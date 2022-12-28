納坦雅胡組成以色列史上最右派內閣，盟友挺種族主義、歧視LGBTQ、修法擴權備受爭議
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在極右翼政黨領袖史莫崔赫的要求下，他將被納坦雅胡任命為以色列軍政系統的獨立部長，有權決定巴勒斯坦人「過境」至猶太屯墾區等以色列控制區域的出、入境許可，甚至能派駐以色列部隊駐守約旦河西岸。這樣的行徑等同是否定了美國、巴勒斯坦領袖所支持的以、巴兩國方案。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
以色列國會議長萊文（Yariv Levin）於2022年12月26日發出聲明表示，以色列資深政治領袖、前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），將於同月29日，向以色列國會遞交新政府內閣名單，並宣誓就職總理。
「有關組建新政府的投票，計畫於以色列時間本周四上午11點，在國會特別會議上執行。」萊文在聲明中如此寫道。
根據《法國24電視台》（France 24）報導，納坦雅胡於2022年11月1日的國會選舉中，率領其所屬的右翼保守主義政黨「以色列聯合黨」（Likud），聯手其他極右派宗教政黨，成功贏得64席國會過半席次，不僅擁有籌組新政府的資格，現年73歲的納坦雅胡也將再次擔任以色列總理。
美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，以色列新政府將成為以色列歷史上，最右翼的執政聯盟，尤其部分內閣成員充滿支持極端民族主義的政治色彩，這也使得新內閣名單在確定前，便已充滿爭議。
爭議一：與極右翼宗教政黨結盟，恐傷害對美關係、加劇與巴勒斯坦緊張情勢
綜合《美國之音》（VOA）與《德國之聲》（DW）觀點，納坦雅胡為了重新掌權，不惜與以色列的極端右翼政黨合作，極力滿足對方須求，以換取他在議會選舉中的支持。如今，雖然納坦雅胡如願以償重登總理之位，但未來與這些屬強硬派的極右宗教團體合作，勢必將充滿更嚴峻的挑戰。
受於極右派盟友的壓力，納坦雅胡被迫在議會投票及其宣誓就職前，公布新政府的內閣名單。根據《以色列時報》（The Times of Israel）揭露，以支持宗教錫安主義、反阿拉伯人著稱的極端民族主義政黨「猶太力量黨」（Otzma Yehudit）領袖班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）將接管以色列國家安全部，其權力恐會因修法，而被擴充至可掌控整個以色列的警政體系，以此監管約旦河西岸（West Bank）的公共安全變化、並擴大該地的猶太屯墾區。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
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雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
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活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
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於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
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集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8