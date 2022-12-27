2022/12/27,
社會

監委糾正衛福部、新北市府，「恩恩案」疏忽兒童醫療優先權、行政人員缺乏同理

監委糾正衛福部、新北市府，「恩恩案」疏忽兒童醫療優先權、行政人員缺乏同理
3名監察委員舉行記者會，對外說明恩恩案調查報告｜Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

監委葉大華認為市長侯友宜可以對恩恩家屬更有溫度一點，過去金山小編案他第一時間就親自問候，在恩恩的不幸事件中，「他做為新北市大家長，應該更有這樣的溫度，來弭平爸媽突然失去愛子的沉痛心情」。

今（2022）年4月新北市中和區的2歲男童恩恩確診後出現發燒、意識不清、身體有紫斑、嘔吐、嗜睡等症狀，其家屬電話聯繫中和區衛生所未能接通，之後撥打1922防疫專線及119緊急送醫，當救護車抵達現場時，距離家屬首次進線119已經時隔81分鐘。

恩恩最終不幸病逝，家屬質疑有延誤送醫等情形，再加上新北市政府疑似企圖掩蓋真相，讓全案引發社會關注，監察委員也申請自動調查。調查結果今（27）日出爐，監委提案糾正衛福部及新北市政府，應檢討疏失、強化兒童緊急醫療應變措施。

監委提恩恩案3大質疑，拒絕提供錄音檔缺乏正當性

監察委員趙永清指出，調查過程中有與恩恩爸爸見面，也有新北市議員、前消防員提供的資料，彙整外界與家屬的質疑，總共有3個調查方向，首先是過程有沒有按照消防單位派遣救護車的規範、是否延誤；再來是家屬在事發後要求新北市政府提供相關資訊，對方卻拒絕提供機關間聯繫的錄音檔；最後是恩恩家屬聽取錄音時，消防局救災人員「網內互打假報案」，造假演出且影響救災勤務。

提告國賠1元 恩恩爸：只想要81分鐘真相
Photo Credit: 中央社
監察委員指出調查過程中有與恩恩爸見面。恩恩爸先前對新北市政府、消防局與衛生局提出新台幣1元的國家賠償訴訟。

監察委員糾正案文指出，疾管署所發佈的「感染管制措施」禁止居家隔離或檢疫者自行前往就醫，沒有考量到兒童的特殊情況，缺乏彈性。而恩恩家屬在進線1922防疫專線時，機關也沒有明確傳遞訊息，讓家屬知道情況危急得自行就醫。

另外，新北市消防局沒有配合相關指引，雖然消防執勤員和護理師接到消息後有立即處理，但沒有迅速聯繫衛生單位，且衛生單位確認收治醫院耗時，再加上防疫專線經常處於忙線中，新北市衛生局未能建置其他有效的緊急聯繫管道，監委認為是難辭其咎。

針對新北市消防局拒絕提供錄音的部分，監委指出，家屬質疑當時消防局堅持等待指定醫院才派車，要求查明真相，都是有理由的，但消防局卻拒絕提供錄音檔，缺乏正當性。

趙永清表示，透過調查報告可以看出，中央及地方的行政機關確實都有應給予糾正、需要檢討改進的地方。

疏忽兒童醫療優先權，行政人員缺乏同理

監委葉大華強調，這一連串的過程違反兒童權利公約（CRC），國內的《兒童及少年福利與權益保障法》就有指出，交通與醫療相關的公民營事業機關，應優先提供照顧措施給兒童、孕婦，中央與地方都有責任維護兒童緊急醫療照護優先權利。但國內的作業程序都還是以成人思維做設計，以致於未能體現兒童醫療優先權和兒少最佳利益考量，他也呼籲將恩恩案引以為戒。

監委蘇麗瓊認為在兒童醫療優先權有疏忽之處，曾有專家學者提及，兒童人口數佔兩成、健保支付卻不到一成，且相關人員緊急救護課程中的訓練不足，應加強專業訓練。

侯友宜：人民衷心期盼選舉乾淨、不抹黑
Photo Credit: 中央社
監委葉大華認為市長侯友宜可以對恩恩家屬更有溫度一點。

除了行政疏失以外，蘇麗瓊則特別關注行政人員的同理心，他認為家長的要求都合情、合理、合法，因此行政人員應該把同理心放在第一位。葉大華在回應媒體提問時表達贊同，他認為市長侯友宜可以對恩恩家屬更有溫度一點，過去金山小編案他第一時間就親自到他家問候，在恩恩的不幸事件中，「他做為新北市大家長，應該更有這樣的溫度，來弭平爸媽突然失去愛子的沉痛心情」。

至於為何監察委員只對衛福部及新北市政府作出糾正而非彈劾，趙永清表示，疫情期間大家都非常辛苦、忙碌，消防與衛生單位都有確實在做他們應該做的事，有些狀況的發生，不能夠完全苛責他們。監委之間有共識認為不需要到彈劾的程度，但會好好追蹤是否落實檢討改進。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。