從日本外送一哥「出前館」的鉅額虧損，看後疫情時代外送產業的未來
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日本第一外送平台「出前館」的外送傭金是491億日幣，但營業額卻是473億日幣，疫情之後又得面對降低的使用者需求和更大的廣告需要。這些外送平台該如何逆轉虧損的頹勢呢？
隨著疫情趨緩，消費環境的鬆綁跟解封，讓消費服務產業看到許久不見的曙光以及希望。但相反的，有個在疫情期間熱門的新興服務產業正面臨到經嚴峻的市場轉換期。
場景拉到日本，日本外送服務一哥「出前館」。發布了近期的經營報告，出前館在富爸爸股東「軟體銀行」資助日幣800億的資金後，透過運費全免，運費半價等補貼方案，再加上廣告攻勢，出前館的市場占有率從2020年8月的27%，提升到2022年8月的48%，超越日本Uber Eats坐穩日本外送平台市場的首位佔有率。
出前館在市場上的話題度如此熱，市場佔有率又高，當然顧客利用率也不會低，投資這麽多錢了，那是不是日本外送服務一哥「出前館」這樣就可穩定獲利了呢？
在出前館所公布的經營報告中，出前館到2022年8月為止一年的虧損為日幣364億（約84億台幣），日幣364億多嗎？這個數字大約是2021年momo購物台淨利的2.5倍，一個外送平臺居然虧損可以如此大實在有點驚人。那是不是出前館的虧損只到2022年為止呢？在同一份經營報告中，出前館也公布了2023年的損益預測，根據預測，出前館在2023年還是要虧損日幣190至210億左右，要到2025年才有機會損益兩平。
怎麽會如此？ 從出前館的損益表跟經濟脈絡的現象可以看出端倪。
消失的使用動機
外送是非常吃廣告宣傳費的產業。因為這個服務沒有固定的店面，所以要讓顧客知道你，最快的手段就是透過廣告，無論是電視廣告，或是網路廣告，只有廣告能一直提醒顧客這個外送服務的存在（雖然路面上外送人員的外送盒也是個宣傳手段，但找這些人員來送，費用也是不低的）。
疫情期間，因為害怕出門，所以會有强烈的餐點送到家之動機，沒有廣告提醒，消費者本身還是會想找外送服務，那過去疫情下動機強是不是廣告就不用花太多？即使像是這麽有知名度的出前館，在2022年度整年還是花了日幣140億左右做廣告宣傳。
後疫情時代，當消費者又開始覺得出門吃飯是安全之下，外送動機減少後，外送業者的廣告宣傳會變多還是變少？直覺應該是要花更多錢來提醒消費者外送服務的存在。因此當出前館開始控制廣告宣傳費，但在減少宣傳下，是否還能在消費者心中維持一樣的能見度，對外送業者而言，還是一個不確定的待解決課題。
其他產業對人力的需求
另外在出前館所公布經營報告裏的營業費用中，可以看到一個名叫「売上原価」（銷貨成本）的費用。
在餐飲產業，這個科目代表的大部分是食材成本，但在外送產業中，這科目大部分代表的是支付給外送人員的外送佣金。外送佣金在2022年整年支付了多少？日幣491億。那出前館的營業額多少呢？日幣473億。
用餐飲產業的説法，就像是你賣顧客蛋炒飯100元，但你買的食材、蛋、白米也花了100元，營業額跟食材成本平進平出的狀況下，是沒有其他的利潤來支付店裏員工的薪水以及水電費的。這個就是目前出前館的情況。
更令人擔心的是，解封後，各行各業又開始招兵買馬之下，如果出前館想確保跟以前相同的外送人員，就可能必須支付比之前更高的薪水，才能有機會留下這些外送能量，在少子化嚴重的日本，要逆轉這個費用的難度是非常高的。
高升的食材成本
最後一根稻草應該就是通貨膨脹了。
日本囯内的食用油，從2021年4月開始，到2022年的現在，食用油價格已經調漲了六次，這個基礎食材的調漲（食用油之外，其他的基礎食材也漲了不少），也帶動下游餐飲產業的價格調整，根據東京市調公司發布的資料，針對122家日本大型連鎖餐飲企業的調查，有大約七成的公司在2022年有進行一次漲價，並且有兩成左右的公司在2022年内已經進行了兩次漲價。
餐飲業者的漲價，是對外送業者很不利的，不少餐飲業者為了要減輕外送業者抽成的壓力，都會針對外送價格再進行加價的動作，而在2022年原本就已經調漲過一波的内用價格，又再堆疊一次外送加價後，對消費者在CP上的誘因就變的少了，如此一來，外送業者要維持消費者能保有跟之前一樣的使用頻率，就需要再投入更多的經營資源了。
那外送的未來要如何走？從損益表來看，因為外送事業的「売上原価」（銷貨成本）幾乎等於了營業額，所以要是沒有找到一個原本就有巨大營業額的富爸爸，然後再把外送事業 「売上原価」（銷貨成本）放入富爸爸既有的 「売上原価」（銷貨成本）中，合併不同事業，放大分母來分攤外送事業的營運費用，看起來外送事業要單打獨鬥是很困難的。
隨著高齡時代來臨，外送服務在未來將會是一個很重要的生活基礎服務。國内的便利商店業者在之前收購了一家外送服務公司，感覺這樣的做法是比較可以讓外送服務存活下去的一個模式，希望外送產業在後疫情時代，可以儘快找到獲利模式。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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