《法新社》回顧2022年10項破紀錄大事：糧價、難民潮、泰勒絲霸榜，到80億人口
我們想讓你知道的是
從酷熱高溫、不斷飆漲的能源價格到數以百萬計逃離烏克蘭的難民，2022年可謂極端的一年。回首2022年，《法新社》彙整了這一年來打破的各項紀錄。
（中央社）從酷熱高溫、不斷飆漲的能源價格到數以百萬計逃離烏克蘭的難民，2022年可謂極端的一年。回首2022年，《法新社》彙整了這一年來打破的各項紀錄。
1. 糧食和能源價格
俄羅斯2月入侵烏克蘭，導致能源和糧食價格大漲。聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization，FAO）的糧價指數3月創下歷史新高，歐洲天然氣價格也刷新紀錄。
歐元區10月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲10.6%，增幅創1997年統計有史以來最高紀錄。11月才出現17個月來首度下滑。
2. 難民
俄烏戰爭也引發歐洲自二戰結束以來最大規模的難民潮。聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）說，超過700萬烏克蘭人逃往其他歐洲國家，烏克蘭境內則有690萬人流離失所。
以全球來看，2022年因戰爭、暴力、迫害和受虐而流離失所的人數，首次突破1億大關。
3. 炙熱高溫
歐洲經歷了有紀錄以來最熱夏季，許多國家高溫飆破紀錄，例如英國氣溫便首次站上攝氏40度。
更熱、更乾燥的天候環境也助長了森林大火，歐洲燒焦的土地面積更甚以往，超過60萬公頃土地付之一炬。
4. 飛彈狂落
北韓為了回應韓國和美國舉行大規模聯合軍事演習，今年朝日本海發射的飛彈數量刷新紀錄。
11月2日當天，平壤更在24小時內發射了23枚飛彈，密集度達到高峰。
5. 永別了女王
前英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）6月慶祝登基70週年，是英國史上在位最久的君主。到了9月8日她辭世，享耆壽96歲。
在盛大的伊麗莎白二世國葬舉行日之前，粗估從早到晚累計有25萬人排隊，只為進入國會西敏廳瞻仰女王靈柩。
6. 馬斯克之亂
電動車大廠特斯拉（Tesla）與美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）今年雖被擠下富比世（Forbes）全球富豪排行榜首富寶座，遭精品集團酩悅軒尼詩－路易威登（LVMH）法籍老闆阿爾諾（Bernard Arnault）篡位。但2022對馬斯克無疑仍是重要的一年。
他10月以440億美元（新台幣約1兆3500億元）買下社群媒體巨擘推特（Twitter）後，很快便採取連串行動掀起爭議，包括將半數員工解雇，以及讓美國前總統川普（Donald Trump）等先前被封殺的帳號恢復。
馬斯克12月又在推特發起民意調查，結果逾半數網友投票贊成他卸下推特執行長一職，他因此表示，等他找到合適的接班人就會辭職。
7. 藝術品價格創新高
已故微軟（Microsoft）共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前收藏的畫作和雕塑等藝術品11月拍賣，包括梵谷（Van Gogh）、克林姆（Klimt）和塞尚（Cezanne）等大師的作品，最後以天價16億2000萬美元（約新台幣497億元）落槌，創下藝術品拍賣史上最高金額紀錄。
已故美國女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）也是今年拍賣會上熱門主題。普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）一幅以她的肖像照創作的作品，5月以1億9500萬美元（約新台幣60億元）拍出，成為最昂貴的20世紀藝術品。
8. 網壇巨人
西班牙球星納達爾（Rafael Nadal）6月笑納生涯第14座法國網球公開賽（French Open）冠軍獎盃，擁有的史上最多大滿貫賽男子單打冠軍頭銜增至22個，超越塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）的21個及瑞士好手費德瑞（Roger Federer）的20個。
今年也是網壇最偉大選手中的2位告別生涯的一年，費德瑞與美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）都高掛球拍加入退休俱樂部。
9. 泰勒絲橫掃排行榜
美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）推出的第10張專輯《午夜》（Midnights），一推出就打破音樂串流平台Spotify單日專輯收聽人數紀錄。
此外，這張專輯有多達10首歌曲登上告示牌100首熱門單曲榜（Billboard Hot 100）前10名，是排行榜64年歷史上首次有單一藝人一口氣稱霸前10名。
10. 80億人口
根據聯合國（UN）說法，全球人口在2022年11月突破80億，比起1950年的25億人翻了2倍多。
新聞來源
延伸閱讀
- 法新社選出2022代表字詞：核戰末日、倫敦橋、藍勾勾、白紙運動上榜
- 年度代表字：台灣果不其然是「漲」，日本選出意味深遠的「戰」，韓國則是批判政客「過而不改」
- 《牛津字典》2022年度代表字開放公眾票選，最終勝出的「Goblin Mode」是什麼意思？
- 《韋伯字典》2022年度代表字「Gaslighting」是什麼意思？今年熱搜度排行前50名、幾乎天天都被提及
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。