【2022熱門關鍵字回顧】8月：中共軍演國際關注，台南殺警案社會騷動
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【2022年8月熱搜回顧】本月因為中共軍演，台灣再度成為國際焦點。而國內發生外役監逃犯在台南殺害兩名員警，使社會關注。《超級偶像》艾成墜樓身亡，也令人不捨。
距離2022年結束只剩5天，讓我們使用Google每日搜尋熱門關鍵字來回顧這依然多事的一年。這篇我們來到8月的回顧。
8月中被人們搜尋最多的事件是藝人艾成過世，在8月17日傳出艾成墜樓身亡。他與前一個月因病過世的朱俐靜，都因為參加歌唱選秀節目《超級偶像》而廣為人知。而藝人余苑綺因直腸癌過世，也是受到大眾關注。
國外知名人士方面，NBA傳奇球星Bill Russell也在本月1號過世。宣告蘇聯解散，與結束冷戰的前蘇聯總理戈巴契夫則是在月底31號過世。兩者姓名皆成為熱搜關鍵字（戈巴契夫為8/31第二高搜尋）。以下是戈巴契夫的生平整理。
其他也成為熱搜的人物動態，有韓團BLACKPINK回歸推出新單曲、林秉文幫澎恰恰還清債務、中職球員羅力引退、連千毅婚姻生變、部落客蘇花猴離婚。
而本月將台灣堆到國際視野的大事，是美國眾議院院長裴洛西訪台，中國對此不滿，因此在8月4日展開軍事演習，演習範圍相當接近台灣周邊，這使得當天飛經台灣周邊的航班都繞道而行。以下是當日中共軍演範圍與航班繞道情形。
除此之外，中共軍演期間發生導彈到台灣東側海域，其中部分的導彈落到日本經濟海域也引起關注。以下是8月4日中共軍演出動航空器與發射導彈落點情形示意圖。
這使得相關字詞成為關鍵字，包含中共軍演、曹興誠宣布捐款支持國防等。
社會事件方面，明德外役監林姓逃犯在台南殺警案，最受到大眾關注。案發消息剛傳出時，陳偉捷一度被傳出是殺警嫌犯，因此遭到肉搜，直到他主動到警局說明才釐清。這也使得他的名字被搜尋超過50萬次以上。另外一位被稱為「師大數學哥」，因為針對殺警案在網路發表仇警言論，因此也受到關注。
這個月還有柬埔寨徵才詐騙問題，受到社會關注，包含柬埔寨求職詐騙、活摘器官影片、KK園區、伍麗華幫助救援等關鍵字成為熱搜。以下是柬埔寨徵才詐騙手法整理。
成為熱搜的政治人物方面，林智堅的論文抄襲問題在上個月被爆出後，他也因此退選桃園市長，到這個月他因為論文抄襲問題，兩個碩士學位都被學校撤銷。隨著論文事件延燒，民眾黨不分區立委蔡壁如也被爆出論文抄襲，他隨後也宣布請辭立委。而南投縣議會議長何勝豐也爆論文抄襲。另一位成為熱搜者是鄭寶清，他在本月宣布脫黨參選桃園市長。
社會生活層面的熱搜事件，包含2022必比登推介名單出爐、頤宮連續五年獲得米其林三星、哈根達斯5款冰淇淋驗出致癌物、S2O Taiwan潑水音樂祭爭議、台北南港男子因感情問題持刀追砍前女友等。
鴻海也在這個月發表旗下電動車Model C，成為大眾焦點。
其他月份回顧
1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月（即將上線）、10月（即將上線）、11月（即將上線）、12月（即將上線）
延伸閱讀
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本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。
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核稿編輯：楊士範
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。