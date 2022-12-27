菲律賓南部省份聖誕節假期遭豪雨襲擊，已造成13人死亡、23人失蹤
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菲律賓氣象局（PAGASA）表示，季節性豪雨將持續為菲律賓南部的巴拉望島（Palawan）、米沙鄢群島（Visayas）和民答那峨島（Mindanao）等地帶來降雨。菲律賓災難協調委員會（NDRRMC）也指出，民馬羅巴（Mimaropa）、比科爾、東米沙鄢、三寶顏半島、北民答那峨等地有超過16萬人受到惡劣天氣影響。
菲律賓南部省份在聖誕節假期時降下季節性豪雨，當局在27日（週二）時表示，截至目前為止，因豪雨造成的死亡人數已攀升至13人。隨著洪水開始消退，官方仍在搜尋失蹤的23人。
《法新社》報導，25日（周日）聖誕節當天的季節性豪雨帶來洪水，襲擊菲律賓南部省份，因此擾亂了當地的聖誕節慶祝活動。菲律賓金戈格市（Gingoog）民防人員拉克爾（Robinson Lacre）在26日時表示，「（暴雨當天）一些地區的水位高過胸部，但今天雨已經停了。」該市約有33000人被迫撤離家園。
當地海巡隊也指出，在洪水最嚴重的時候，他們在奧扎米士市（Ozamiz）和克拉林鎮（Clarin）救出20多位民眾。
《路透社》引述菲律賓南部西米薩米斯省（Misamis Occidental）克拉瑞鎮（Clarin）災難機構負責人Carmelito Heray說法表示，救援行動仍在繼續，農業損失也正評估中。菲律賓當局指出，連續兩天的豪雨迫使超過45000人在疏散中心避難，而多數死者是死於山洪暴發。
《菲律賓星報》進一步指出，根據菲律賓救災機構27日的報告，目前死亡的13人，分布在菲律賓南部4個行政區：北民答那峨（Northern Mindanao）7人、比科爾（Bicol）3人、東米沙鄢（Eastern Visayas）2人，以及三寶顏半島（Zamboanga Peninsula）1人。此外，這場暴雨也造成6人受傷，另有23人失蹤。
菲律賓氣象局（PAGASA）表示，季節性豪雨將持續為菲律賓南部的巴拉望島（Palawan）、米沙鄢群島（Visayas）和民答那峨島（Mindanao）等地帶來降雨。菲律賓災難協調委員會（NDRRMC）也指出，民馬羅巴（Mimaropa）、比科爾、東米沙鄢、三寶顏半島、北民答那峨等地有超過16萬人受到惡劣天氣影響。
報導指出，比科爾和北民答那峨的基礎設施損失，估計已達1458萬菲律賓披索（約新台幣800萬元），農業損失成本則為5982萬披索（約新台幣3200萬元）。災難協調委員會表示，當局已向比科爾、東米沙鄢和三寶顏半島等地受豪雨影響的居民，提供總計524萬披索（約新台幣288萬元）的援助。
不過，《菲律賓星報》報導，國家氣象局在27日時指出，季風性豪雨將繼續在菲律賓部分地區降下豪雨，氣象局也警告，強降雨可能引發洪水和山崩。另外，東米沙鄢和卡拉加（Caraga）的居民將繼續經歷大範圍的陣雨和雷雨。巴拉望、米沙鄢群島和民答那峨島則會出現零星陣雨和雷雨。
新聞來源
- Floods force tens of thousands to flee homes（法新社）
- Philippine death toll from Christmas rains and floods rises to 13（路透社）
- Death toll from Christmas floods rises to 13（菲律賓星報）
- 柬埔寨瀕危淡水豚連3死 保育團體籲查非法捕魚（菲律賓星報）
延伸閱讀
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- 菲律賓指控中國海警船強奪長征五號火箭殘骸，北京堅稱是經「友好協商」取回
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
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根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
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