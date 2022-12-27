監委糾正衛福部、新北市府，「恩恩案」疏忽兒童醫療優先權、行政人員缺乏同理
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監委葉大華認為市長侯友宜可以對恩恩家屬更有溫度一點，過去金山小編案他第一時間就親自問候，在恩恩的不幸事件中，「他做為新北市大家長，應該更有這樣的溫度，來弭平爸媽突然失去愛子的沉痛心情」。
今（2022）年4月新北市中和區的2歲男童恩恩確診後出現發燒、意識不清、身體有紫斑、嘔吐、嗜睡等症狀，其家屬電話聯繫中和區衛生所未能接通，之後撥打1922防疫專線及119緊急送醫，當救護車抵達現場時，距離家屬首次進線119已經時隔81分鐘。
恩恩最終不幸病逝，家屬質疑有延誤送醫等情形，再加上新北市政府疑似企圖掩蓋真相，讓全案引發社會關注，監察委員也申請自動調查。調查結果今（27）日出爐，監委提案糾正衛福部及新北市政府，應檢討疏失、強化兒童緊急醫療應變措施。
監委提恩恩案3大質疑，拒絕提供錄音檔缺乏正當性
監察委員趙永清指出，調查過程中有與恩恩爸爸見面，也有新北市議員、前消防員提供的資料，彙整外界與家屬的質疑，總共有3個調查方向，首先是過程有沒有按照消防單位派遣救護車的規範、是否延誤；再來是家屬在事發後要求新北市政府提供相關資訊，對方卻拒絕提供機關間聯繫的錄音檔；最後是恩恩家屬聽取錄音時，消防局救災人員「網內互打假報案」，造假演出且影響救災勤務。
監察委員糾正案文指出，疾管署所發佈的「感染管制措施」禁止居家隔離或檢疫者自行前往就醫，沒有考量到兒童的特殊情況，缺乏彈性。而恩恩家屬在進線1922防疫專線時，機關也沒有明確傳遞訊息，讓家屬知道情況危急得自行就醫。
另外，新北市消防局沒有配合相關指引，雖然消防執勤員和護理師接到消息後有立即處理，但沒有迅速聯繫衛生單位，且衛生單位確認收治醫院耗時，再加上防疫專線經常處於忙線中，新北市衛生局未能建置其他有效的緊急聯繫管道，監委認為是難辭其咎。
針對新北市消防局拒絕提供錄音的部分，監委指出，家屬質疑當時消防局堅持等待指定醫院才派車，要求查明真相，都是有理由的，但消防局卻拒絕提供錄音檔，缺乏正當性。
趙永清表示，透過調查報告可以看出，中央及地方的行政機關確實都有應給予糾正、需要檢討改進的地方。
疏忽兒童醫療優先權，行政人員缺乏同理
監委葉大華強調，這一連串的過程違反兒童權利公約（CRC），國內的《兒童及少年福利與權益保障法》就有指出，交通與醫療相關的公民營事業機關，應優先提供照顧措施給兒童、孕婦，中央與地方都有責任維護兒童緊急醫療照護優先權利。但國內的作業程序都還是以成人思維做設計，以致於未能體現兒童醫療優先權和兒少最佳利益考量，他也呼籲將恩恩案引以為戒。
監委蘇麗瓊認為在兒童醫療優先權有疏忽之處，曾有專家學者提及，兒童人口數佔兩成、健保支付卻不到一成，且相關人員緊急救護課程中的訓練不足，應加強專業訓練。
除了行政疏失以外，蘇麗瓊則特別關注行政人員的同理心，他認為家長的要求都合情、合理、合法，因此行政人員應該把同理心放在第一位。葉大華在回應媒體提問時表達贊同，他認為市長侯友宜可以對恩恩家屬更有溫度一點，過去金山小編案他第一時間就親自到他家問候，在恩恩的不幸事件中，「他做為新北市大家長，應該更有這樣的溫度，來弭平爸媽突然失去愛子的沉痛心情」。
至於為何監察委員只對衛福部及新北市政府作出糾正而非彈劾，趙永清表示，疫情期間大家都非常辛苦、忙碌，消防與衛生單位都有確實在做他們應該做的事，有些狀況的發生，不能夠完全苛責他們。監委之間有共識認為不需要到彈劾的程度，但會好好追蹤是否落實檢討改進。
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核稿編輯：楊士範
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。