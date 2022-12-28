塞爾維亞與科索沃衝突持續，塞國參謀首長前往兩國邊界、武裝部隊進入「最高警戒」
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塞爾維亞與科索沃兩國衝突，因車牌事件、路障封路事件與槍擊案，達到最高峰。塞爾維亞政府指出，將不計一切代價保護塞裔居民，科索沃則指控塞國政府激化對立。烏俄戰爭已經使歐洲飽受戰爭影響，科索沃與塞爾維亞的衝突，也讓西方各國擔心，歐洲現況會進一步惡化。
塞爾維亞與科索沃過去衝突不斷，近幾個月以來，緊張關係持續升高。
《中央社》報導，塞爾維亞國防部長佛契維奇（Milos Vucevic）12月26日表示，塞爾維亞武裝部隊已進入「最高警戒」。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）也於當晚，派遣軍隊參謀首長莫伊西洛維奇（Milan Mojsilovic）前往兩國邊界。
以阿爾巴尼亞族群為主的科索沃，過去曾是塞爾維亞其中一省。於1998-1999年科索沃戰爭後脫離塞爾維亞，2008年自行宣佈獨立，然而國土北部人口以塞爾維亞裔國民居多。塞國政府拒絕承認科索沃獨立，並且鼓勵留在科索沃境內的12萬塞爾維亞裔民眾違抗當地政府。
《半島電視台》指出，兩國近幾個月的對峙，始於今（2022）年8月的「車牌」事件。當時科索沃政府，呼籲科索沃北部地區的塞爾維亞裔居民，將塞爾維亞給予的車牌，更換為科索沃政府核發的車牌。
然而，該地區5萬名塞爾維亞裔居民，因不承認科索沃為主權國家，拒絕更換車牌。該事件最終在科索沃政府，宣佈延遲車牌更換的措施下落幕。但科索沃政府指出，該地仍不斷有抗議活動。
《美國之音》報導表示，12月10日，一名塞裔前警員因涉嫌攻擊一名阿爾巴尼亞籍警員，遭科索沃政府逮捕。此舉引發塞裔居民不滿，數百名塞裔民眾於科索沃北部，塞爾維亞裔為主的地區架起路障，癱瘓兩條邊境通道的交通，以示抗議。12月25日，科索沃北部邊境更傳出零星槍擊案件，多家塞國媒體指出，科索沃軍隊試圖於摘除路障時發起戰鬥。面對主動挑起戰爭的質疑，塞爾維亞政府沒有公開回應。
武契奇直言，經過近幾週的衝突，兩國現已在開戰的邊緣。塞國軍官也表示，軍隊現對於戰爭的準備，達到前所未有的高峰。
《BBC》報導指出，科索沃當地的塞爾維亞裔民眾，持續指控科索沃政府歧視、騷擾他們，塞爾維亞政府也直言，會不惜一切代價保護塞爾維亞裔民眾不受威脅。對此英國《衛報》指出，科索沃安全理事會於12月26日回擊，指出塞爾維亞使用所有可行手段，打擊科索沃的憲政秩序，激化對立，需為近幾個月以來，雙方關係惡化負責。
《美國之音》報導指出，北約駐科索沃維和部隊（KFOR）聲明呼籲，希望雙方都不要做出會擴大衝突的行為。《BBC》報導也指出，歐盟要求雙方停止對立，請求兩國最大限度的克制。
《美聯社》指出，俄烏戰爭除了造成西方與中、俄對立加劇外，也讓歐盟、北約與親近中、俄的塞爾維亞對立加劇。西方國家大多支持科索沃獨立，與塞爾維亞對立，也使西方各國擔憂塞爾維亞將與中、俄走得更近。
新聞來源
- Kosovo: Serbia puts troops on high alert over rising tensions（BBC News）
- Kosovo asks NATO to airlift a Serb detainee as tensions rise（Reuters）
- What’s behind the renewed tensions between Serbia and Kosovo?（Aljazeera）
- Tensions Rise in Northern Kosovo as Local Serbs Block Roads; Serbia Puts Army on Alert（Voice Of America）
- Serbia places its troops on Kosovo border on combat alert（Associated Press）
- Serbia puts troops on high alert as tensions with Kosovo rise（The Guardian）
- 科索沃爆零星衝突 北約警告塞爾維亞（台灣醒報）
- 與科索沃緊張加劇 塞爾維亞總統派參謀首長赴邊界（中央社）
- 與科索沃關係緊張 塞爾維亞軍隊進入「最高警戒」（中央社）
延伸閱讀
- 塞爾維亞與科索沃因「車牌」爆衝突，塞國請求北約允許跨境部署軍力
- 匈牙利、塞爾維亞同日大選皆由親俄派勝出，遭諷「俄國便宜的油比烏克蘭人的血還重要」
- 《野生的東歐》中冊：巴爾幹地區有個廣泛流傳的迷思，那就是美國想要從塞爾維亞手中奪走科索沃
- 雙頭鷹的政治宣示：我現在不是瑞士人，我就是科索沃國人！
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。