中國明年防疫降級1/8恢復旅遊簽證，國際機票預訂暴增5倍，多國憂心疫情設入境管制應對

中國明年防疫降級，外商：終於鬆一口氣

（中央社）中國官方昨晚宣布明（2023）年1月8日將COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）降為「乙類乙管」並取消入境集中隔離。中國美國商會回應，中國終於迎來轉機；英中貿易協會也說，這項決策讓所有人都「鬆一口氣」。

綜合《路透社》與《法新社》報導，中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）主席華剛林（Colm Rafferty）談到取消檢疫措施的計畫時稱，「感覺中國總算迎來轉機。」

英中貿易協會（China-Britain Business Council）中國區總裁趙湯（Tom Simpson）也表示，「所有人都覺得鬆了一口氣。這項政策終結了長達3年、非常嚴重的破壞。」

趙湯告訴《法新社》，預計明年的國際貿易人員往來將明顯增加。隨著航空公司持續復飛更多航班，企業紛紛調整2023年的中國戰略，業務若要全面恢復，可能仍將是「逐步漸進」的。

儘管如此，趙湯說，北京政府的宣布還是「非常、非常受到歡迎」。

中國國務院聯防聯控機制26日深夜發布「關於印發對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案的通知」，並將「新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）」更名為「新型冠狀病毒感染」。宣布對感染者不再實施隔離、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區，且不再對入境人員和貨物等採取檢疫措施，包括取消入境集中隔離。

這項重大調整宣布後，瞬即引起中國民眾熱議。出國簽證及機票的網路搜尋次數立刻暴增10倍及8.5倍，不少台商更準備返國過年。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為27日北京首都國際機場人潮。

中國移民局：2023年1月8日恢復旅遊簽證

（中央社）中國國家移民管理局26日宣布，自2023年1月8日起，有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，以及赴香港旅遊、商務簽註；同時恢復受理審批外國人申請普通簽證。

中國昨天宣布將COVID-19感染降為「乙類乙管」，因疫情中斷近3年的中國旅遊大軍，最快可望於明年農曆春節出動。

中國移民局官網27日發布關於COVID-19感染「乙類乙管」後，優化移民管理政策措施的公告。

「公告」稱，為高效統籌疫情防控和經濟社會發展，積極適應疫情防控新階段新形勢新要求，維護人民群眾生命健康安全，保障促進中外人員交流交往，自2023年1月8日起優化移民管理政策措施。如下：

一、有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽註。

二、恢復受理審批外國人申請普通簽證延期、換發、補發，停留證件簽發、換發、補發，居留證件簽發、延期、換發、補發。申請人確有緊急需求的，可循加急程序辦理。

三、恢復口岸簽證簽發，恢復執行24/72/144小時過境免簽政策，依法簽發臨時入境許可。

四、恢復簽發中國出入境通行證，恢復簽發邊境地區出入境通行證。

五、逐步恢復陸路口岸（通道）客運通關，有序恢復陸路口岸、邊民通道旅客、邊民出入境，邊民通道按照有關規定恢復開通，依法實施出入境邊防檢查。

六、恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通道，持大陸居民往來港澳通行證、港澳居民來往大陸通行證等符合條件的出入境人員可經邊檢快捷通道通關。

七、逐步恢復水運口岸客運通關，允許符合條件的水運口岸恢復客運班輪旅客出入境，「試點恢復國際郵輪旅客出入境」，依法簽發登輪、搭靠證件，對符合入境條件的外國籍船員依法簽發臨時入境許可。取消「不登陸、不登輪、不搭靠」管理措施。

八、繼續運行空港口岸重點貨運航班「綠色通道」、陸路口岸和邊境檢查站重點物資車輛「快速通道」、水運口岸「邊檢登輪碼」網上自助辦理等便利措施。

Photo Credit：AP / 達志影像

中國宣布有序恢復出境旅遊，國際機票預訂暴增5倍

（中央社）中國26日晚間宣布明年1月8日起，有序恢復公民出境旅遊，消息發布不到一小時，網路平台的國際機票預訂量暴增5倍。不過由於官方表示要分階段增加航班數量，預估短期內機票價格將上漲。

綜合陸媒《中國新聞網》、《第一財經》報導，中國國家衛健委26日晚間發布對COVID-19感染實施「乙類乙管」總體方案的通知。明年1月8日起，優化中外人員往來管理，包括取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，取消「5個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施，並表示要「有序恢復中國公民出境旅遊」。

中國外交部官網今天發布「關於中外人員往來暫行措施的通知」，在國際客運航班方面，提及「分階段增加航班數量，優化航線分布」。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率，加強重點城市航班接收能力建設。

報導指出，昨晚官宣後，多個網路平台國際機票、簽證瞬時搜索量和預訂量等數據翻倍暴漲。「去哪兒」國際機票瞬時搜索量增長7倍，國際機票預訂量增長5倍；「同程旅行」國際機票搜索量增長8.5倍、簽證搜索量瞬時增長10倍；「攜程」熱門海外目的地搜索量大漲10倍，出境（包含台港澳）機票搜索均達到3年來峰值。

官方宣布極大的刺激了中國民眾出境的熱情。「去哪兒」數據顯示，消息發布後一小時內，國際機票預訂量就開始大幅增長，這樣的趨勢持續到今天淩晨，27日上午又繼續增長。出發時間則集中在1月中旬至2月初，熱門目的地為東京、首爾、曼谷。