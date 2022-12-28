中國今年已51位院士離世，專家估14億人口未來數月半數染疫；火葬場、急診室業績爆量獲表揚，挨批喪事喜辦

中國專家：境內沒有Delta流行，也無病毒突變

（中央社）中國防疫鬆綁後，不少染疫者病徵遠較預期嚴重，甚至出現白肺症，外界懷疑高毒性的Delta變種病毒是否與Omicron同在中國流行。但中國專家告訴《新華社》，境內沒有Delta在流行。

《新華社》這項報導坦承，中國網路上已有傳言，指境內部分地區同時流行Delta和Omicron變種病毒，說明這一說法已在中國內部流傳甚廣，引起官方重視。

報導引述中國疾控中心病毒病所所長許文波指出，根據實時動態監測，中國國內沒有發現Delta變種病毒在流行，也沒有發現Delta變種病毒和Omicron變種病毒重組。

至於中國國內是否產生新的變異株？許文波說，自12月初至今在中國出現的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒亞分支共有31個，其中包括正在國外加速傳播的BQ.1、XBB等亞分支，全部屬於Omicron變種病毒，並沒有發現特徵性的基因組突變，且都由境外輸入而來。

許文波表示，12月初至今，中國疾控中心通過抽樣調查，完成了1142個病例的全基因組測序，發現Omicron變種病毒BA.5.2和BF.7亞分支占全國流行的絕對優勢，兩者合計超過80％，另有7個亞分支也在流行。

北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，對絕大部分免疫力正常的人來說，半年內人體內都會存在有效的免疫抗體，同一毒株的二次感染概率極低，即便感染了也不會出現嚴重症狀。但若出現新的變異株，或新的亞分支表現出很強的免疫逃逸能力，是可能導致再感染的。

王貴強指出，根據人體內免疫抗體的特性，再感染的間隔時間越短症狀通常越輕，間隔時間長了症狀就偏重。

中國死亡數字失真，網傳家屬需承諾非因染疫過世

（中央社）中國快速放開疫情管制，同時又以各種方式壓低相關死亡數據。有殯儀館櫃台貼出告示，要求辦理的家屬承諾死者並非死於COVID-19；還有網友說，醫生威脅死亡證明上不能寫「新冠肺炎」。

在社群平台推特（Twitter）和微信上，近日都流傳北京、上海、廣州等地殯儀館大排長龍，或是在火葬場排隊拿號等待的影片。還有影片稱，在北京的醫院太平間內，冰櫃早已不敷使用，更多包裹好的遺體堆放在外。

不過，中國近期疫情大爆發究竟有多少人染疫死亡，官方無法提出可信且有效的數據。

有網友在微信朋友圈發文控訴，「現在是公開造假，而且逼著你配合造假」。他的母親12月25日在某市立第一醫院病逝，在填寫死亡證明時，他提醒直接死因是典型的「新冠肺炎」，因為症狀明顯，結果兩名醫生問他：「是不是想要鬧事？」

醫生說，死亡證明只要寫上新冠，就要經醫院核查，如果核實，還要上報市衛健委，「你是不想讓你母親火化了嗎？」最後他只能同意死因不要寫新冠，並認為「這應該是全國醫院的統一操作」。

這段發文的截圖，已將發文者的網名和頭像模糊化處理。

據美媒《自由亞洲電台》昨（27）日報導，有網友拍攝到某地一殯儀館服務大廳，接待櫃台貼出寫有：「本人承諾，逝者……非因新型冠狀病毒肺炎去世，若有隱瞞，願負一切責任」的提醒，引發官方涉嫌隱瞞疫情死亡人數的質疑。

中國國家衛健委日前印發通知定義：「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡；因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。」

中國對COVID-19（先前稱新型冠狀病毒肺炎，26日深夜公告更名為新型冠狀病毒感染）死亡的定義本來就較全球其他國家更為嚴苛，實際情況中，被認定染疫死亡的更少。

中國火葬場急診室業績爆量獲表揚，挨批喪事喜辦

（中央社）中國放寬防疫管制後疫情大爆發，各地醫院急診室與火葬場窮於應付飆增的病患和染疫死亡人數，但如此業績爆量若干醫院竟大肆宣傳，甚至火葬場獲官方頒通知表揚，招致喪事喜辦的罵聲。

綜合中國媒體《中國網》與《極目新聞》26日報導，河北邯鄲市永年區民政局發布「關於表揚火化場的通報」，當中提及12月1日至10日平均火化遺體逾20具，12月10日以來更超過30具，17、18日達41具，「受到群眾好評和領導肯定」。

通報指出，經局黨組研究，決定對「火化場的優異表現給予全局通報表揚」，最後更強調要學習火葬場肯奮鬥勇負責、敢擔當的精神，確保年底前各項工作「圓滿收官」、「爭創佳績」。

這份通知在推特等社群網站廣傳，招致譏諷與狠酸：「相信共產黨，走進火葬場，誠不我欺也。」

《極目新聞》的評論文章指出，每次火化遺體的背後，都是人間的生離死別，公文措辭不應忘記，這份工作的底色就是悲傷、凝重的，何況火化場的工作量增加，說明很多人在這個冬季離去，絕非值得大張旗鼓慶賀。

此外，浙江省台州市中心醫院裡大小電子看板，近來刊登豔紅色為底又燙金字的喜報「熱烈祝賀我院急診服務人次突破200萬」，同樣被罵翻。

民眾痛斥，破200萬人次向急診求助，意味著這麼多的患者正承受病痛折磨，到底是在報什麼喜？更有人痛批「喪」事「喜」辦的風格，太沒人性了，也不知道是那個領導想出來的招。

中國衛健委：有省分重症床位資源已近臨界值

（中央社）外界關注中國的醫療資源是否足以應付當前疫情爆發，中國國家衛健委官員昨天說，全國重症床位資源總體來看充足，但目前正在經歷重症救治高峰的省分，重症床位的資源已經接近臨界值。