德彼特（Brad Pitt）主演，首週末在3343個電影院映演，而雖然《巴比倫》在北美獎季已獲得多數獎項的入圍肯定，包含金球獎的5項大獎提名，但在票房上仍未見起色，原因可能也與總時長3小時8分鐘的片長有關。
當代觀眾的注意力已習慣2小時片長的商業節奏，且IG、抖音等短影像的影像充斥，片長越長恐怕讓人更加卻步；此外，更重要的原因則是電影院的排片狀況，一部3小時的電影和一部2小時的電影相比，一天之內電影院能輪播的場次就會產生差距，使得票房受到影響。
而倘若《巴比倫》的票房持續低迷，也將會賠本作收，此片製作成本約為8000萬美元，營銷成本則高達數千萬美元，意味著這部有望衝擊奧斯卡的獎季大作，將可能成為派拉蒙今年的票房瑕疵，尤其是派拉蒙今年推出了《捍衛戰士：獨行俠》以及驚悚片《微笑》，票房表現皆相當亮眼。
回到上週票房冠軍《阿凡達：水之道》，在北美以外，《阿凡達：水之道》在中國的票房收入最高，進帳1.005億美元，其次是韓國5300萬美元、法國5230萬美元，印度3700萬美元和德國的3570萬美元。至於台灣部分，上映12天全台則是累積3.2億新台幣（約1042萬美元），毫無懸念在各地持續成為單週票房冠軍。
至於《阿凡達：水之道》主打的視覺效果以及聲音設計，在IMAX銀幕上也傳出好表現，IMAX在全球票房佔據9700萬美元，與首集一樣，價格更高的IMAX和3D門票，預計將提高《阿凡達：水之道》的整體票房。
IMAX首席執行長Rich Gelfond表示：「《阿凡達：水之道》在全球票房展現了我們預期的強勁耐力，尤其是在國際的驚人表現，幾個主要市場的票房收入持續成長，IMAX的銀幕仍然是體驗這部獨一無二的電影的首選場域。」
最後，值得一提的是，據傳《阿凡達：水之道》斥資3.5億美元打造，成為影史最昂貴的大片之一，算上行銷支持、戲院分潤等複雜計算之後，詹姆斯卡麥隆（James Cameron）曾表示，《阿凡達：水之道》需要成為影史票房收入第三或第四高的電影，才能實現收支平衡。換句話說，也就是需要突破20億美元大關，要達到此龐大數字，《阿凡達：水之道》還有一段很長的路要前進。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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