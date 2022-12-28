2022/12/28,
中東

黑海再發現新天然氣儲量，土耳其朝能源自主邁進，目標2053年對外依存度減至13％

黑海再發現新天然氣儲量，土耳其朝能源自主邁進，目標2053年對外依存度減至13％
Photo Credit: AP / 達志影像

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《路透社》報導，幾乎沒有石油及天然氣的土耳其，能源高度依賴俄羅斯、亞塞拜然及伊朗；液化天然氣則從卡達、美國、奈及利亞及阿爾及利亞進口。土耳其另持續在地中海探勘碳氫化合物資源，也因為在爭議水域的相關作業加劇與希臘及賽普勒斯的緊張關係。

（中央社）土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）宣布，鑽井船征服者號在黑海深處發現580億立方公尺的天然氣儲量。這將有助土耳其能源對外依存度從2021年的71％降至50％以下，並在2053年減至13％的目標。

艾爾多安26日於首都安卡拉舉行的年度內閣會議後發表演說指出，征服者號在黑海恰伊朱馬1號（Caycuma-1）氣田的3023呎深處發現新天然氣儲量，將對土耳其能源獨立做出重大貢獻。

他表示，土耳其在黑海的天然氣儲量總計7100億立方公尺，市值達1兆美元（約新台幣30.7兆）。「土耳其的終極目標是盡快宣布不再仰賴外國石油及天然氣，土耳其將很快展開新一輪鑽探作業。」

艾爾多安說：「我們決心確保土耳其成為裏海、地中海地區以及中東的能源中心。」

征服者號（Fatih）2020年在境內西部黑海地區薩卡亞氣田（Sakarya field）發現了儲量4050億立方公尺的天然氣，是土耳其發現的最大天然氣田。進一步鑽探後，土國隔年又在一口新井發現了1350億立方公尺的天然氣儲量。

艾爾多安表示，新發現的恰伊朱馬1號氣田將連接到薩卡亞氣田，再連至國家電網。

土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）26日指出，土耳其目前擁有兩艘能源探勘研究船「歐魯奇芮斯號」（Oruc Reis）及「巴爾巴洛斯號」（Barbaros Hayrettin Paşa），以及3艘鑽井船：征服者號、卡努尼號（Kanuni）及雅夫茲號（Yavuz）。這3艘鑽井船預計短期內將一併投入黑海作業，以加快利用這處發現的天然氣。

土耳其的目標是在2023年，也就是建國百年之際，開始將天然氣輸送至國家電網，並在2027年至2028年開始進入持續性高原期生產。

土耳其未來的能源規畫包括落實能源多元化以及利用在黑海的自有儲量。根據今年的數據，土耳其共鑽探了94口探勘井及56口生產井。土耳其能源部長之前指出，2023年將增至134口探勘井及73口生產井。

《路透社》報導，幾乎沒有石油及天然氣的土耳其，能源高度依賴俄羅斯、亞塞拜然及伊朗；液化天然氣則從卡達、美國、奈及利亞及阿爾及利亞進口。

土耳其另持續在地中海探勘碳氫化合物資源，也因為在爭議水域的相關作業加劇與希臘及賽普勒斯的緊張關係。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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