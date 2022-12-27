2022/12/27,
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菲律賓南部省份聖誕節假期遭豪雨襲擊，已造成13人死亡、23人失蹤

菲律賓南部省份聖誕節假期遭豪雨襲擊，已造成13人死亡、23人失蹤
菲律賓時常遭受豪雨襲擊。圖為2022年10月，熱帶風暴襲擊菲律賓甲美地省（Cavite）後，街道遭淹沒。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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菲律賓氣象局（PAGASA）表示，季節性豪雨將持續為菲律賓南部的巴拉望島（Palawan）、米沙鄢群島（Visayas）和民答那峨島（Mindanao）等地帶來降雨。菲律賓災難協調委員會（NDRRMC）也指出，民馬羅巴（Mimaropa）、比科爾、東米沙鄢、三寶顏半島、北民答那峨等地有超過16萬人受到惡劣天氣影響。

菲律賓南部省份在聖誕節假期時降下季節性豪雨，當局在27日（週二）時表示，截至目前為止，因豪雨造成的死亡人數已攀升至13人。隨著洪水開始消退，官方仍在搜尋失蹤的23人。

法新社》報導，25日（周日）聖誕節當天的季節性豪雨帶來洪水，襲擊菲律賓南部省份，因此擾亂了當地的聖誕節慶祝活動。菲律賓金戈格市（Gingoog）民防人員拉克爾（Robinson Lacre）在26日時表示，「（暴雨當天）一些地區的水位高過胸部，但今天雨已經停了。」該市約有33000人被迫撤離家園。

當地海巡隊也指出，在洪水最嚴重的時候，他們在奧扎米士市（Ozamiz）和克拉林鎮（Clarin）救出20多位民眾。

路透社》引述菲律賓南部西米薩米斯省（Misamis Occidental）克拉瑞鎮（Clarin）災難機構負責人Carmelito Heray說法表示，救援行動仍在繼續，農業損失也正評估中。菲律賓當局指出，連續兩天的豪雨迫使超過45000人在疏散中心避難，而多數死者是死於山洪暴發。

菲律賓星報》進一步指出，根據菲律賓救災機構27日的報告，目前死亡的13人，分布在菲律賓南部4個行政區：北民答那峨（Northern Mindanao）7人、比科爾（Bicol）3人、東米沙鄢（Eastern Visayas）2人，以及三寶顏半島（Zamboanga Peninsula）1人。此外，這場暴雨也造成6人受傷，另有23人失蹤。

菲律賓氣象局（PAGASA）表示，季節性豪雨將持續為菲律賓南部的巴拉望島（Palawan）、米沙鄢群島（Visayas）和民答那峨島（Mindanao）等地帶來降雨。菲律賓災難協調委員會（NDRRMC）也指出，民馬羅巴（Mimaropa）、比科爾、東米沙鄢、三寶顏半島、北民答那峨等地有超過16萬人受到惡劣天氣影響。

報導指出，比科爾和北民答那峨的基礎設施損失，估計已達1458萬菲律賓披索（約新台幣800萬元），農業損失成本則為5982萬披索（約新台幣3200萬元）。災難協調委員會表示，當局已向比科爾、東米沙鄢和三寶顏半島等地受豪雨影響的居民，提供總計524萬披索（約新台幣288萬元）的援助。

不過，《菲律賓星報》報導，國家氣象局在27日時指出，季風性豪雨將繼續在菲律賓部分地區降下豪雨，氣象局也警告，強降雨可能引發洪水和山崩。另外，東米沙鄢和卡拉加（Caraga）的居民將繼續經歷大範圍的陣雨和雷雨。巴拉望、米沙鄢群島和民答那峨島則會出現零星陣雨和雷雨。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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