2022/12/28,
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義大利法院裁定身分證須劃分「父親」「母親」，LGBT家庭陷入兩難抉擇

義大利法院裁定身分證須劃分「父親」「母親」，LGBT家庭陷入兩難抉擇
Photo Credit: AP / 達志影像

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義大利家庭與平等部長羅切拉說：「這是個案的判決」。這項判決一定有很多批評聲音，但這是一個個案判決，並不適用所有人，其他人可以上訴。每位法官都可以做出不同的判決結果。羅切拉補充說，雖身分證上仍註明著母親和父親的姓名，但如果是兩個媽媽或爸爸組成的同性夫妻，「他們總是可以上訴的」。

（中央社）羅馬法院11月最新判決要求，LGBT家庭必須在身分證欄位中填具母親與父親姓名，《共和報》（La Repubblica）今天（當地時間27日）報導稱，這無異迫使LGBT家庭陷入兩難抉擇，應協調由誰肩負母親或父親角色。

LGBT是由女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）的首字母縮略組成。LGBT家庭（LGBT household）指由同性戀 、雙性戀 、跨性別者所組成的家庭。

義大利孩童出生後即領有身分證，家長資訊一直是重要議題。現任副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）於2019年擔任內政部長時受到社會保守政策影響，下令刪除內政部原先「家長一」（parent 1）和「家長二」（parent 2）的身分證欄位用詞，改以「父親」和「母親」稱謂，誓言捍衛傳統家庭價值觀。這也就是知名的「薩爾維尼法令」。

義大利政府於2021年1月推翻「薩爾維尼法令」，身分證不再把孩子父母稱「父親」和「母親」，改回「家長一」和「家長二」的性別中立詞彙。2022年卻再改回「父親」和「母親」欄位。

《共和報》27日報導，羅馬法院11月的判決結果，要求LGBT家庭必須在身分證欄位填具母親與父親姓名，引發不小爭論。

不過，內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）與家庭與平等部長羅切拉（Eugenia Maria Roccella）也向當事人的兩名母親解釋政策方向。

羅切拉向 《共和報》證實說：「這是個案的判決」。這項判決一定有很多批評聲音，但這是一個個案判決，並不適用所有人，其他人可以上訴。每位法官都可以做出不同的判決結果。

羅切拉補充說，雖身分證上仍註明著母親和父親的姓名，但如果是兩個媽媽或爸爸組成的同性夫妻，「他們總是可以上訴的」。

代表LGBT家庭處理過數十起案件的律師舒斯特（Alexander Schuster）說，當事人上訴平均需支付6000至1萬2000歐元。他認為，羅切拉的「政策方向是有策略性」，未來四分之三的同性父母夫婦勢必放棄上訴，進而達到政府的政策目標。

總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府的極右翼立場相當鮮明。梅洛尼立場相當保守，曾公開反對同性婚姻，競選時曾以「上帝、國家與家庭」口號對抗「覺醒意識形態」（woke ideology）。她支持自然家庭，反對LGBT同志遊說；支持性向認同，反對性別意識形態。

中間偏左的「民主黨」（Democratic Party）認為，同志婚姻和同性領養是優先要務。民主黨黨魁雷塔（Enrico Letta）指出，孩子最重要的事情是「感覺被愛」，她反駁梅洛尼稱小孩需要「一個爸爸和一個媽媽」言論。

薩爾維尼在社群媒體中表示：「非法或歧視媽媽和爸爸這兩個世界上最美麗的詞？我無言以對，真的。」

律師舒斯特總結說：「達成適用於所有人判決的唯一方法就是集體訴訟，但我們國家的集體訴訟仍然是處女地。」

訴訟這條漫漫長路是蜿蜒而曲折，等待判決的時間可能很長。即使上訴成功也可能無法立即發揮效用。另有兩名曾在11月贏得一件上訴案的同性母親說：「一切都沒有改變，市政登記處尚未給我們新的身分證，內政部沒有更改表格。我們很氣餒，似乎一切又回到了原點。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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