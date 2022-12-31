伊朗抗議100日：一場「回不到過去」的反政府抗爭，人民付出了沉重的代價

Photo Credit: Getty Images / BBC News 這場抗議在伊朗的庫德族地區開始，之後蔓延全國。

伊朗的抗議開始至12月27日已100日，這場自1979年伊斯蘭革命以來持續時間最長的反政府抗爭，動搖了政權，但卻讓民眾付出沉重的代價。

根據該國《人權活動者通訊社》（HRANA）信息，已有超過500名抗議者身亡，當中包括69名兒童。在國際特赦組織（Amnesty International）所稱的「虛假審判」之後，有兩名抗議者被處決，至少還有另外26人面臨同樣的命運。

儘管伊朗過去也出現過席捲全國的示威——一次是2017年至2018年初，另一次則是在2019年11月——但是目前的這一波抗議不一樣，因為它牽涉到全社會各界的人，而且婦女在「女性、生命、自由」的口號下正擔當著領頭角色。

伊朗的一些名人已經踏出了沒有回頭路的一步，去支持抗議者，當中有些人已經被捕或被迫流亡。

伊朗著名演員塔蘭涅．阿里多斯蒂（Taraneh Alidoosti）在對一名年輕抗議者遭到處決而表示遣責之後，現正被關押在惡名昭著的伊文監獄（Evin prison）。此前，她曾發佈過一張照片顯示自己沒有佩戴強制規定的頭巾，還舉著一條寫著抗議口號的標語。

「我和塔蘭涅合作過四部電影，而現在她在監獄裡，為的是她對同胞的正當支持，和她對不公審判的反對，」 在奧斯卡得獎電影《伊朗式遷居》（The Salesman，《新居風暴》）中與阿里多斯蒂合作過的導演阿斯哈．法哈蒂（Asghar Farhadi）說。

「如果那樣地表達支持是犯罪，那麼這片土地上的千千萬萬人就都是罪犯了，」他說。

死亡威脅

另一名離開祖國的著名演員佩加．阿罕加拉尼（Pegah Ahangarani）向BBC波斯語組表示：「兩邊都已經變得激進了，政權的鎮壓是如此，電影業界人士作出的反應也是如此。」

「伊朗再也回不到馬赫薩．阿米尼（Mahsa Amini）之前的時代了，」她說。阿米尼是伊朗庫德族女性，她在9月16日被伊朗道德警察拘留期間死亡，引發了這一場抗議運動。

另一個著名演員哈米德．法洛赫－納賈德（Hamid Farrokhnezhad）在本月較早前移居美國後，隨即稱伊朗最高領導人阿里．哈梅內伊（Ali Khamenei）是「獨裁者」，將他與佛朗哥、斯大林和墨索里尼相提並論。

Photo Credit: Reuters / BBC News 「女性、生命、自由」成為這場抗議運動中的口號。

伊朗最著名的前足球名將之一阿里．卡利米（Ali Karimi）現居住在迪拜，他也表示支持這場抗議。他說，伊朗的情報人員威脅要殺害他，最終令他決定移居美國。

現在，卡利米在Instagram上是對伊朗政權批評最激烈一員，他在社交媒體Instagram上有超過1400萬追蹤者。

另一個伊朗足球名宿阿里．戴伊（Ali Daei）在站出來支持全國罷工之後，他的珠寶店和餐廳被伊朗執法部門關閉。

當下這場抗議與過去的另一個顯著區別是示威者開始使用汽油彈。

人們針對巴斯基（Basij）武裝基地和什葉派穆斯林法學院使用了這些武器。

扯掉頭巾

伊朗的「Z世代」走在了這些抗議活動的最前線，反抗嚴厲的宗教規則和推行新的潮流，比如燒掉頭巾。

年輕抗議者中間的另一個新風潮是人們所說的「扯掉頭巾」行動——偷偷走到什葉派穆斯林教士的身後，扯掉他們的頭巾然後跑掉。

A schoolgirl without a headscarf in Tehran knocks off a cleric’s turban & runs away. “#TurbanTossing is a campaign to protest against the symbol of access to the ruling system, privilege, corruption and oppression. #MahsaAmini #مهسا_امینی #عمامه_پرانی pic.twitter.com/rdwrTXQ2Nr — Omid Memarian (@Omid_M) November 13, 2022

16歲男孩阿西亞．埃瑪格里扎德（Arshia． Emamgholizadeh）上月在西北部城市大不裡士被捕，罪名就是「扯掉頭巾」。

他被拘押10天之後獲釋。離開監獄兩天後，他自殺了。家人將此歸咎於他在獄中所受的對待。一個與他一家關係密切的消息源向BBC波斯語組表示，在被拘期間，阿西亞被人用棍棒毆打以及被迫服用不知名稱的藥物。

伊朗當局不僅對抗議都實施鎮壓，而且還利用那些死在拘留期間或者被殺者的屍體作為談判籌碼，以對受害者家人噤聲。

一個BBC消息源說，因為擔心這種壓力，一名遇害抗議者的兄弟在城中開車多個小時，才從清真寺中將屍體偷走。

11月29日，27歲的薩馬克（Mehran Samak）在北部城市安扎利港開汽車鳴笛慶祝伊朗隊被淘汰出世界盃，結果頭部中槍死亡。

另一個家庭表示，他們23歲的兒子哈默德．薩拉赫舒爾（Hamed Salahshoor）在拘留期間死亡，之後他被強行埋葬在家鄉以外18英里（30公里）的地方。家人後來去將他的屍體挖出，發現他身上留有令人震驚的虐待痕跡。

處決與虐待

到目前為止，有兩名與抗議有關的男性被以模糊定義的國家安全罪判刑並被處決，人權組織遣責這是惡劣的司法不公。

很多在等候執行死刑的人都表示，他們受到了虐待。

非政府組織庫德族人權網絡（The Kurdistan Human Rights Network）稱，被判死刑的庫德族伊朗說唱歌手薩曼．亞辛（Saman Yasin）在周二試圖自殺。該人權組織過去曾稱，亞辛在拘留期間被虐待。他就自己的死刑判決上訴伊朗最高法院，周六獲得重審。

在BBC波斯語組獲得的一份錄音文檔中，26歲的業餘健美選手沙漢德．諾穆罕默德扎德（Sahand Noormohammadzadeh）稱他在獄中遭受過數次模擬處決。

諾穆罕默德扎德被控「敵視真主」（伊朗法律下，定義為用武器「製造公眾不安」），於11月被判死刑。他被指在9月23日德黑蘭的一場抗議中推倒高速公路上的欄桿阻塞交通，他對此表示否認。