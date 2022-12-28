百萬台商春節「歸家難」繼續？兩岸小三通「開半套」被指考慮政治平衡
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行政院12月22日公布「小三通」復航計劃，明年1月7日至2月6日以專案方式有限度開放。兩岸問題專家分析指，小三通「開半套」反映了台灣內部藍綠陣營的小平衡，兩岸關係的中平衡，以及美中關係的大平衡。
「現在回一趟台灣都可以直接去歐洲了，完全不能接受。」農曆新年在即，在上海外資企業工作十多年的台灣人魏先生對《BBC中文》說。
他一家四口已經三年沒有回台灣過年，本來以為兩岸疫情緩解後可以回家團聚，幾個月前就開始看機票，但來回直航票價高達1.5萬人民幣，對比以前的三四千人民幣飆升了四倍。魏太太說：「一家人飛就要六萬人民幣，相當於二十多萬台幣，真的瘋了，今年應該又回不去了。」
目前估計有百萬台灣人在中國經商、工作、求學和生活。疫情前的「大三通」之下，台商可以從中國各大城市的六十個航點直飛返台，高峰期每周八百航班，但三年來因為疫情，只剩北京首都機場、上海浦東機場、廈門高崎機場和成都雙流機場四個航點有直航，機票在供求失衡下價格暴漲。
不少人取道香港或澳門轉機返台，在上海工作、三年沒回家的武女士日前買到三張經澳門轉機到桃園機場的機票，往返每人四千多元人民幣，但需要在澳門待一晚，「反正直航貴就轉機，但不容易搶到票」。
台商的質疑
空路一票難求之下，海路成為寄望。來往福建沿海與金門、馬祖地區的「小三通」海上客運航線自2020年2月起因疫情停航，一旦復航，在中國的台灣人就可以搭船到金門轉飛機回台灣，交通成本最多也只是一兩千人民幣，也有望藉此讓直航機票價格回落。
台灣行政院12月22日公布「小三通」復航計劃，明年1月7日至2月6日以專案方式有限度開放，惟對象僅限金門、馬祖地區的民眾及中國配偶，並不包含需求量最大的台商台生中轉。
當局多次強調防疫優先，陸委會指在中國疫情嚴峻的當下推動小三通復航，須步步為營，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝稱「本是同根生，開通莫要急」，如開放小三通中轉，恐大量確診旅客進入到金馬，導致離島防疫量能崩潰。
在野國民黨抨擊執政民進黨「做半套」，歧視台商、台生和台胞，前總統馬英九更是呼籲政府乾脆一點，全面復航。藍營政客、台商代表及家屬等近千人在12月24日上街抗議，高喊「我要回家」等口號。
在上海經商的台企聯常務理事徐正文對《BBC中文》指，台灣民眾已經對疫情無感，只當作流感，政府以疫情為由卡關小三通並不合理，又質疑是雙重標凖。「之前歐美爆發疫情，政府也沒有阻擋海外台灣人回家，難道是因為我們『該死』去了中國嗎？其他意識形態操作就算了，不能返鄉過年真的很難接受。」
中國國台辦發言人朱鳳蓮則表示，中國方面對小三通沒有任何障礙，「希望民進黨當局以同胞福祉為念，徹底取消自身單方面設置的障礙」。
政治因素阻礙復航？
兩岸問題專家、國立成功大學政治系周志杰教授對《BBC中文》分析指，小三通「開半套」反映了台灣內部藍綠陣營的小平衡，兩岸關係的中平衡，以及美中關係的大平衡。
小平衡方面，他說九合一地方選舉藍綠支持率此消彼長，國民黨大勝反映「避戰維和」是台灣民意最大公約數，加上台灣已放鬆防疫邊境管控，各界對小三通復航的呼聲高漲，形成民意壓力。「現在的執政黨沒有要修正抗中政策，但也體認到這個趨勢，會擔心2024年總統大選出現裙擺效應，民進黨要證明給內部民眾看，他們在兩岸問題上有嘗試事務性的協商，有非零和（non zero sum）的意願與能力。」
中平衡方面，周志杰教授指台灣政府希望緩解兩岸關係，卻又不願「把所有籌碼全部奉上」，因此小三通只「開半套」，作為「敲門磚」試探中國方面是否願意間接協商。「現在民進黨是援兵之計，先開一半擋住各方質疑，等兩個月後疫情緩和、一月（中共）中央對台工作領導小組開完會、三月兩會之後，再看對岸的態度。」
大平衡方面，美中激烈對抗幾年後需要緩衝，拜登和習近平在二十國集團（G20）峰會會晤後釋出「管控衝突」的信號，華盛頓和北京都希望把台灣問題在政治議程上往後挪，而美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也強調要「避免戰爭爆發」。「美國想中台之間緩一緩，（執政黨）開小三通是跟美國有個交代，兩岸前線之間有陸路上的人員往來，某程度降低了軍事衝突的風險。」
小三通會否「開全套」？
外界關注2月6日後小三通會否進一步開放，周志杰教授研判當局可能維持現狀，或者找一個好的理由擴大開放。「朝野都感受到美中關係緩和，兩邊都一致在往恢復兩岸來往的方向走，不可能往封閉的方向，除非疫情整個失控。」
台大政治學系教授徐斯勤則對《BBC中文》表示，如果中國出現變種病毒，疫情將是小三通的最大變數，若再拖延恐錯失兩岸關係緩和的政治時機。「明年7月後台灣進入2024總統大選前的高峰，政治人物會因為競選需求發表對北京有刺激性的論述，到時候這個窗口又關起來。」
不過，他指出兩岸關係過去兩三年白熱化，除了軍事升溫，疫情前北京已禁止陸客來台，阻斷兩岸民眾往來，在此背景下，即使現在全面開放小三通、大三通，也無法解決台海危機或兩岸對立情緒。「只改變一個條件沒有用，需要其他因素配合才有效，習近平對台灣的根本想法，不會因為恢復民間交流而改變，現在兩岸民眾彼此仇視，物理上恢復往來又如何？」
對於在中國的百萬台商而言，則是開放總比封閉好。在上海工作十多年的魏太太說，在台灣的老人家年紀越來越大，很希望帶小孩返鄉探望，期待台灣政府更積極務實處理兩岸交通，「意識型態沒辦法幫助大家，現在有了家庭、有了小孩，會希望有穩定、開放的將來」。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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