美國眾議員當選人承認學經歷造假，辯稱「只是美化履歷，我不是騙子」

美國媒體報導,選區在紐約的共和黨籍聯邦眾議員當選人喬治・桑托斯(George Santos),12月26日在採訪中承認在他的部分履歷上撒謊,但稱自己並沒有犯下任何罪行且仍計畫就職。

《CNN》報導,在全國共和黨國會委員會(National Republican Congressional Committee)網站上的桑托斯傳記中,桑托斯出列的學歷是畢業自紐約市立大學巴魯克學院(Baruch College),擁有金融和經濟學位。

但《紐約時報》於19日援引公開文件和法庭記錄率先報導,有些桑托斯傳記中的關鍵部分自相矛盾,或是沒有證據支持。《CNN》對桑托斯的教育和工作經歷審查亦發現了同樣的差異。

桑托斯的競選傳記中還提到他曾在花旗集團(Citigroup)和高盛集團(Goldman Sachs)任職,但這兩家公司都告訴《CNN》,他們沒有他的就業記錄。關於這點,桑托斯坦承,的確從未如履歷所載的直接受雇於這兩間公司,但確實曾透過自己的公司向對方提供勞務;他告訴《紐約時報》,此前稱受雇於對方是「用詞不當」。

桑托斯在接受美國WABC電台和《紐約時報》採訪時,第一次公開談論這場爭議——他承認捏造一些事實:「我沒有從任何高等教育機構畢業,我們總會做些蠢事。若我因美化履歷而讓人失望,我真的很抱歉。」

「我不是罪犯。不在這裡、不在國外,在世界上任何一個司法管轄區,我都沒有犯過任何罪行。我不是騙子,不是欺騙整個國家並製造一個虛構人物競選國會議員的罪犯。我的意思是,很多人都認識我、知道我是誰。 」桑托斯補充道。

《CNN》上週還揭露,桑托斯稱其祖父母是來自比利時的烏克蘭猶太難民,且倖存於「納粹大屠殺」(Holocaust)。但《CNN》比對族譜網站、猶太難民紀錄及多位家譜學家的資料來源後,發現事實與桑托斯的說法多有矛盾。

桑托斯於12月27日告訴《紐約郵報》:「我從未自稱是猶太人,我信奉天主教,因為我從母親家庭那裡得知有猶太背景,所以我說我『大概是猶太人』。」(“I am Catholic. Because I learned my maternal family had a Jewish background I said I was ‘Jew-ish.'”)

但2022年11月下旬,桑托斯在接受《猶太新聞辛迪加》(Jewish News Syndicate)的訪談中,還曾表示他為自己的「猶太血統」感到「非常自豪」。

桑托斯還聲稱他創立並經營了自己的慈善機構:「寵物之友聯合會」(Friends of Pets United)。

但在美國國稅局(IRS,Internal Revenue Service)的數據庫中,及在紐約州和佛羅里達州註冊的慈善機構中都沒有找到這個組織。

共和黨保持沉默

在桑托斯坦承造假後,《CNN》聯繫了眾議院共和黨領導層和全國共和黨國會委員會(National Republican Congressional Committee)。當被問及是否擔心受桑托斯的造假風波影響,少數黨領袖凱文・麥卡錫(Kevin McCarthy)拒絕回答。

即便情況如此,桑托斯仍將於明(2023)年1月3日與其他即將上任的國會議員一起宣誓就職。

