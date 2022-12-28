尹錫悅敲定年終特赦名單，前總統李明博28日恢復自由身，朝野關注對明年國會選舉及未來政界影響
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李明博在2020年10月以貪污等罪名遭判17年徒刑、180億韓元（約新台幣4.3億元）罰金並追繳35億韓元，服刑1年8個月後以健康狀況為由申請暫緩服刑，目前正住院治療；獲特赦後不僅免除剩下15年刑期，尚未繳交的82億韓元罰金也一筆勾銷。
（中央社）韓國總統尹錫悅27日敲定年終特赦名單，前總統李明博將在28日凌晨零時恢復自由身，多名保守派政治人物也獲釋、復權，對明（2023）年國會選舉及未來政界影響、李明博是否公開對國民談話都受到韓國朝野關注。
尹錫悅政府今天敲定1373人特赦名單，自28日凌晨零時起生效，這也是尹錫悅上任後第2次特赦，繼上次特赦當時三星電子副會長李在鎔等財經界重要人士後，這次則讓9名政界人士、66名公職人員免刑、減刑或復權。其中李明博獲免除剩餘刑期，並恢復公民權。
李明博在2020年10月以貪污等罪名遭判17年徒刑、180億韓元（約新台幣4.3億元）罰金並追繳35億韓元，服刑1年8個月後以健康狀況為由申請暫緩服刑，目前正住院治療；獲特赦後不僅免除剩下15年刑期，尚未繳交的82億韓元罰金也一筆勾銷。
根據《韓聯社》報導，李明博預計視身體恢復狀況決定是否出院，出院後可能在位於江南區的自宅繼續治療，李明博是否會在出院途中公開發言也受到朝野關注。保守派前總統朴槿惠2021年底獲特赦後，曾在隔年3月總統大選前出院時向現場守候媒體簡單問候，並在回到大邱自宅後發表對國民談話。
韓國當前雖不在選舉時節，但執政黨國民力量高層向媒體提到，2023年國會選舉時，支持者可能會想看到李明博與朴槿惠攜手助威。報導指出，朴槿惠任內保守陣營中親李與親朴派系鬥爭激烈，可能希望藉這次機會化解不合。
不只李明博，檢察官出身的尹錫悅過去在前總統文在寅任內負責「清查積弊」，大舉清算的多名朴槿惠政府人士也在這次特赦名單中，引發韓媒關注，但相關官員堅稱名單是根據「團結與均衡」原則選出，與尹錫悅本人是否曾主導調查沒關係。
尹錫悅政府在宣布特赦名單時表示，這次嚴格挑選出許多上次光復節特赦未包含的政界人士及主要公職人員，希望成為國家發展的機會，在新政府上任的第一年年終團結民心，恢復韓國的底蘊。這次特赦名單包含朝野人士，展現「朝野平衡」。
但最大在野黨共同民主黨明顯不買單，痛批這次特赦大舉釋放李明博與朴槿惠政府的積弊勢力，反問「尹總統強調的法制主義到底是什麼」，不滿尹政府為此拉共同民主黨籍的前慶尚南道知事金慶洙當陪襯。
金慶洙因選舉時製造網路輿論，遭判2年有期徒刑，原本將在明年5月出獄，這次獲免除剩餘刑期，但相較多名朴槿惠政府高層獲復權，金慶洙至2028年5月都無法再參選。政府表示，考慮金慶洙涉嫌違反選舉法，未見悔意反省等，因此決定不予復權。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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