台灣義務役恢復1年：薪資提高役男看法兩極，白宮肯定自我防衛強化嚇阻力，國軍基層幹部不足訓練成隱憂
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總統蔡英文昨天宣布義務役期恢復為1年。學者認為，現階段國軍兵科基地訓練與聯合作戰訓練能量早已飽和，大多數義務役士兵在役期內，恐無法接受相關訓練，再加上基層幹部不足，而國防部只有1年時間來改善，已成隱憂。
義務役期恢復1年好鬱卒，役男對薪資提高看法兩極
（中央社）義務役期將於民國113年恢復1年，94年次後出生的役男有人覺得鬱卒，也有人覺得因為當兵失去自由，調薪並沒有吸引力；但也有役男正面看待調薪，認為大學畢業未必能穩定領到這麼高的薪水。
總統蔡英文昨（27）日下午在總統府召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役期民國113年1月1日起恢復一年，徵集94年次1月1日以後出生役男；另外，實領薪資新台幣2萬320元（若含軍人保險、全民健保、主副食費，則為2萬6307元）。
民國95年出生的陳姓高中生聽聞此消息後，向《中央社》記者表示「心裡很鬱卒」。他指出，之前媒體報導從95年次開始適用，今天宣布是94年次開始，「對我都沒差啦」；同學們對此議題的討論不多，可能都覺得「逃不掉、就隨便吧」，而調漲薪資也無任何吸引力，畢竟當兵等於失去自由。
另一位96年次的蘇姓高中生則認為，一年是可以接受的時間，「4個月可能一下下就過去了，1年可能就更能有訓練的感覺」；至於二兵薪資調漲至2萬6307元，他覺得還可以，畢竟「大學畢業不見得可以拿到穩定的2萬6」。
對於94年次以後役男們的鬱卒，已服完兵役的退伍學長有不同看法。曾在桃園龍潭中科院服役的王姓民眾表示，當年服役時已背負學貸，每月學貸金額約5000元，當兵只能延後償還學貸時間，且為了省錢都騎車往返新北及龍潭；但他的同袍家住南部，光是交通費與生活費就接近當時義務役6000元月薪，薪資大幅調漲「是遲來正義」。
另一名曾在新竹湖口裝甲旅服一年義務役的梅姓男子認為，政府大幅提高義務役薪資，除可應付生活開銷外，由於平日吃喝都在部隊，只要不亂花、退伍時都能夠存到錢，「畢竟身邊有存款，遇到突發狀況就會心安」。
國防部智庫、國防安全研究院學者韓岡明認為，現在景氣不好，大學生畢業找工作不容易，提高薪資至少能提升役齡男子從軍意願，並降低入營的怨懟；國防院學者蘇紫雲指出，為了調整義務役期，相信政府已盡最大的誠意調整薪資，各界會給予正面肯定。
台灣延長義務役期，白宮肯定自我防衛強化嚇阻力
（中央社）總統蔡英文宣布將台灣義務役役期從現行的4個月延長至1年。白宮對這項政策表示歡迎，認為這凸顯台灣對自我防衛與強化嚇阻力的承諾。
蔡總統台北時間27日召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，從民國113年1月1日起，民國94年1月1日以後出生的役男，義務役役期由4個月恢復為1年。
對於台灣宣布的徵兵改革，白宮發言人在回覆《中央社》詢問時表示歡迎。這名發言人表示，這項改革凸顯台灣對自我防衛並強化嚇阻力的承諾。美方會依循台灣關係法與一個中國政策承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。
這名發言人也重申，美方對台承諾與台灣採取強化自我防衛能力的措施，有助於維護台海兩岸與區域和平穩定。美方會持續支持以和平方式解決兩岸問題，反對任何一方片面改變現狀。
義務役二兵薪資調高，顧立雄：118年約增加160億
（中央社）總統蔡英文昨天召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役期恢復為1年，義務役二兵薪資提高為新台幣2萬6307元。國安會秘書長顧立雄表示，到了民國118年，5萬多人的義務役加進來大概增加160億元左右，都是國家可以因應的範圍內。
總統蔡英文下午親自召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役期恢復為1年，除了強化訓練內容，將提高役男薪資，義務役二兵薪資提高為2萬6307元，並推動銜接勞退制度及彈性教育制度。
會後，總統與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正一起接受並回答媒體記者提問。
義務役待遇調整財源從何而來，總統表示，依照國防部的規劃，加上保險與其他費用國家的支出，加起來已經逼近最低工資的水準，這些錢也都有做過規劃，用國家預算支應應該不是問題。
兵力結構調整方案到底要增加多少國防預算，總統表示，應該會增加，但是一個循序漸進的過程，不會一夕之間增加很多，經設算過，國家預算都可以支應。
國安會秘書長顧立雄表示，估算113年高中畢業就會來服兵役約9000多人，那時候大概增加21億元左右，到了118年，5萬多人的義務役加進來大概增加160億元左右，都是國家可以因應的範圍內。
義務役期恢復1年，國軍基層幹部不足訓練成隱憂
（中央社）總統蔡英文昨天宣布義務役期恢復為1年。學者認為，現階段國軍兵科基地訓練與聯合作戰訓練能量早已飽和，大多數義務役士兵在役期內，恐無法接受相關訓練，再加上基層幹部不足，而國防部只有1年時間來改善，已成隱憂。
蔡總統昨天召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布從民國113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役期由4個月恢復為1年；入伍訓練從5週增加至8週，部隊訓練從8週提升至44週，期間包含駐地訓練、專精訓練、基地訓練及聯合演訓，且入伍訓練實彈射擊倍增，全役期不低於800發。
國家政策研究基金會副研究員揭仲接受《中央社》訪問表示，由於現階段國軍兵科基地訓練與聯合作戰訓練能量早已飽和，新的兵科基地訓練場與三軍聯合作戰訓練場地幾乎無法增加，再加上靶場不足且使用限制多等因素，這些目標恐怕絕大多數無法落實。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。