2022/12/28,
政治

百萬台商春節「歸家難」繼續？兩岸小三通「開半套」被指考慮政治平衡

百萬台商春節「歸家難」繼續？兩岸小三通「開半套」被指考慮政治平衡

我們想讓你知道的是

行政院12月22日公布「小三通」復航計劃，明年1月7日至2月6日以專案方式有限度開放。兩岸問題專家分析指，小三通「開半套」反映了台灣內部藍綠陣營的小平衡，兩岸關係的中平衡，以及美中關係的大平衡。

目前大陸只有四個機場有直航到台灣，供求失衡導致機票價格居高不下。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

目前中國只有四個機場有直航到台灣，供求失衡導致機票價格居高不下

「現在回一趟台灣都可以直接去歐洲了，完全不能接受。」農曆新年在即，在上海外資企業工作十多年的台灣人魏先生對《BBC中文》說。

他一家四口已經三年沒有回台灣過年，本來以為兩岸疫情緩解後可以回家團聚，幾個月前就開始看機票，但來回直航票價高達1.5萬人民幣，對比以前的三四千人民幣飆升了四倍。魏太太說：「一家人飛就要六萬人民幣，相當於二十多萬台幣，真的瘋了，今年應該又回不去了。」

目前估計有百萬台灣人在中國經商、工作、求學和生活。疫情前的「大三通」之下，台商可以從中國各大城市的六十個航點直飛返台，高峰期每周八百航班，但三年來因為疫情，只剩北京首都機場、上海浦東機場、廈門高崎機場和成都雙流機場四個航點有直航，機票在供求失衡下價格暴漲。

不少人取道香港或澳門轉機返台，在上海工作、三年沒回家的武女士日前買到三張經澳門轉機到桃園機場的機票，往返每人四千多元人民幣，但需要在澳門待一晚，「反正直航貴就轉機，但不容易搶到票」。

台商的質疑

空路一票難求之下，海路成為寄望。來往福建沿海與金門、馬祖地區的「小三通」海上客運航線自2020年2月起因疫情停航，一旦復航，在中國的台灣人就可以搭船到金門轉飛機回台灣，交通成本最多也只是一兩千人民幣，也有望藉此讓直航機票價格回落。

台灣行政院12月22日公布「小三通」復航計劃，明年1月7日至2月6日以專案方式有限度開放，惟對象僅限金門、馬祖地區的民眾及中國配偶，並不包含需求量最大的台商台生中轉。

台灣金門和中國大陸的廈門距離很近。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

台灣金門和毗鄰的中國城市廈門之間原本有客船往來。台商原本期盼走海路經金門中轉返台，但小三通復航方案只開放給金馬的居民極其陸配

當局多次強調防疫優先，陸委會指在中國疫情嚴峻的當下推動小三通復航，須步步為營，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝稱「本是同根生，開通莫要急」，如開放小三通中轉，恐大量確診旅客進入到金馬，導致離島防疫量能崩潰。

在野國民黨抨擊執政民進黨「做半套」，歧視台商、台生和台胞，前總統馬英九更是呼籲政府乾脆一點，全面復航。藍營政客、台商代表及家屬等近千人在12月24日上街抗議，高喊「我要回家」等口號。

在上海經商的台企聯常務理事徐正文對《BBC中文》指，台灣民眾已經對疫情無感，只當作流感，政府以疫情為由卡關小三通並不合理，又質疑是雙重標凖。「之前歐美爆發疫情，政府也沒有阻擋海外台灣人回家，難道是因為我們『該死』去了中國嗎？其他意識形態操作就算了，不能返鄉過年真的很難接受。」

中國國台辦發言人朱鳳蓮則表示，中國方面對小三通沒有任何障礙，「希望民進黨當局以同胞福祉為念，徹底取消自身單方面設置的障礙」。

政治因素阻礙復航？

Passengers bound for Beijing board an airplane at the Xiamen Gaoqi International Airport in Xiamen, Fujian province, China, 26 December 2022.

Photo Credit: EPA / BBC News

農曆新年本是台灣人從中國返鄉團聚的高峰

兩岸問題專家、國立成功大學政治系周志杰教授對《BBC中文》分析指，小三通「開半套」反映了台灣內部藍綠陣營的小平衡，兩岸關係的中平衡，以及美中關係的大平衡。

小平衡方面，他說九合一地方選舉藍綠支持率此消彼長，國民黨大勝反映「避戰維和」是台灣民意最大公約數，加上台灣已放鬆防疫邊境管控，各界對小三通復航的呼聲高漲，形成民意壓力。「現在的執政黨沒有要修正抗中政策，但也體認到這個趨勢，會擔心2024年總統大選出現裙擺效應，民進黨要證明給內部民眾看，他們在兩岸問題上有嘗試事務性的協商，有非零和（non zero sum）的意願與能力。」

中平衡方面，周志杰教授指台灣政府希望緩解兩岸關係，卻又不願「把所有籌碼全部奉上」，因此小三通只「開半套」，作為「敲門磚」試探中國方面是否願意間接協商。「現在民進黨是援兵之計，先開一半擋住各方質疑，等兩個月後疫情緩和、一月（中共）中央對台工作領導小組開完會、三月兩會之後，再看對岸的態度。」

大平衡方面，美中激烈對抗幾年後需要緩衝，拜登和習近平在二十國集團（G20）峰會會晤後釋出「管控衝突」的信號，華盛頓和北京都希望把台灣問題在政治議程上往後挪，而美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也強調要「避免戰爭爆發」。「美國想中台之間緩一緩，（執政黨）開小三通是跟美國有個交代，兩岸前線之間有陸路上的人員往來，某程度降低了軍事衝突的風險。」

小三通會否「開全套」？

Passengers, part of the first tourist group from Thailand, arrive at Taoyuan International Airport in Taoyuan on October 13, 2022, after Taiwan reopened its borders by ending mandatory Covid quarantine for arrivals.

Photo Credit: Getty Images / BBC News

外界關注2月6日後小三通會否進一步開放，周志杰教授研判當局可能維持現狀，或者找一個好的理由擴大開放。「朝野都感受到美中關係緩和，兩邊都一致在往恢復兩岸來往的方向走，不可能往封閉的方向，除非疫情整個失控。」

台大政治學系教授徐斯勤則對《BBC中文》表示，如果中國出現變種病毒，疫情將是小三通的最大變數，若再拖延恐錯失兩岸關係緩和的政治時機。「明年7月後台灣進入2024總統大選前的高峰，政治人物會因為競選需求發表對北京有刺激性的論述，到時候這個窗口又關起來。」

不過，他指出兩岸關係過去兩三年白熱化，除了軍事升溫，疫情前北京已禁止陸客來台，阻斷兩岸民眾往來，在此背景下，即使現在全面開放小三通、大三通，也無法解決台海危機或兩岸對立情緒。「只改變一個條件沒有用，需要其他因素配合才有效，習近平對台灣的根本想法，不會因為恢復民間交流而改變，現在兩岸民眾彼此仇視，物理上恢復往來又如何？」

對於在中國的百萬台商而言，則是開放總比封閉好。在上海工作十多年的魏太太說，在台灣的老人家年紀越來越大，很希望帶小孩返鄉探望，期待台灣政府更積極務實處理兩岸交通，「意識型態沒辦法幫助大家，現在有了家庭、有了小孩，會希望有穩定、開放的將來」。


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