台灣義務役恢復1年：薪資提高役男看法兩極，白宮肯定自我防衛強化嚇阻力，國軍基層幹部不足訓練成隱憂

義務役期恢復1年好鬱卒，役男對薪資提高看法兩極

（中央社）義務役期將於民國113年恢復1年，94年次後出生的役男有人覺得鬱卒，也有人覺得因為當兵失去自由，調薪並沒有吸引力；但也有役男正面看待調薪，認為大學畢業未必能穩定領到這麼高的薪水。

總統蔡英文昨（27）日下午在總統府召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役期民國113年1月1日起恢復一年，徵集94年次1月1日以後出生役男；另外，實領薪資新台幣2萬320元（若含軍人保險、全民健保、主副食費，則為2萬6307元）。

民國95年出生的陳姓高中生聽聞此消息後，向《中央社》記者表示「心裡很鬱卒」。他指出，之前媒體報導從95年次開始適用，今天宣布是94年次開始，「對我都沒差啦」；同學們對此議題的討論不多，可能都覺得「逃不掉、就隨便吧」，而調漲薪資也無任何吸引力，畢竟當兵等於失去自由。

另一位96年次的蘇姓高中生則認為，一年是可以接受的時間，「4個月可能一下下就過去了，1年可能就更能有訓練的感覺」；至於二兵薪資調漲至2萬6307元，他覺得還可以，畢竟「大學畢業不見得可以拿到穩定的2萬6」。

對於94年次以後役男們的鬱卒，已服完兵役的退伍學長有不同看法。曾在桃園龍潭中科院服役的王姓民眾表示，當年服役時已背負學貸，每月學貸金額約5000元，當兵只能延後償還學貸時間，且為了省錢都騎車往返新北及龍潭；但他的同袍家住南部，光是交通費與生活費就接近當時義務役6000元月薪，薪資大幅調漲「是遲來正義」。

另一名曾在新竹湖口裝甲旅服一年義務役的梅姓男子認為，政府大幅提高義務役薪資，除可應付生活開銷外，由於平日吃喝都在部隊，只要不亂花、退伍時都能夠存到錢，「畢竟身邊有存款，遇到突發狀況就會心安」。

國防部智庫、國防安全研究院學者韓岡明認為，現在景氣不好，大學生畢業找工作不容易，提高薪資至少能提升役齡男子從軍意願，並降低入營的怨懟；國防院學者蘇紫雲指出，為了調整義務役期，相信政府已盡最大的誠意調整薪資，各界會給予正面肯定。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文27日下午宣布義務役役期將恢復為1年， 有記者提問外傳義務役役期恢復1年是美方要求，蔡總統對此表示，「我明確告訴你，沒有美方壓力」。

台灣延長義務役期，白宮肯定自我防衛強化嚇阻力

（中央社）總統蔡英文宣布將台灣義務役役期從現行的4個月延長至1年。白宮對這項政策表示歡迎，認為這凸顯台灣對自我防衛與強化嚇阻力的承諾。

蔡總統台北時間27日召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，從民國113年1月1日起，民國94年1月1日以後出生的役男，義務役役期由4個月恢復為1年。

對於台灣宣布的徵兵改革，白宮發言人在回覆《中央社》詢問時表示歡迎。這名發言人表示，這項改革凸顯台灣對自我防衛並強化嚇阻力的承諾。美方會依循台灣關係法與一個中國政策承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

這名發言人也重申，美方對台承諾與台灣採取強化自我防衛能力的措施，有助於維護台海兩岸與區域和平穩定。美方會持續支持以和平方式解決兩岸問題，反對任何一方片面改變現狀。

Photo Credit: 中央社 圖為白宮外觀。

義務役二兵薪資調高，顧立雄：118年約增加160億

（中央社）總統蔡英文昨天召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役期恢復為1年，義務役二兵薪資提高為新台幣2萬6307元。國安會秘書長顧立雄表示，到了民國118年，5萬多人的義務役加進來大概增加160億元左右，都是國家可以因應的範圍內。

總統蔡英文下午親自召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役期恢復為1年，除了強化訓練內容，將提高役男薪資，義務役二兵薪資提高為2萬6307元，並推動銜接勞退制度及彈性教育制度。

會後，總統與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正一起接受並回答媒體記者提問。

義務役待遇調整財源從何而來，總統表示，依照國防部的規劃，加上保險與其他費用國家的支出，加起來已經逼近最低工資的水準，這些錢也都有做過規劃，用國家預算支應應該不是問題。

兵力結構調整方案到底要增加多少國防預算，總統表示，應該會增加，但是一個循序漸進的過程，不會一夕之間增加很多，經設算過，國家預算都可以支應。

國安會秘書長顧立雄表示，估算113年高中畢業就會來服兵役約9000多人，那時候大概增加21億元左右，到了118年，5萬多人的義務役加進來大概增加160億元左右，都是國家可以因應的範圍內。



Photo Credit: 中央社 義務役役期將恢復為1年，副總統賴清德（左）27日 在記者會中被問到是否擔心影響選情時表示，他們都把國家利益放在優先位置，選舉和政黨利益擺在後面。圖中為總統蔡英文、右為行政院長蘇貞昌。

義務役期恢復1年，國軍基層幹部不足訓練成隱憂

（中央社）總統蔡英文昨天宣布義務役期恢復為1年。學者認為，現階段國軍兵科基地訓練與聯合作戰訓練能量早已飽和，大多數義務役士兵在役期內，恐無法接受相關訓練，再加上基層幹部不足，而國防部只有1年時間來改善，已成隱憂。

蔡總統昨天召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布從民國113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役期由4個月恢復為1年；入伍訓練從5週增加至8週，部隊訓練從8週提升至44週，期間包含駐地訓練、專精訓練、基地訓練及聯合演訓，且入伍訓練實彈射擊倍增，全役期不低於800發。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受《中央社》訪問表示，由於現階段國軍兵科基地訓練與聯合作戰訓練能量早已飽和，新的兵科基地訓練場與三軍聯合作戰訓練場地幾乎無法增加，再加上靶場不足且使用限制多等因素，這些目標恐怕絕大多數無法落實。