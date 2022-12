《香港街市》：香港開埠初期衛生惡劣，逛中環街市會肚痛？

文:徐頌雯

華人聚居地和街市衛生欠佳的情況

自從被英國佔領以來,香港一直飽受各種傳染病困擾。1841和1842年爆發的瘧疾及1843年爆發的「香港熱病」(Hong Kong Fever)嚴重危害駐港英軍的健康。1843年,在1,526名駐港外籍士兵當中,有440人病死。同年入院的人數達到7,893人次,代表平均每名士兵每年入院五次以上。在1848年,駐港外國軍隊的死亡率高達20.43%,而華人的死亡率僅為0.65%。有些香港殖民地官員將疾病頻生歸咎於維多利亞城不健康的生活環境,尤其是在太平山區,大多數華工居住在黑暗、通風不良、欠缺適當排汲水系統的房屋中。1854年,太平山區骯髒的環境震驚了總醫官(Colonial Surgeon)丹士達(J. Carroll Demster)。他指出:

小巷(非街道)最令人反感,那裏幾乎總是安放了牛棚、豬圈、停滯的水池、各種污物的容器,它們對人造成滋擾,而且長時間無人處理。這個地區有兩個大排水渠,最令人感到厭惡。這些排水渠接收該區所有垃圾。它們大部分都露天而建(除了橫跨馬路的部分),人們隨便棄置各種污穢物在渠中,整條排水渠散發出有害臭氣。荷李活道西端的房屋甚為骯髒,路過的洋人紛紛投訴有惡臭(穿過牆壁)傳出。

雖然丹士達向政府提議改良排汲水系統,以及改善通風和地方清潔,但總督寶靈否決了他的建議。寶靈堅稱香港比起大多數中國城市以及其他亞洲本地人聚居的地方,已經非常整潔。丹士達之後的數任總醫官,在他們的年度報告中多次促請殖民地官員關注香港不健康的居住環境。然而,在任總督多數都認為任何改善衛生的措施皆會干涉華人的風俗習慣,因此不理會衛生官員的告誡。

公眾街市的衛生情況與維多利亞城的華人聚居地同樣惡劣。在1867年撰寫的一本旅遊指南指出:「(香港)大部分商店都坐落在華人街區,即使女士們想親自購物,該處的骯髒環境和中環街市本地常客的粗魯行為,使她們無法前往這些地方。」《德臣西報》(The China Mail)亦稱:「逛中環街市或會引發絞痛和傷寒」,又批評:「皇后大道上主要供應市內糧食的街市,是我們文明管治的恥辱」。

收到香港總醫官多年來的投訴後,英國殖民地部終於在1881年委派工程師查維克(Osbert Chadwick)調查香港的環境和公共衛生問題,及提出改善方法。查維克是前皇家工兵團工程師,亦是維多利亞時代重要的衛生改革家查維克(Edwin Chadwick)之子。他分別於1881年、1892年和1902年三度造訪香港,並在第一次訪港後完成一份名為《香港衛生狀況報告》(Report on the Sanitary Condition of Hong Kong)的詳盡調查報告。

在該報告其中一個部分,查維克強調保持公共街道清潔的重要,尤其是像香港這樣的城市,街道特別狹窄,妨礙了人們吸收新鮮空氣和陽光。然而,買賣食品的小販們嚴重影響公共街道的清潔。小販將攤檔開在街道兩旁,令街道變得更加狹窄,亦因此難以妥善地打掃通道兩旁的地方和溝渠。售賣熟肉的小販亦經常阻礙道路,他們使用的容器有肉漿和污水流出,把地方弄得一團糟。

查維克認為,小販帶來街道滋擾,是因為香港的公眾街市缺乏讓商販買賣的空間。他指出:

街市設施的數量和質素均不足夠⋯⋯據我所知,中環街市完全被正規商販所租的攤檔佔據,沒有空間讓農民帶蔬菜來販賣。中環街市內太多地方被大型的石枱位和石柱所佔,阻礙清潔。

查維克批評香港的街市環境,特別是中環街市。因此,他建議政府重建中環街市。他提議新建的街市應蓋上雙層鐵製屋頂,並用鐵柱支撐。街市應設置合適的枱面讓商販放置和出售食物,地面應鋪上瀝青,以便清潔。查維克還強調,政府不應再容許商販在街市的檔位和枱面上睡覺。

潔淨局的成立和鼠疫爆發

查維克提倡全面改革香港的衛生和住屋狀況。可惜的是,政府未有落實查維克的大部分建議,但卻採納了他關於需要成立一個潔淨局處理香港衛生事務的這項提議。政府在1883年4月18日成立潔淨局,成員由五人組成:總量地官(作為潔淨局主席)、總登記官(Registrar General)、總醫官、緝捕官(Captain Superintendent of Police)和衛生督察(Sanitary Inspector)。衛生督察為新職位,在潔淨局的引導和指示下履行其職責。其後,政府在1887年頒佈《公共衛生條例》(The Public Health Ordinance),並重組潔淨局成員。除衛生督察被調離潔淨局外,潔淨局加入六名非官守成員,其中四人(兩人為華人)由總督委任,另外二人經納稅人投票選出。可是,潔淨局自成立以來,成員之間有很大分歧,因為洋人和華人經常就衛生標準和保持衛生的方法持不同看法。

1887年實施的《公共衛生條例》授權潔淨局在隨後的幾年制定一系列附例,以紓緩人多擠逼問題、規定在私人住宅設置適當排水渠、拆卸不適合人居住的房屋等。這些附例一旦通過,會損害華人地主的利益,尤其是與改善住房標準有關的附例,因為地主必須將擁擠的房屋改建,令其達到政府可接受的標準。一些租戶亦擔心改善住屋狀況會令租金增加。潔淨局華人非官守成員何啟與地主們關係密切,在他強烈反對下,政府未能採取任何實際行動,以解決太平山區的衛生和擠逼情況,附例的制定因此一拖再拖。

1894年,環境衛生惡劣令維多利亞城無法抵抗鼠疫橫行。鼠疫始於雲南,蔓延至廣州,最終於1894年3月傳到香港,在隨後的一個月,在人多擠逼的太平山區大規模爆發。香港在1894年5月宣佈成為疫埠,到6月時,死亡人數已達2,442人。

為了阻止鼠疫傳播和改善維多利亞城的衛生狀況,政府採取了嚴厲的措施。立法局於1894年9月通過了《太平山土地收回條例》(Tai ping shan Resumption Ordinance),允許政府徵收太平山區內一大範圍的物業及驅逐當中的居民。徵收範圍東至樓梯街,南至堅巷和律打街,西至普仁街,北至太平山街。徵收所有房屋之後,政府拆毀整個街區。興建於1858年的太平山街市是其中一棟於徵收範圍內被清除的建築物(圖2.01)。