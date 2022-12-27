《金融時報》：北京不計成本扶持華虹半導體，5顆成熟晶片「堆疊」成1顆先進晶片效能，力拚突圍美國封鎖
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中國為了突破美國的晶片封鎖，將扶持二線業者華虹半導體（Hua Hong Semiconductor）擴大產能，業內人士強調，過去如果是1顆先進晶片，現在則是以4至5顆堆疊補足效能差異。
英國媒體《金融時報》指出，美國對中國實施晶片技術出口管制，北京當局不得不重新評估國內半導體供應鏈，其中二線業者華虹半導體（Hua Hong Semiconductor）受官方扶持擴大產能，預計將替晶片戰爭帶來新的契機。業內人士強調，中國為了突破美國晶片封鎖，成本不計將用5顆成熟晶片堆疊成1顆先進晶片的效能。
《金融時報》：華虹為替中國晶片戰爭帶來希望
華虹成立於1996年，在中國是僅次於中芯的半導體製造業者，業務包括集成電路研發製造、電子元器件分銷、智慧化系統應用等板塊，其中晶片製造業務分佈在浦東金橋、張江、康橋和江蘇無錫4個基地，目前運營3條8寸生產線、3條12寸生產線。
目前，華虹集團現有員工1萬餘人，它們對外號稱全集團累計專利申請受理超過1.4萬件，超過95%為發明專利，獲授權超過7000件。旗下企業有：上海華虹宏力半導體製造、上海華力、上海集成電路研發中心、上海華虹計通智能係統、上海華虹虹日電子、上海華虹摯芯電子科技、上海華虹科技發展以及華虹半導體（無錫）。
《金融時報》指出，華虹已經獲得監管部門批准在香港上市，近日又在專注於科技股的上海科創板進行25億美元的二次上市，而大部分募資都將用來研發半導體製程和擴建生產設備。
業內專家告訴《金融時報》，自從美國打擊中國的半導體業後，北京當局不得不重新審視國內的半導體供應鏈，然而華虹所生產的成熟製程晶片受到北京寵愛，預計會拿到更多政策支持和資金優惠。
報導稱，華虹和中芯採取不同策略。當中芯正積極往更先進的製程邁進的同時，華虹更賣力擴大成熟製程的性能，目前它們生產的的晶片已經在物聯網、5G電信設備和電動汽車市場找到市場。
哥本哈根商學院（Copenhagen Business School）的中國半導體行業專家傅道格（Douglas Fuller）也強調，「盡可能地挖掘成熟製程的潛力⋯⋯再計算所有補貼和報酬率後，這是一條可以持續的路。」
成本放一邊，5顆成熟製程「堆疊」出先進製程的效能
《關鍵評論》實際詢問位於台灣半導體封測廠超豐的業內人士指出，近年受到美中科技戰影響，高階晶片設備無法進入中國，對岸開始思索更改設計圖，擴大此用成熟晶片取代單一的高階晶片，以求順利出貨。
業內人士解釋，過去如果是1顆先進晶片，現在則是以4至5顆堆疊補足效能差異，雖然會造成設計上增加更多空間，也耗費更多成本。他說：「中國面對現在局勢，是先求有再求好。」
目前，華虹儼然成為中國重要的成熟晶片來源，目前在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約18萬片。華虹宏力進程技術覆蓋1微米至90納米，產品有功率元件、電源管理和邏輯及射頻等。
華虹強調，他們擁有擁有多年成功量產汽車電子晶片的經驗。值得注意的是，華虹旗下子公司上海華力是IDM大廠，業務囊括IC設計、製造等一條龍業務，成為未來研發製造的重要子公司。
上海華力負責運營華虹五廠、華虹六廠兩座12寸全自動晶圓廠。其中華虹五廠是中國首座12寸全自動晶片製造生產線，月產能3.8萬片；華虹六廠設計月產能4萬片。上海華力總部位於上海張江科學城，並美日台等國家設有辦事處，也意味著成為中國突破美國封鎖的出海口。
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核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。