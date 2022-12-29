TNL+ 2022/12/29,
中國

「一收就死，一放就亂」的中國成為巨型病毒實驗室，恐引發另一場全球疫情浩劫

「一收就死，一放就亂」的中國成為巨型病毒實驗室，恐引發另一場全球疫情浩劫
Photo Credit: AP / TPG Images

我們想讓你知道的是

中國宣布放寬疫情管制後，在疫情擴大的同時，國內醫療資源也沒有跟上防疫政策調整的腳步，讓「解封」更像是「不作為」，加上中國即將迎來大規模人口流動的春運，確診人數勢必會再創新高，許多鄰近國家也都嚴陣以待。

自中國防疫政策取消動態清零之後，國內疫情不但沒有緩和，各地疫情有愈來愈嚴重的趨勢，不但確診人數快速攀升，就連醫療資源都有瀕臨匱乏的危機。

而在中國疫情升溫的同時，國際社會也「剉咧等」，外界評估中國將面臨疫情海嘯的挑戰，而現階段只是海嘯的一開始而已，接下來恐怕會衝擊經濟、社會的穩定，除此之外，許多專家都十分擔憂，中國民眾感染情形如果沒有緩解，恐怕會出現「末日變種」病毒株，這將會迫使全球退回到2020年疫情肆虐的慘狀。

「一收就死，一放就亂」的中國疫情現況

過去近三年期間，中國一直採取相當嚴格的封控措施，由政府來主導所有資源分配，從封城時的生活物資調動，到疫苗施打的安排及疫苗廠牌選項，完全是國家機器說的算。

此外，上有政策、下有對策，地方防疫工作各自為政，為了寧左勿右，採取的防疫手段更為強悍，這燃起社會大眾強烈不滿的情緒，新疆民宅火災奪走多名人命，成了民眾反彈的出口，同時也迫使習近平改弦更張不再提及「清零」，但是各地防疫依舊是亂象叢生，民眾幾乎是處在被放生的狀態。

其實，中國疫情會受到政府防疫政策轉變而影響的主因，是反映出中共統治的慣性，「大政府、小社會」的治理套路，社會根本缺乏自主意識及能力，所以，往往可以看到中國社會出現「一收就死，一放就亂」的現象。

這次鬆綁防疫措施所衍生出的問題也是一樣，一旦政府放任不管，中國社會幾乎沒有因應的能耐，更不用說，「疫情」被中共視為政治性議題，不可能完全交由社會自主防疫，可以想像的是，一旦疫情失控導致社會反彈擴大，甚至是危及政治穩定，中共勢必會再出手管制、施展更為強硬的防控手段。

值得深思的是，為何中共會倉促拍板「鬆綁」政策呢？難道沒有沙盤推演過疫情大爆發後的代價嗎？事實上，就防疫的經驗來看，世界各國不乏有成功的案例，就連台灣也是值得參考的典範之一，中共的決策系統想必也有充分的討論與準備，但顯然中共並沒有提出符合國情的因應對策，而這背後卻和習近平的決策判斷有關，同時也是過分操作民族自豪及制度優越感使然。

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