美國眾議員當選人承認學經歷造假，辯稱「只是美化履歷，我不是騙子」
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共和黨籍聯邦眾議員當選人喬治・桑托斯（George Santos）在接受採訪時承認捏造學經歷，他說：「我沒有從任何高等教育機構畢業，我們總會做些蠢事。若我因美化履歷而讓人失望，我真的很抱歉。」
美國媒體報導，選區在紐約的共和黨籍聯邦眾議員當選人喬治・桑托斯（George Santos），12月26日在採訪中承認在他的部分履歷上撒謊，但稱自己並沒有犯下任何罪行且仍計畫就職。
美國眾議員當選人承認學經歷不實
《CNN》報導，在全國共和黨國會委員會（National Republican Congressional Committee）網站上的桑托斯傳記中，桑托斯出列的學歷是畢業自紐約市立大學巴魯克學院（Baruch College），擁有金融和經濟學位。
但《紐約時報》於19日援引公開文件和法庭記錄率先報導，有些桑托斯傳記中的關鍵部分自相矛盾，或是沒有證據支持。《CNN》對桑托斯的教育和工作經歷審查亦發現了同樣的差異。
桑托斯的競選傳記中還提到他曾在花旗集團（Citigroup）和高盛集團（Goldman Sachs）任職，但這兩家公司都告訴《CNN》，他們沒有他的就業記錄。關於這點，桑托斯坦承，的確從未如履歷所載的直接受雇於這兩間公司，但確實曾透過自己的公司向對方提供勞務；他告訴《紐約時報》，此前稱受雇於對方是「用詞不當」。
桑托斯在接受美國WABC電台和《紐約時報》採訪時，第一次公開談論這場爭議——他承認捏造一些事實：「我沒有從任何高等教育機構畢業，我們總會做些蠢事。若我因美化履歷而讓人失望，我真的很抱歉。」
「我不是罪犯。不在這裡、不在國外，在世界上任何一個司法管轄區，我都沒有犯過任何罪行。我不是騙子，不是欺騙整個國家並製造一個虛構人物競選國會議員的罪犯。我的意思是，很多人都認識我、知道我是誰。 」桑托斯補充道。
連血統也造假？
《CNN》上週還揭露，桑托斯稱其祖父母是來自比利時的烏克蘭猶太難民，且倖存於「納粹大屠殺」（Holocaust）。但《CNN》比對族譜網站、猶太難民紀錄及多位家譜學家的資料來源後，發現事實與桑托斯的說法多有矛盾。
桑托斯於12月27日告訴《紐約郵報》：「我從未自稱是猶太人，我信奉天主教，因為我從母親家庭那裡得知有猶太背景，所以我說我『大概是猶太人』。」（“I am Catholic. Because I learned my maternal family had a Jewish background I said I was ‘Jew-ish.'”）
但2022年11月下旬，桑托斯在接受《猶太新聞辛迪加》（Jewish News Syndicate）的訪談中，還曾表示他為自己的「猶太血統」感到「非常自豪」。
（桑托斯《猶太新聞辛迪加》的訪談畫面，提及為自己的「猶太血統」感到自豪。右邊為桑托斯。）
桑托斯還聲稱他創立並經營了自己的慈善機構：「寵物之友聯合會」（Friends of Pets United）。
但在美國國稅局（IRS，Internal Revenue Service）的數據庫中，及在紐約州和佛羅里達州註冊的慈善機構中都沒有找到這個組織。
共和黨保持沉默
在桑托斯坦承造假後，《CNN》聯繫了眾議院共和黨領導層和全國共和黨國會委員會（National Republican Congressional Committee）。當被問及是否擔心受桑托斯的造假風波影響，少數黨領袖凱文・麥卡錫（Kevin McCarthy）拒絕回答。
即便情況如此，桑托斯仍將於明（2023）年1月3日與其他即將上任的國會議員一起宣誓就職。
新聞來源
- Rep.-elect George Santos admits to lying about resume, says he’s ‘not a criminal’（CNN）
- Incoming Republican congressman George Santos under scrutiny for resume discrepancies（CNN）
- Who Is Rep.-Elect George Santos? His Résumé May Be Largely Fiction.（The New York Times）
- Liar Rep.-elect George Santos admits fabricating key details of his bio（New York Post）
- Rep. George Santos: People voted Republican because 'they're fed up with being lied to'（JNS TV）
- Republican George Santos admits lying on his CV（BBC NEWS）
延伸閱讀
- 美國最高法院暫時保留邊境移民限制，《CNN》：接納烏克蘭難民卻拒絕拉美移民，是種族主義的雙重標準
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。