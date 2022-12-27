監委糾正衛福部、新北市府，「恩恩案」疏忽兒童醫療優先權、行政人員缺乏同理

今（2022）年4月新北市中和區的2歲男童恩恩確診後出現發燒、意識不清、身體有紫斑、嘔吐、嗜睡等症狀，其家屬電話聯繫中和區衛生所未能接通，之後撥打1922防疫專線及119緊急送醫，當救護車抵達現場時，距離家屬首次進線119已經時隔81分鐘。

恩恩最終不幸病逝，家屬質疑有延誤送醫等情形，再加上新北市政府疑似企圖掩蓋真相，讓全案引發社會關注，監察委員也申請自動調查。調查結果今（27）日出爐，監委提案糾正衛福部及新北市政府，應檢討疏失、強化兒童緊急醫療應變措施。

監委提恩恩案3大質疑，拒絕提供錄音檔缺乏正當性

監察委員趙永清指出，調查過程中有與恩恩爸爸見面，也有新北市議員、前消防員提供的資料，彙整外界與家屬的質疑，總共有3個調查方向，首先是過程有沒有按照消防單位派遣救護車的規範、是否延誤；再來是家屬在事發後要求新北市政府提供相關資訊，對方卻拒絕提供機關間聯繫的錄音檔；最後是恩恩家屬聽取錄音時，消防局救災人員「網內互打假報案」，造假演出且影響救災勤務。

Photo Credit: 中央社 監察委員指出調查過程中有與恩恩爸見面。恩恩爸先前對新北市政府、消防局與衛生局提出新台幣1元的國家賠償訴訟。

監察委員糾正案文指出，疾管署所發佈的「感染管制措施」禁止居家隔離或檢疫者自行前往就醫，沒有考量到兒童的特殊情況，缺乏彈性。而恩恩家屬在進線1922防疫專線時，機關也沒有明確傳遞訊息，讓家屬知道情況危急得自行就醫。

另外，新北市消防局沒有配合相關指引，雖然消防執勤員和護理師接到消息後有立即處理，但沒有迅速聯繫衛生單位，且衛生單位確認收治醫院耗時，再加上防疫專線經常處於忙線中，新北市衛生局未能建置其他有效的緊急聯繫管道，監委認為是難辭其咎。

針對新北市消防局拒絕提供錄音的部分，監委指出，家屬質疑當時消防局堅持等待指定醫院才派車，要求查明真相，都是有理由的，但消防局卻拒絕提供錄音檔，缺乏正當性。

趙永清表示，透過調查報告可以看出，中央及地方的行政機關確實都有應給予糾正、需要檢討改進的地方。

疏忽兒童醫療優先權，行政人員缺乏同理

監委葉大華強調，這一連串的過程違反兒童權利公約（CRC），國內的《兒童及少年福利與權益保障法》就有指出，交通與醫療相關的公民營事業機關，應優先提供照顧措施給兒童、孕婦，中央與地方都有責任維護兒童緊急醫療照護優先權利。但國內的作業程序都還是以成人思維做設計，以致於未能體現兒童醫療優先權和兒少最佳利益考量，他也呼籲將恩恩案引以為戒。

監委蘇麗瓊認為在兒童醫療優先權有疏忽之處，曾有專家學者提及，兒童人口數佔兩成、健保支付卻不到一成，且相關人員緊急救護課程中的訓練不足，應加強專業訓練。

Photo Credit: 中央社 監委葉大華認為市長侯友宜可以對恩恩家屬更有溫度一點。

除了行政疏失以外，蘇麗瓊則特別關注行政人員的同理心，他認為家長的要求都合情、合理、合法，因此行政人員應該把同理心放在第一位。葉大華在回應媒體提問時表達贊同，他認為市長侯友宜可以對恩恩家屬更有溫度一點，過去金山小編案他第一時間就親自到他家問候，在恩恩的不幸事件中，「他做為新北市大家長，應該更有這樣的溫度，來弭平爸媽突然失去愛子的沉痛心情」。

至於為何監察委員只對衛福部及新北市政府作出糾正而非彈劾，趙永清表示，疫情期間大家都非常辛苦、忙碌，消防與衛生單位都有確實在做他們應該做的事，有些狀況的發生，不能夠完全苛責他們。監委之間有共識認為不需要到彈劾的程度，但會好好追蹤是否落實檢討改進。

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核稿編輯：楊士範