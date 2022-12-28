2022/12/28,
歐洲

塞爾維亞與科索沃衝突持續，塞國參謀首長前往兩國邊界、武裝部隊進入「最高警戒」

塞爾維亞與科索沃衝突持續，塞國參謀首長前往兩國邊界、武裝部隊進入「最高警戒」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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塞爾維亞與科索沃兩國衝突，因車牌事件、路障封路事件與槍擊案，達到最高峰。塞爾維亞政府指出，將不計一切代價保護塞裔居民，科索沃則指控塞國政府激化對立。烏俄戰爭已經使歐洲飽受戰爭影響，科索沃與塞爾維亞的衝突，也讓西方各國擔心，歐洲現況會進一步惡化。

塞爾維亞與科索沃過去衝突不斷，近幾個月以來，緊張關係持續升高。

《中央社》報導，塞爾維亞國防部長佛契維奇（Milos Vucevic）12月26日表示，塞爾維亞武裝部隊已進入「最高警戒」。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）也於當晚，派遣軍隊參謀首長莫伊西洛維奇（Milan Mojsilovic）前往兩國邊界。

以阿爾巴尼亞族群為主的科索沃，過去曾是塞爾維亞其中一省。於1998-1999年科索沃戰爭後脫離塞爾維亞，2008年自行宣佈獨立，然而國土北部人口以塞爾維亞裔國民居多。塞國政府拒絕承認科索沃獨立，並且鼓勵留在科索沃境內的12萬塞爾維亞裔民眾違抗當地政府。

《半島電視台》指出，兩國近幾個月的對峙，始於今（2022）年8月的「車牌」事件。當時科索沃政府，呼籲科索沃北部地區的塞爾維亞裔居民，將塞爾維亞給予的車牌，更換為科索沃政府核發的車牌。

然而，該地區5萬名塞爾維亞裔居民，因不承認科索沃為主權國家，拒絕更換車牌。該事件最終在科索沃政府，宣佈延遲車牌更換的措施下落幕。但科索沃政府指出，該地仍不斷有抗議活動。

《美國之音》報導表示，12月10日，一名塞裔前警員因涉嫌攻擊一名阿爾巴尼亞籍警員，遭科索沃政府逮捕。此舉引發塞裔居民不滿，數百名塞裔民眾於科索沃北部，塞爾維亞裔為主的地區架起路障，癱瘓兩條邊境通道的交通，以示抗議。12月25日，科索沃北部邊境更傳出零星槍擊案件，多家塞國媒體指出，科索沃軍隊試圖於摘除路障時發起戰鬥。面對主動挑起戰爭的質疑，塞爾維亞政府沒有公開回應。

武契奇直言，經過近幾週的衝突，兩國現已在開戰的邊緣。塞國軍官也表示，軍隊現對於戰爭的準備，達到前所未有的高峰。

《BBC》報導指出，科索沃當地的塞爾維亞裔民眾，持續指控科索沃政府歧視、騷擾他們，塞爾維亞政府也直言，會不惜一切代價保護塞爾維亞裔民眾不受威脅。對此英國《衛報》指出，科索沃安全理事會於12月26日回擊，指出塞爾維亞使用所有可行手段，打擊科索沃的憲政秩序，激化對立，需為近幾個月以來，雙方關係惡化負責。

《美國之音》報導指出，北約駐科索沃維和部隊（KFOR）聲明呼籲，希望雙方都不要做出會擴大衝突的行為。《BBC》報導也指出，歐盟要求雙方停止對立，請求兩國最大限度的克制。

《美聯社》指出，俄烏戰爭除了造成西方與中、俄對立加劇外，也讓歐盟、北約與親近中、俄的塞爾維亞對立加劇。西方國家大多支持科索沃獨立，與塞爾維亞對立，也使西方各國擔憂塞爾維亞將與中、俄走得更近。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺


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