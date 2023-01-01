【專訪】樂團So-So Heroes瘦瘦英雄：隨著長大重新思考「說」與「不說」，好像「不說」也不錯
我們想讓你知道的是
我們就邀請到以「說」為主軸，希望能藉由歌聲傳遞各種想說卻不敢或不能說的心事的——So-So Heroes 瘦瘦英雄，來跟我們分享關於專輯中「說」的各種面貌。
文：音音有代誌｜K編
「當你想傾訴的話語已經湧到了舌尖，但把那些話憋回去的那瞬間，從那瞬間起，你就成為了大人。」今年熱播的韓劇《我的出走日記》中，劇中角色——二哥昌熙（李民基 飾）的人生體悟。
對他來說，從小到大都「太」善於表達的他，雖然從言談間散發著行走哲學家般的魅力，卻也因為這樣引發了諸多煩惱；除了他以外，小妹美貞（金智媛 飾）則因為不善於表達自己，在內向性格的背後，遭遇了在感情、職場上的種種低潮；大姊琦貞（李伊飾演）則是因為太過直率，導致在愛情頻頻受挫。
從廉家三兄妹身上，我們發現：原來「說」與「不說」這樣看似平凡的生活瑣事，背後其實涉及到了溝通、關心、道德、貼心等諸多情緒，更會對性格、待人處事引發一連串的深刻影響。
那你呢？對於「說」，你是昌熙、美貞抑或是琦貞？又或者，你從他們當中的誰，找到了或多或少自己的影子？
今天，我們就邀請到以「說」為主軸，希望能藉由歌聲傳遞各種想說卻不敢或不能說的心事的——So-So Heroes 瘦瘦英雄，來跟我們分享關於專輯中「說」的各種面貌。
以說為題的背後，其實代表著成長？
「隨著長大，『說』和『不說』，好像『不說』也不錯。」瘦瘦英雄主唱李霈瑜（大霈）談到，在年輕的時候，會急著想表達自己喜歡的、不喜歡的，但隨著年紀漸漸增長，好像也可以漸漸放下這樣的急躁感，減少一些「禍從口出」的機會。
因此，「說」不僅是瘦瘦英雄首張專輯《說》的主要概念，大霈也希望藉由歌聲「說」出來之後，藉由聽眾回饋把自己放回「聆聽」的角色。讓歌曲在一來一往之間宛如成為對話的通道，在聆聽與說話之間有著美好流淌；而這些故事，說不定在未來也能成為瘦瘦英雄的創作靈感，成為觀眾一聽就會深有共感的作品。
那麼，在成功說出對愛、對關係、對失去、對自己等不敢說的心事之後，對於「不說」，專輯裡面又融入了哪些元素？
吉他手Victor （林以晨）表示，與專輯同名的歌曲〈說〉，其實是三、四年前就完成的作品，當時的歌詞與內容比較偏向「說」。
可是，隨著長大過程中的心境年齡轉換，我們會發現，說服別人和取得認同好像變得愈加困難。因此，「不說」就成為了與別人互動相處的好選項之一，歌詞中的：「説 不說／説 不說／捨不得 白日夢／萬語千言遺落在身後／膽小的我不說／也許 長大了。」更有種化繭成蝶的蛻變之感。
聽完之後，相信對於善於表達（說）、或害怕表達（不說）的人，皆能擁有許多啟發與勇氣；當我們經歷像這樣的心境轉換，說不定也可以視為自己獨一無二的成長代名詞。
我們和好吧！關於「環境音」的特殊意義
值得一提的是，在說與不說之間，專輯裡面我們還能聽到海浪聲、雨聲、貓咪呼嚕聲三種環境音疊加出的特別聲響。這三種環境音，對大霈來說也別具意義。
首先是海。海對大霈或瘦瘦英雄來說，都是一個特別的起點。
時間回到2016年，當時瘦瘦英雄首次在松山文創園區公開演出之後，大霈就去拍攝了旅遊外景行腳節目《水下三十米》。拍攝期間，大霈與海相識、依存，在海中發生了各式各樣的事情，這張專輯中的〈說〉、〈階梯的雨〉、〈無意〉也都是這個時期的創作。
不過，就像愛情過了熱戀期會迎來磨合期，同樣的，與大海相處太久，疲倦感也隨之襲來。對大霈來說，三年與大海的密集相處，自己與它的關係宛若成為窒息的愛，開始漸漸喘不過氣。
當關係疏離過後，我們可以選擇徹底漸行漸遠，也可以藉由心態的調整，與對方重修舊好。當中，可能一年、二年已過，甚至五年、十年飛逝，但是，如同「改變永遠不嫌晚」這句老生常談——大霈在今年也突然有了「想跟大海和好」這個想法。
「這張專輯應該要把大海給我的這些禮物、靈感，以及美好的起點好好珍惜，並讓它重新回歸自己的生活。」
因此，大海不但融入歌曲成為不可或缺的一部分，〈無意〉Live Session更特地選在外澳拍攝。拍攝過後讓大霈直呼：真的有跟大海和好的感覺。
講完了海與海聲，那麼，貓咪呼嚕聲又是怎麼來的呢？
原來，在〈放心回你的星球〉中我們可以聽到的呼嚕聲，是來自於大霈的喵星人。喵星人雖然在今年上半年已經先回到自己的星球，但生前一直很喜歡木吉他聲音的牠，一直很想擁有屬於自己的一首歌。
所以，〈放心回你的星球〉就以大霈的貓咪為主角、再用它最喜歡的配置：人聲＋木吉他，溫暖的表達對牠的祝福，以及「逆著光一定會再見」的思念。不知道親愛的喵星人，有沒有在自己的星球反覆播放這首歌呢？
順道一提，這首歌現在也有一個小小企畫，瘦瘦英雄開啟了一個特別的雲端空間，希望大家可以在裡面放入已經回去自己星球的毛小孩照片，詳情可到瘦瘦英雄或大霈的IG看。
瘦瘦英雄差點是「無限俯臥撐」？組團過程大公開
聊完專輯、聽完歌，看到這邊，你是不是有些好奇：當初大霈跟Victor怎麼會組團？本業為演員、主持人的大霈，和本業為竹科工程師的Victor ，又是利用什麼時間練團的呢？
這個故事和緣分，可要從高中說起。
大霈跟Victor在高中時期就認識，不過，兩人一直都是「臉友」關係，頂多偶爾關心彼此近況。但在2016年， Victor剛好有朋友開了一間小酒館、想邀請他表演，於是，他就從臉書交友名單裡面找到了會唱歌的大霈，開啟了組團之旅，題外話，大霈雖然現在唱歌很厲害，但高中的時候可是鼓手喔。
那麼，組團要有團名，「So-So Heroes 瘦瘦英雄」這個樂團名字，又是怎麼誕生的？兩人笑說，當時是利用「抽籤」決定，本來有出現像無限俯臥撐、銀河水族館等各式有趣名字，不過基於太鬧，轉而思考後發現：當時大家各自都有正職、在音樂上的成就也還不錯，「所以是不是可以稱自己為英雄呢？」進而誕生出「瘦瘦英雄」這個名字。
至於英文名「So-So」，則是由英文直接音譯過來，想表達出雖然不用那麼驕傲，但「不論怎麼樣自己都是自己的英雄」這個概念。
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