4大因素影響台灣房市供過於求，大型行庫報告：價量同時收斂，蛋白區有價跌風險
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台灣人都把錢放到了房貸上面，根據主計總處統計，今（2022）年7月以購置住宅貸款達到高峰，佔全部消費者貸款項目達84.8%，達到9.2兆元，其餘分別是汽車貸款餘額1855億元，占1.7%，年增 6.1%；信用卡循環信用餘額996億元，占0.9％，年增1.6%。
台灣房市逐漸退燒，因為總體經濟、利率政策、房市政策及市場供給量等4大因素影響，價量同時收斂。在供給面如「住宅類建造執照核定」於近年創下高峰，而民眾購屋需求急凍之下，供過於求壓力日益擴大，大型行庫直言蛋白區有價跌風險。
台灣房市供過於求，蛋白區有價跌風險
近期國際經濟情勢主要聚焦於美國聯準會（Fed）與歐洲央行12月是否放緩升息步伐，2023年景氣動向不明，惟全球通膨壓力仍大，各大機構紛紛下修經濟成長表現，因此各國央行政策是以緊縮貨幣政策為主。
台灣經濟研究院景氣動向調查指出，受到大環境壓抑，房市整體買氣不盡理想；未來半年不論是營造業或不動產景氣成謹慎保守的態勢，特別是不動產業，受經濟趨緩、房貸利率調升後的效應浮現，短期內房市價量表現恐怕不佳。
此外，《工商時報》專家引述大型行庫內部最新評估報告指出，明（2023）年將會「供過於求」，主要原因是景氣衰退衝擊，以及中央銀行限期18個月之內開工，前案加上新案，供給量大幅上升，因此雙重利空下蛋白區有價跌風險。
大型行庫指4大因素主導房市走向
行庫指出，未來房市走向受到4大因素影響，包含總體經濟、利率政策、房市政策及市場供給量，雖然明年利率政策未定，但已經看到房市供過於求的壓力越來越大。
目前台灣房市2021年供給量創下新高，內政部營建署統計資料指出，住宅類建造執照核發16萬9651戶創下1995年以來新高；使用執照核發10萬4149戶，以及申報開工為3萬433戶，分別創下2009年以來新高、次高紀錄。
需求部分卻受到去（2021）年經濟宅經濟帶動，各大市場非常熱絡，民眾購置住宅貸款餘額由2018年疫情前的新台幣7.412兆元，一路攀升至今（2022）年11月的9.32兆元，創下68個月創歷史新高。
購置住宅貸款餘額：中央銀行每月公布用於購置住宅的消費者貸款，貸款餘額主要受到房市景氣及利率影響。倘若房市熱絡，房貸餘額增加快；反之餘額增加慢。其中利率上升，會造成還款速度變慢：反之，還款速度則變快。
央行指出，各部會健全房市措施已經出現效果，加上全球啟動循環升息，各項因素加總使民眾購屋更謹慎，而住宅貸款均較上月增加，是受到年底交屋潮帶動，不過將較於過往11月左右的旺季，交屋潮不如以往，整體已經走緩，中長期房市下滑趨勢未變，加上成交量萎縮，仍要持續謹慎觀察。
房市貸款餘額登頂，佔國人總貸款84.8%
根據央行公布數據顯示，2002至2004年為購置住宅貸款餘額快速上升的階段，此外遇上2008年金融海嘯陷入衰退直至2009年開始緩步走升。
行政院主計總處說明，今年7月以購置住宅貸款達到高峰，佔全部消費者貸款項目達84.8%，達到9.2兆元，其餘分別是汽車貸款餘額1855億元，占1.7%，年增 6.1%；信用卡循環信用餘額996億元，占0.9％，年增1.6%。
台經院也強調，至於未來半年，市場對於房市景氣展望依舊偏向保守，主要是12月央行再升息半碼，以及平均地權條例審查在即，加上各機構對於國內經濟情勢看法持續呈現下修態勢，更導致民眾購屋意願下降。
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核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。