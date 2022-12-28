2022/12/28,
美加

美國眾議員當選人承認學經歷造假，辯稱「只是美化履歷，我不是騙子」

美國眾議員當選人承認學經歷造假，辯稱「只是美化履歷，我不是騙子」
Photo Credit: AP / 達志影像

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共和黨籍聯邦眾議員當選人喬治・桑托斯（George Santos）在接受採訪時承認捏造學經歷，他說：「我沒有從任何高等教育機構畢業，我們總會做些蠢事。若我因美化履歷而讓人失望，我真的很抱歉。」

美國媒體報導，選區在紐約的共和黨籍聯邦眾議員當選人喬治・桑托斯（George Santos），12月26日在採訪中承認在他的部分履歷上撒謊，但稱自己並沒有犯下任何罪行且仍計畫就職。

美國眾議員當選人承認學經歷不實

《CNN》報導，在全國共和黨國會委員會（National Republican Congressional Committee）網站上的桑托斯傳記中，桑托斯出列的學歷是畢業自紐約市立大學巴魯克學院（Baruch College），擁有金融和經濟學位。

《紐約時報》於19日援引公開文件和法庭記錄率先報導，有些桑托斯傳記中的關鍵部分自相矛盾，或是沒有證據支持。《CNN》對桑托斯的教育和工作經歷審查亦發現了同樣的差異。

桑托斯的競選傳記中還提到他曾在花旗集團（Citigroup）和高盛集團（Goldman Sachs）任職，但這兩家公司都告訴《CNN》，他們沒有他的就業記錄。關於這點，桑托斯坦承，的確從未如履歷所載的直接受雇於這兩間公司，但確實曾透過自己的公司向對方提供勞務；他告訴《紐約時報》，此前稱受雇於對方是「用詞不當」。

桑托斯在接受美國WABC電台和《紐約時報》採訪時，第一次公開談論這場爭議——他承認捏造一些事實：「我沒有從任何高等教育機構畢業，我們總會做些蠢事。若我因美化履歷而讓人失望，我真的很抱歉。」

「我不是罪犯。不在這裡、不在國外，在世界上任何一個司法管轄區，我都沒有犯過任何罪行。我不是騙子，不是欺騙整個國家並製造一個虛構人物競選國會議員的罪犯。我的意思是，很多人都認識我、知道我是誰。 」桑托斯補充道。

連血統也造假？

《CNN》上週還揭露，桑托斯稱其祖父母是來自比利時的烏克蘭猶太難民，且倖存於「納粹大屠殺」（Holocaust）。但《CNN》比對族譜網站、猶太難民紀錄及多位家譜學家的資料來源後，發現事實與桑托斯的說法多有矛盾。

桑托斯於12月27日告訴《紐約郵報》：「我從未自稱是猶太人，我信奉天主教，因為我從母親家庭那裡得知有猶太背景，所以我說我『大概是猶太人』。」（“I am Catholic. Because I learned my maternal family had a Jewish background I said I was ‘Jew-ish.'”）

但2022年11月下旬，桑托斯在接受《猶太新聞辛迪加》（Jewish News Syndicate）的訪談中，還曾表示他為自己的「猶太血統」感到「非常自豪」。

（桑托斯《猶太新聞辛迪加》的訪談畫面，提及為自己的「猶太血統」感到自豪。右邊為桑托斯。）

桑托斯還聲稱他創立並經營了自己的慈善機構：「寵物之友聯合會」（Friends of Pets United）。

但在美國國稅局（IRS，Internal Revenue Service）的數據庫中，及在紐約州和佛羅里達州註冊的慈善機構中都沒有找到這個組織。

共和黨保持沉默

在桑托斯坦承造假後，《CNN》聯繫了眾議院共和黨領導層和全國共和黨國會委員會（National Republican Congressional Committee）。當被問及是否擔心受桑托斯的造假風波影響，少數黨領袖凱文・麥卡錫（Kevin McCarthy）拒絕回答。

即便情況如此，桑托斯仍將於明（2023）年1月3日與其他即將上任的國會議員一起宣誓就職。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺


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