【專訪】建築師蘇喻哲、景觀學者洪禾秣：今日的建築與都市挑戰，是如何適當地還地給自然？
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在城市的發展過程中，執業建築師對於何謂理想生活環境的看法，其實大幅度地影響了城市的面貌。建築師蘇喻哲和景觀學者洪禾秣皆認為，無圍牆的綠地對今日的都市生活至關重要，本文藉由兩人的對談，描繪出對未來台北空間的可能想像。
文：林佳蕙
攝影：Jimmy Yang、KRIS KANG、蔡耀徵
圖：蘇喻哲
在城市的發展過程中，執業建築師對於何謂理想生活環境的看法，其實大幅度地影響了城市的面貌。建築師蘇喻哲和景觀學者洪禾秣皆認為，無圍牆的綠地對今日的都市生活至關重要，本文藉由兩人的對談，描繪出對未來台北空間的可能想像。
重視建築體以外的空間
城市樣貌隨著時代需求不斷改變，而每一棟樓房，都可被視為人們對於都市生活想像的具體縮影。蘇喻哲指出，台北市有不少社區目前正進入拆除危老舊宅、建立新居的都市更新進程中。然而每一塊老街廓的發展進程難能同步，一棟屋舍的起造若不考量周邊房舍的日照、空氣流通、空間動線，將大幅影響周邊居民的生活。
這樣的問題除了依靠法律規範，建築業者也須有意識地進行通盤的思量和規畫，才能營造出真正舒適的鄰里生活。「過往的都市發展規則，都是以建築為主體制定，但所謂的都市，應該是建築以外的虛空間，也就是『空』的空間。」
蘇喻哲認為無論是郊區的自然環境，或是建築密集的區域，都得將既存的地景納入考量，並且規範出適當的「空」間範圍，他說：「除了限制建築高度，設計的準則應該是不管容積多少，都不能侵入那個部分，我們要做到的是保住建築以外的虛空間。」
洪禾秣進一步解釋，建築周邊的環境規畫，對於營造健康的生活氛圍相當重要。所謂的虛空間亦包括綠地，綠地除了能調節降溫、幫助排碳，也有助建立鄰里意識，她說：「一個社區裡只要有綠地，大家就願意走到戶外，在此聚集，創造了溝通交流機會，增加了彼此的互動; 即使沒有對話，因為經常見面，也會產生親切感，拉近彼此的距離。」
充滿綠意的一樓大客廳
蘇喻哲也補充，所有的都市在成為今日住宅密集、四處都鋪蓋人為建設的狀態前，本屬於大自然的原始狀態，現今人們喜歡在假日時前往郊外踏青、遠離水泥叢林，即是為了滿足人性的原始需求，而今日的建築與都市挑戰，便是如何適當地還地給自然，且透過設計拉近大家和自然的距離。
洪禾秣指出，台北市政府主張「打造綠色健康台北」，已開闢公園綠地共有994處，面積總計超過1,807萬平方公尺，目前仍持續強化公園綠地的建設與改造，更持續檢討開放空間系統的多樣性。台北市公園綠地越多，居民幸福感就越高。
然而，以台北市已高度發展的狀況而言，取地不易，只有少數建築能比鄰公園或水岸，在城市的綠化計畫中，蘇喻哲認為最具挑戰性的當數都市中央或建築密集度很高的區域，「但若我們抱持著設計公園一樣的態度去設計建物的一樓，除了栽種植物，也能適度打開圍牆，讓它成為可以大家共享的公共空間，其實是可行的。」
例如目前越來越流行的可移動式玻璃門窗，可在天候狀況良好時全然開啟，除了有助調節空氣、適合位處亞熱帶的屋舍使用，也可讓一樓的室內空間和戶外種植行道樹的空間連成一氣，讓綠意不再被阻隔於牆外，也能增進人們的親密感，蘇喻哲說：「城市的一樓應該是屬於所有人的都市大客廳，玻璃牆兩邊的人本不認識，但在開放的空間裡，就有機會打破原本『你是你，我是我』的界線，讓互動更加友善。」
垂直綠化讓城市更舒適
蘇喻哲強調，過去大家常認為景觀設計是在建案的最後才被導入，其實整體的景觀規畫應先行於建築設計，有了整體規畫的藍圖，才進行房屋構築，並於最後的階段再次導入景觀設計，進行細部的景觀配置。
若欲為現有的台北都市空間進行進一步的綠化工作，可考慮採行如紐約市、波士頓、首爾將舊有的高架橋、高架鐵道改為空中公園的方式，盤點不同水平面的空間，如人行橋、屋頂空間，進行景觀規畫，即可讓都市藉由垂直綠化的方式，增添更多宜人的空間。
洪禾秣表示，在地狹人稠的都市環境裡，可以透過綠點（小公園）、綠廊（道路行道樹或河流）、綠面（大公園或水綠資源）的串聯成生態綠色網絡，或以都市更新的手法保留更多的綠地空間，「以綠地網絡的水平展開及垂直綠化的延伸，可架構出綠意盎然、自然清新又高品質的美麗綠化生活環境，實現鳥語花香與自然共生的永續宜居台北城市藍圖。」
除了公園綠地的闢建及維護管理，洪禾秣指出，台北也結合公私力量，認養公園綠地與行道樹、選種植物，甚至規畫出社區里民共同種菜做園藝的都市農園，可以看見美麗的蝴蝶飛舞其間，美不勝收，除了為生活增添色彩，也有助於生態復育。
她說：「市民多元創意與活力的發揮，不僅能擴增市容建設的能量，更有助於都市綠美化的永續經營。台北市近年來不斷朝著讓都市更綠化的方向努力，我們的生活可以更美好，城市更美麗健康安全。」
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
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