2022/12/28,
國際

《法新社》回顧2022年10項破紀錄大事：糧價、難民潮、泰勒絲霸榜，到80億人口

《法新社》回顧2022年10項破紀錄大事：糧價、難民潮、泰勒絲霸榜，到80億人口
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從酷熱高溫、不斷飆漲的能源價格到數以百萬計逃離烏克蘭的難民，2022年可謂極端的一年。回首2022年，《法新社》彙整了這一年來打破的各項紀錄。

（中央社）從酷熱高溫、不斷飆漲的能源價格到數以百萬計逃離烏克蘭的難民，2022年可謂極端的一年。回首2022年，《法新社》彙整了這一年來打破的各項紀錄。

1. 糧食和能源價格

俄羅斯2月入侵烏克蘭，導致能源和糧食價格大漲。聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization，FAO）的糧價指數3月創下歷史新高，歐洲天然氣價格也刷新紀錄。

歐元區10月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲10.6%，增幅創1997年統計有史以來最高紀錄。11月才出現17個月來首度下滑。

2. 難民

俄烏戰爭也引發歐洲自二戰結束以來最大規模的難民潮。聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）說，超過700萬烏克蘭人逃往其他歐洲國家，烏克蘭境內則有690萬人流離失所。

以全球來看，2022年因戰爭、暴力、迫害和受虐而流離失所的人數，首次突破1億大關。

3. 炙熱高溫

歐洲經歷了有紀錄以來最熱夏季，許多國家高溫飆破紀錄，例如英國氣溫便首次站上攝氏40度。

更熱、更乾燥的天候環境也助長了森林大火，歐洲燒焦的土地面積更甚以往，超過60萬公頃土地付之一炬。

4. 飛彈狂落

北韓為了回應韓國和美國舉行大規模聯合軍事演習，今年朝日本海發射的飛彈數量刷新紀錄。

11月2日當天，平壤更在24小時內發射了23枚飛彈，密集度達到高峰。

5. 永別了女王

前英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）6月慶祝登基70週年，是英國史上在位最久的君主。到了9月8日她辭世，享耆壽96歲。

在盛大的伊麗莎白二世國葬舉行日之前，粗估從早到晚累計有25萬人排隊，只為進入國會西敏廳瞻仰女王靈柩。

6. 馬斯克之亂

電動車大廠特斯拉（Tesla）與美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）今年雖被擠下富比世（Forbes）全球富豪排行榜首富寶座，遭精品集團酩悅軒尼詩－路易威登（LVMH）法籍老闆阿爾諾（Bernard Arnault）篡位。但2022對馬斯克無疑仍是重要的一年。

他10月以440億美元（新台幣約1兆3500億元）買下社群媒體巨擘推特（Twitter）後，很快便採取連串行動掀起爭議，包括將半數員工解雇，以及讓美國前總統川普（Donald Trump）等先前被封殺的帳號恢復。

馬斯克12月又在推特發起民意調查，結果逾半數網友投票贊成他卸下推特執行長一職，他因此表示，等他找到合適的接班人就會辭職。

7. 藝術品價格創新高

已故微軟（Microsoft）共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前收藏的畫作和雕塑等藝術品11月拍賣，包括梵谷（Van Gogh）、克林姆（Klimt）和塞尚（Cezanne）等大師的作品，最後以天價16億2000萬美元（約新台幣497億元）落槌，創下藝術品拍賣史上最高金額紀錄。

已故美國女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）也是今年拍賣會上熱門主題。普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）一幅以她的肖像照創作的作品，5月以1億9500萬美元（約新台幣60億元）拍出，成為最昂貴的20世紀藝術品。

8. 網壇巨人

西班牙球星納達爾（Rafael Nadal）6月笑納生涯第14座法國網球公開賽（French Open）冠軍獎盃，擁有的史上最多大滿貫賽男子單打冠軍頭銜增至22個，超越塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）的21個及瑞士好手費德瑞（Roger Federer）的20個。

今年也是網壇最偉大選手中的2位告別生涯的一年，費德瑞與美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）都高掛球拍加入退休俱樂部。

9. 泰勒絲橫掃排行榜

美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）推出的第10張專輯《午夜》（Midnights），一推出就打破音樂串流平台Spotify單日專輯收聽人數紀錄。

此外，這張專輯有多達10首歌曲登上告示牌100首熱門單曲榜（Billboard Hot 100）前10名，是排行榜64年歷史上首次有單一藝人一口氣稱霸前10名。

10. 80億人口

根據聯合國（UN）說法，全球人口在2022年11月突破80億，比起1950年的25億人翻了2倍多。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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