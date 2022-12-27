2022/12/27,
商業

《金融時報》：北京不計成本扶持華虹半導體，5顆成熟晶片「堆疊」成1顆先進晶片效能，力拚突圍美國封鎖

《金融時報》：北京不計成本扶持華虹半導體，5顆成熟晶片「堆疊」成1顆先進晶片效能，力拚突圍美國封鎖
Photo Credit：AP / 達志影像

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中國為了突破美國的晶片封鎖，將扶持二線業者華虹半導體（Hua Hong Semiconductor）擴大產能，業內人士強調，過去如果是1顆先進晶片，現在則是以4至5顆堆疊補足效能差異。

英國媒體《金融時報》指出，美國對中國實施晶片技術出口管制，北京當局不得不重新評估國內半導體供應鏈，其中二線業者華虹半導體（Hua Hong Semiconductor）受官方扶持擴大產能，預計將替晶片戰爭帶來新的契機。業內人士強調，中國為了突破美國晶片封鎖，成本不計將用5顆成熟晶片堆疊成1顆先進晶片的效能。

《金融時報》：華虹為替中國晶片戰爭帶來希望

華虹成立於1996年，在中國是僅次於中芯的半導體製造業者，業務包括集成電路研發製造、電子元器件分銷、智慧化系統應用等板塊，其中晶片製造業務分佈在浦東金橋、張江、康橋和江蘇無錫4個基地，目前運營3條8寸生產線、3條12寸生產線。

目前，華虹集團現有員工1萬餘人，它們對外號稱全集團累計專利申請受理超過1.4萬件，超過95%為發明專利，獲授權超過7000件。旗下企業有：上海華虹宏力半導體製造、上海華力、上海集成電路研發中心、上海華虹計通智能係統、上海華虹虹日電子、上海華虹摯芯電子科技、上海華虹科技發展以及華虹半導體（無錫）。

《金融時報》指出，華虹已經獲得監管部門批准在香港上市，近日又在專注於科技股的上海科創板進行25億美元的二次上市，而大部分募資都將用來研發半導體製程和擴建生產設備。

業內專家告訴《金融時報》，自從美國打擊中國的半導體業後，北京當局不得不重新審視國內的半導體供應鏈，然而華虹所生產的成熟製程晶片受到北京寵愛，預計會拿到更多政策支持和資金優惠。

報導稱，華虹和中芯採取不同策略。當中芯正積極往更先進的製程邁進的同時，華虹更賣力擴大成熟製程的性能，目前它們生產的的晶片已經在物聯網、5G電信設備和電動汽車市場找到市場。

哥本哈根商學院（Copenhagen Business School）的中國半導體行業專家傅道格（Douglas Fuller）也強調，「盡可能地挖掘成熟製程的潛力⋯⋯再計算所有補貼和報酬率後，這是一條可以持續的路。」

成本放一邊，5顆成熟製程「堆疊」出先進製程的效能

《關鍵評論》實際詢問位於台灣半導體封測廠超豐的業內人士指出，近年受到美中科技戰影響，高階晶片設備無法進入中國，對岸開始思索更改設計圖，擴大此用成熟晶片取代單一的高階晶片，以求順利出貨。

業內人士解釋，過去如果是1顆先進晶片，現在則是以4至5顆堆疊補足效能差異，雖然會造成設計上增加更多空間，也耗費更多成本。他說：「中國面對現在局勢，是先求有再求好。」

目前，華虹儼然成為中國重要的成熟晶片來源，目前在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約18萬片。華虹宏力進程技術覆蓋1微米至90納米，產品有功率元件、電源管理和邏輯及射頻等。

華虹強調，他們擁有擁有多年成功量產汽車電子晶片的經驗。值得注意的是，華虹旗下子公司上海華力是IDM大廠，業務囊括IC設計、製造等一條龍業務，成為未來研發製造的重要子公司。

上海華力負責運營華虹五廠、華虹六廠兩座12寸全自動晶圓廠。其中華虹五廠是中國首座12寸全自動晶片製造生產線，月產能3.8萬片；華虹六廠設計月產能4萬片。上海華力總部位於上海張江科學城，並美日台等國家設有辦事處，也意味著成為中國突破美國封鎖的出海口。

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核稿編輯：翁世航


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