【2022熱門關鍵字回顧】8月：中共軍演國際關注，台南殺警案社會騷動

距離2022年結束只剩5天，讓我們使用Google每日搜尋熱門關鍵字來回顧這依然多事的一年。這篇我們來到8月的回顧。

8月中被人們搜尋最多的事件是藝人艾成過世，在8月17日傳出艾成墜樓身亡。他與前一個月因病過世的朱俐靜，都因為參加歌唱選秀節目《超級偶像》而廣為人知。而藝人余苑綺因直腸癌過世，也是受到大眾關注。

國外知名人士方面，NBA傳奇球星Bill Russell也在本月1號過世。宣告蘇聯解散，與結束冷戰的前蘇聯總理戈巴契夫則是在月底31號過世。兩者姓名皆成為熱搜關鍵字（戈巴契夫為8/31第二高搜尋）。以下是戈巴契夫的生平整理。

其他也成為熱搜的人物動態，有韓團BLACKPINK回歸推出新單曲、林秉文幫澎恰恰還清債務、中職球員羅力引退、連千毅婚姻生變、部落客蘇花猴離婚。

而本月將台灣堆到國際視野的大事，是美國眾議院院長裴洛西訪台，中國對此不滿，因此在8月4日展開軍事演習，演習範圍相當接近台灣周邊，這使得當天飛經台灣周邊的航班都繞道而行。以下是當日中共軍演範圍與航班繞道情形。

除此之外，中共軍演期間發生導彈到台灣東側海域，其中部分的導彈落到日本經濟海域也引起關注。以下是8月4日中共軍演出動航空器與發射導彈落點情形示意圖。

這使得相關字詞成為關鍵字，包含中共軍演、曹興誠宣布捐款支持國防等。

社會事件方面，明德外役監林姓逃犯在台南殺警案，最受到大眾關注。案發消息剛傳出時，陳偉捷一度被傳出是殺警嫌犯，因此遭到肉搜，直到他主動到警局說明才釐清。這也使得他的名字被搜尋超過50萬次以上。另外一位被稱為「師大數學哥」，因為針對殺警案在網路發表仇警言論，因此也受到關注。

這個月還有柬埔寨徵才詐騙問題，受到社會關注，包含柬埔寨求職詐騙、活摘器官影片、KK園區、伍麗華幫助救援等關鍵字成為熱搜。以下是柬埔寨徵才詐騙手法整理。

成為熱搜的政治人物方面，林智堅的論文抄襲問題在上個月被爆出後，他也因此退選桃園市長，到這個月他因為論文抄襲問題，兩個碩士學位都被學校撤銷。隨著論文事件延燒，民眾黨不分區立委蔡壁如也被爆出論文抄襲，他隨後也宣布請辭立委。而南投縣議會議長何勝豐也爆論文抄襲。另一位成為熱搜者是鄭寶清，他在本月宣布脫黨參選桃園市長。

社會生活層面的熱搜事件，包含2022必比登推介名單出爐、頤宮連續五年獲得米其林三星、哈根達斯5款冰淇淋驗出致癌物、S2O Taiwan潑水音樂祭爭議、台北南港男子因感情問題持刀追砍前女友等。

鴻海也在這個月發表旗下電動車Model C，成為大眾焦點。

其他月份回顧

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延伸閱讀

本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。

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核稿編輯：楊士範