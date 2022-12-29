《白衣人：新加坡人民行動黨執政史》：獅城建國元勳的房子——歐思禮路38號
我們想讓你知道的是
如果你不期然走過那兩道電動鐵門和哨崗，你應該會加快腳步，避開那兩個戴著棕色帽子提著槍的辜加警察的冰冷眼光。那棟隱藏在花木間的房子，圍著厚磚的牆，由安裝了百葉窗的低層公寓兩邊挨著，自然散發出一種森嚴的氣氛。 現在我們很難相信，曾經有一個時候，這棟屬於新加坡共和國建國元勳的房子「歐思禮路38號」，不會讓人感到敬畏和聯想到權力的神祕。
文：葉添博（Sonny Yap）、林耀輝（Richard Lim）、梁榮錦（Leong Weng Kam）
如果你不期然走過那兩道電動鐵門和哨崗，你應該會加快腳步，避開那兩個戴著棕色帽子提著槍的辜加警察的冰冷眼光。那棟隱藏在花木間的房子，圍著厚磚的牆，由安裝了百葉窗的低層公寓兩邊挨著，自然散發出一種森嚴的氣氛。
現在我們很難相信，曾經有一個時候，歐思禮路38號不會讓人感到敬畏和聯想到權力的神祕。
確實有段時間，人們不必等待通報就闖進這屋子，郵差摁響門鈴不是為送信而是恣意走進客廳討論罷工的事，還有各種各樣的人就那樣不動聲色地走進來，好像那是開放日可隨意參觀。
如果這棟屬於新加坡共和國建國元勳的房子的圍牆能說話，它們可以念出1950年代那一大串走進門來找哈裡、光耀或者李先生的人的名字，他們當中有工會領袖、工人、小商人、學生、新聞工作者、公務員、專業人士和知識分子。
這棟二戰前的單層平房，是建在柱子上的，本地華人稱之為浮腳樓。這是那些剛從英國回來的留學生，延續他們在倫敦馬來亞論壇熱烈討論的地方。
在底層的房間裡，很多嚴肅的臉孔就圍在長桌邊。煙碟都滿了，有些煙蒂掉在一邊。
在呼呼旋轉的風扇底下，三個窗口都儘量打開，要把熱氣和濕氣趕走。就在這裡，各種想法被提出來。在祕密會議上，大家爭論觀點、權衡輕重、反復研究，並做出了改變新加坡歷史的許多決定。
1954年底，這裡也就是人民行動黨誕生的地方。
是從誰的口中先跳出「人民」和「行動」這兩個詞？黨的名字是怎樣定下來的？是誰的靈感創造出紅色閃電、藍色圓圈和白色背景？
這些早期會議都有人做筆記，不過至今無法從任何發起人那裡，或者人民行動黨新樟宜路上段總部，找到任何有關的文字記載。或許有人怕落入政治部手裡把它們撕碎了；或許在行動黨總部幾次搬家時遺失了；或許在1961年大分裂時，變節者把它們抽取了。
這裡收集到的點滴資料，部分來自2002至2005年與行動黨發起人進行的多次訪談，部分則是存放在新加坡國家檔案館的口述歷史記錄。
黨的名字和黨徽的緣起，顯然已消失在記憶的迷霧裡，因為在1954年發起成立人民行動黨的14人中，我們所訪問到的其中6人的敘述都不一致。李光耀、方水雙、沙末·伊斯邁、李玉成、莫拉法迪和杜進才的回憶都顯得分歧和混亂，也往往與國家檔案館的訪談錄音出現矛盾。要一群80多歲和70多歲的老人家，對半個世紀前發生的事重組記憶，是挺棘手的事。
馬庫斯是新加坡第一個本地特許會計師，是由他的親戚貝恩介紹入黨的。根據他的錄音訪談，他聽到的是，這個政黨原本要取名新加坡民主陣線。當他於1954年從英國回來後，才發現李光耀已把它改為人民行動黨。
當他批評這名字帶點共產黨意味時，李光耀回應說，還是滿足一下那時的華文中學學生運動的口味好些，對於講華語的社群也有號召力。
是的，在那個革命的歲月，「人民」這個詞在華人群眾當中確實容易產生共鳴，他們深受中華人民共和國的崛起和人民解放軍展示的力量所鼓舞。所以，「人民行動黨」能引起更深層的情感共鳴，意味著這是一個為人民而行動的政黨，不是嗎？
不過，黨的首任主席杜進才反對馬庫斯的說法，他堅持說他們為黨取名有點匆忙，「行動」這個詞是直接從聯合行動理事會獲得靈感的。這個組織剛在幾個月前領導本地公務員爭取自己的權益。他指出，這不是巧合，委員會和新政黨的領袖正是同一批人。
「所以我們用了『行動』這個詞。所以有了『行動黨』。不過，聯合行動理事會純粹是關係民事服務的團體。我們需要發動群眾，所以我們決定增加『人民』這個詞。所以有了『人民行動黨』。」
支持杜進才說法的，是該委員會的領導人吳慶瑞本身。他指出好幾位參與制定成立政黨事宜的人，也涉及委員會的工作，包括他和貝恩在內，還有來自新加坡郵電制服職工聯合會的哥文達三美、伊斯邁·拉欣和李玉成，以及來自公共工程局工友聯合會的卡魯比亞。
李光耀也駁斥名字是由華文中學女生提出的說法。他認為這些學生不會懂得英文「action」的意思。「這是個英文字。他們並沒提出『行動』這個華文詞而後我們才譯成『action』。」和杜進才一樣，他相信這個名字源自聯合行動理事會。「我們要使自己和其他政黨顯得不一樣，意思是我們不是空口說白話，我們要行動。」
發起人之一李玉成的闡述，聽來也有道理：黨員不要在黨名前冠上「新加坡」，因為他們「想的是一個統一的馬來亞。」他們沒冠上「馬來亞」，是因為半島上已有好些政黨用了，比如馬來亞華人公會和馬來亞印度國大黨。他說：「所以我們選了『人民』。」
方水雙卻忘了黨初創的情形。他清楚記得的是選用「行動」這個詞他感覺很好，「它把黨與現有的那些沒行動的政黨，以及沒有採取行動改善民生的立法議會區分開來。」
莫法拉迪和李玉成推測，選用這個詞是因為這個組織的人要一個名稱向人民表明，這個黨就是行動的同義詞。
其實，當譯成馬來文 Parti Tindakan Rakyat 時，這個名字的含義顯得更加強烈。這是李玉成的解釋，他是會說馬來話的土生華人。Tindakan 是行動的意思。Parti Tindakan Rakyat 的縮略詞為「Petir」時，其意思便是「閃電」。在淡米爾文，人民行動黨是寫成 Makkal Seyal Katchi。Makkal 是 人 民，Seyal 是 行 動，Katchi是政黨。
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