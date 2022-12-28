TNL+ 2022/12/28,
中東

納坦雅胡組成以色列史上最右派內閣，盟友挺種族主義、歧視LGBTQ、修法擴權備受爭議

納坦雅胡組成以色列史上最右派內閣，盟友挺種族主義、歧視LGBTQ、修法擴權備受爭議
Photo Credit: AP / 達志影像

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在極右翼政黨領袖史莫崔赫的要求下，他將被納坦雅胡任命為以色列軍政系統的獨立部長，有權決定巴勒斯坦人「過境」至猶太屯墾區等以色列控制區域的出、入境許可，甚至能派駐以色列部隊駐守約旦河西岸。這樣的行徑等同是否定了美國、巴勒斯坦領袖所支持的以、巴兩國方案。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

以色列國會議長萊文（Yariv Levin）於2022年12月26日發出聲明表示，以色列資深政治領袖、前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），將於同月29日，向以色列國會遞交新政府內閣名單，並宣誓就職總理。

「有關組建新政府的投票，計畫於以色列時間本周四上午11點，在國會特別會議上執行。」萊文在聲明中如此寫道。

根據《法國24電視台》（France 24）報導，納坦雅胡於2022年11月1日的國會選舉中，率領其所屬的右翼保守主義政黨「以色列聯合黨」（Likud），聯手其他極右派宗教政黨，成功贏得64席國會過半席次，不僅擁有籌組新政府的資格，現年73歲的納坦雅胡也將再次擔任以色列總理。

美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，以色列新政府將成為以色列歷史上，最右翼的執政聯盟，尤其部分內閣成員充滿支持極端民族主義的政治色彩，這也使得新內閣名單在確定前，便已充滿爭議。

爭議一：與極右翼宗教政黨結盟，恐傷害對美關係、加劇與巴勒斯坦緊張情勢

綜合《美國之音》（VOA）與《德國之聲》（DW）觀點，納坦雅胡為了重新掌權，不惜與以色列的極端右翼政黨合作，極力滿足對方須求，以換取他在議會選舉中的支持。如今，雖然納坦雅胡如願以償重登總理之位，但未來與這些屬強硬派的極右宗教團體合作，勢必將充滿更嚴峻的挑戰。

受於極右派盟友的壓力，納坦雅胡被迫在議會投票及其宣誓就職前，公布新政府的內閣名單。根據《以色列時報》（The Times of Israel）揭露，以支持宗教錫安主義、反阿拉伯人著稱的極端民族主義政黨「猶太力量黨」（Otzma Yehudit）領袖班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）將接管以色列國家安全部，其權力恐會因修法，而被擴充至可掌控整個以色列的警政體系，以此監管約旦河西岸（West Bank）的公共安全變化、並擴大該地的猶太屯墾區。

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