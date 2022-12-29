「除了俄羅斯戰敗，沒有其他結果」：專家解析俄烏戰爭2023年可能的五種發展走向
我們想讓你知道的是
當我看到烏克蘭人民和士兵的決心，以及烏克蘭迅速改善後勤狀況時，我看到的只有俄羅斯失敗：俄羅斯自赫爾森撤軍，首先在心理上刺激了烏克蘭人民，其次令克里姆林宮極度尷尬，三是給了烏克蘭軍隊關鍵的作戰優勢——所有進入克里米亞的途徑現在都在烏克蘭武器系統的射程之內。
烏克蘭衝突即將進入第二年。對於2023年局勢將如何發展，我們訪問了幾位軍事分析人士，聽聽他們的觀點。
衝突能在明年結束嗎？如何結束——在戰場上還是在談判桌上？還是會一直持續到2024年？
「俄羅斯的春季攻勢是關鍵」
- 邁克爾・克拉克（Michael Clarke），英國埃克塞特（Exeter）戰略研究所副主任
那些試圖入侵歐亞大草原國家的人，都注定要在那裡過冬。
拿破侖、希特勒和史達林都必須讓軍隊在面對草原冬天時繼續前進，而現在，普亭的部隊在倒退，他正在為冬天的到來開發更多部隊，等待在春天發動新攻勢。
雙方都需要暫停，但烏克蘭人有更好的裝備，也更有動力繼續前進，可以預期他們會保持這種壓力，至少在頓巴斯（Donbas）是這樣。
在克雷默納（Kreminna）和斯瓦托夫（Svatove）附近，烏克蘭非常接近取得重大突破，將俄軍擊退到40英里外下一條天然防線，接近2月份開始入侵的地方。
面對眼前如此大的利益，基輔（Kyiv）將不願停止行動。不過，在收復赫爾松（Kherson）之後，烏克蘭的攻勢可能在西南部暫停。
越過第聶伯河（Dnipro river）東岸，向俄羅斯通往克里米亞的脆弱公路和鐵路施壓可能過於困難。但永遠不能排除基輔方面可能發動新攻勢。
2023年衝突的決定因素取決於俄羅斯春季的攻勢。普亭承認，約5萬名新動員的軍隊已經達到前線；剛剛動員起來的25萬人也在為明年的進攻接受訓練。
俄羅斯新部隊的命運在戰場上塵埃落定之前，除了繼續戰爭，沒有其他可能。
另一種可能是，短暫而不穩定的停火。普亭已經明確表示，他不會停止行動。烏克蘭也明確表示，仍在為生存而戰。
「烏克蘭將贏回自己的土地」
- 安德烈・皮昂特科夫斯基（Andrei Piontkovsky），科學家和分析師，華盛頓特區
烏克蘭最晚將在2023年春季完全恢復領土完整，取得勝利。有兩個因素正促成這一結果。
一是烏克蘭軍隊和整個烏克蘭民族的動力、決心和勇氣，這在現代戰爭史上是前所未有的。
另一個是，在對俄羅斯獨裁者姑息多年後，西方終於成長起來，意識到自己面臨的歷史性挑戰非常嚴重。北約秘書長延斯・斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）最近的聲明最好地說明了這一點。
「我們付出的代價是金錢。而烏克蘭人付出的代價是鮮血。如果專制政權看到武力得到回報，我們都將付出更高的代價。對所有人來說，世界將變得更加危險。」
烏克蘭必然取得勝利的確切時間取決於北約何時提供改變戰爭規則的一攬子軍事攻擊武器（坦克、飛機、遠程導彈）。
我預計馬里烏波爾（Melitopol）在未來幾個月（也許幾周）成為關鍵戰場。奪回馬里烏波爾後，烏克蘭人可以輕鬆地向亞速海（Azov Sea）進發，有效地切斷克里米亞的供應和通訊線路。
烏克蘭在戰場上取得巨大進展後，俄羅斯將在技術會談上正式同意投降。
烏克蘭、英國和美國等戰勝國將塑造新的國際安全架構。
「看不到盡頭」
- 芭芭拉・讚切塔（Barbara Zanchetta），倫敦大學國王學院戰爭研究系
普亭預計，烏克蘭將被動接受俄羅斯接下來的行動，其他國家不會有實質性介入。這種嚴重誤判導致了曠日持久的衝突，似乎看不到結束的跡象。
這個冬天很艱難，因為俄羅斯對烏克蘭基礎設施的攻擊將打擊烏克蘭人民原本已經支離破碎的士氣和忍耐力。但事實證明，烏克蘭的應變能力是驚人的。他們將堅持下去。戰爭會持續。
談判的前景黯淡。為了達成潛在的和平協議，至少有一方需要改變核心要求。沒有證據表明這種情況已經發生，或者很快會發生。
那麼，結局將如何到來呢？
這場戰爭的物質和人力成本可能會打破俄羅斯政治精英的承諾。關鍵在於俄羅斯國內。
在歷史上的戰爭中，誤判是關鍵因素，比如美國的越南戰爭，蘇聯的阿富汗戰爭，都是以這種方式結束的。一旦誤判形勢的俄羅斯國內政治狀況發生了變化，退出——無論是否「體面」——將是唯一選擇。
不過，這可能只有在西方堅定支持烏克蘭的情況下才會發生，因為烏克蘭國內因戰爭成本而承受的壓力越來越大。
可悲的是，這將是一場曠日持久戰爭，涉及到政治、經濟和軍事決心。到2023年底，戰爭很可能仍在進行中。
「除了俄羅斯戰敗，沒有其他結果」
- 本・霍奇斯（Ben Hodges），前美國駐歐洲陸軍總指揮
現在計劃在基輔舉行勝利遊行還為時過早，但所有勢頭都在烏克蘭一方。毫無疑問，他們將贏得這場戰爭，可能是在2023年。
局勢在冬季會進展緩慢，但烏克蘭軍隊將比俄羅斯軍隊更有能力應對，因為他們所有的冬季裝備都來自英國、加拿大和德國。
到明年1月，烏克蘭可能會進入解放克里米亞戰役的最後階段。
歷史告訴我們，戰爭是對意志的考驗，也是對後勤保障的考驗。當我看到烏克蘭人民和士兵的決心，以及烏克蘭迅速改善後勤狀況時，我看到的只有俄羅斯失敗。
俄羅斯從赫爾森（Kherson）撤軍在一定程度上讓我得出了這個結論。這首先在心理上刺激了烏克蘭人民，其次令克里姆林宮極度尷尬，三是給了烏克蘭軍隊關鍵的作戰優勢——所有進入克里米亞的途徑現在都在烏克蘭武器系統的射程之內。
可能會達成某種協議，允許俄羅斯逐步撤出在塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的海軍設施，甚至可能終止俄羅斯非法吞併克里米亞的條約（大約2025年）。但我相信，到2023年底，克里米亞將完全恢復烏克蘭的控制和主權。
烏克蘭沿亞速海沿岸的基礎設施重建工作正在進行，包括馬里烏波爾和別爾江斯克的重要港口，重新開放從第聶伯羅河向克里米亞輸水的北克里米亞運河將受到關注。
「期待現狀維持」
- 大衛・根德爾曼（David Gendelman），軍事專家，特拉維夫（Tel Aviv）
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
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