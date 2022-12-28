義務役延長一年，日本自民黨參議院幹事長世耕弘成：台灣宣示「自己國家自己防衛」值得高度肯定

日本自民黨參議院幹事長世耕弘成26日偕該黨12位「安倍派」成員訪台，今（28）日於總統府內晉見總統蔡英文，針對昨日公布台灣義務役將延長為一年的重大政策，世耕弘成表示，台灣全力加強防衛力量，這樣「自己國家自己來防衛」的政策宣示，他給予高度評價。

現年60歲的世耕弘成是自民黨參議員，已當選5屆，現職為自民黨參議院幹事長。世耕弘成過去深受日本前首相安倍晉三器重，曾任日本內閣官房副長官、經濟產業大臣等要職，被視為最親近安倍的人士之一，也對深化台日關係不遺餘力，這次是他第三度訪台。

本次訪團成員還包括山本順三、末松信介、中田宏、山田宏、北村經夫、大野泰正、堀井巖、松川瑠衣、加田裕之、生稻晃子、友納理緒等12位參議員。

總統蔡英文今日上午於總統府接見世耕弘成與訪團，世耕弘成表示，總統昨日公布國防相關重大政策後，今日撥冗接見自民黨參議員，他代表訪團成員表示感謝，也表示此政策除了兵役役期的延長外，也竭盡全力加強台灣的防衛力量，包括增加採購飛彈等，對於「自己國家自己來防衛」這樣明確的政策宣示，他給予高度評價。

世耕弘成指出，日本稍早也公布國家安全保障戰略3個新的文件，承諾大幅度增加國防預算，並大幅提升日本防衛能力，他也提到美國本月也簽署了《2023國防授權法案》，都非常明確地釋出一個訊息，即「這個區域的現況不容許武力片面改變」，也是美日相關國家（對中國威脅）努力提升嚇阻能力的重要宣示。

世耕弘成表示，未來要更加秉持前首相安倍晉三提倡「自由開放的印太」遺願，與印度、澳洲等有志一同的國家竭盡全能的團結一致，以維繫印太地區的和平穩定。

關於台灣與中國都想加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），世耕弘成說，無論多大的強國要加入該組織，都必須符合高標準的規則與規定，他堅信與日本共享普世價值的台灣，「絕對有能力符合高標準的要求」。但他也指出，不可否認的是，CPTPP有相當細微的規範與規則，各個成員國的利益也都不盡相同，不過他也承諾，日本對此願意扮演調解的角色，希望能將豐富的規則知識與經驗提供給台灣作為參考。

對於今年7月8日前首相安倍晉三不幸離世，台灣各界給予溫馨的慰問與弔唁，世耕弘成再次表示感謝。訪團一行人昨日也赴汐止五指山國軍公墓弔唁故前總統李登輝先生，並赴高雄紅毛港保安堂向故日本前首相安倍晉三銅像獻花致意。

Photo Credit: 中央社 日本自民黨參議院幹事長世耕弘成（中）27日率自民黨「安倍派」議員訪團一行前往高雄紅毛港保安堂，向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花致意。

總統蔡英文致詞表示，非常歡迎世耕參議員率團訪台，也很高興再次看到參議員山本順三與堀井巖，各位議員的來訪再次展現台日深厚的情誼，蔡英文說，因為大家共同努力，讓台日夥伴關係更緊密，形成更深的「絆」，也就是日文中的「KIZUNA」。

蔡英文表示，昨日台灣政府提出「強化全民國防兵力結構調整規劃」，將恢復一年期的義務役，並強化兵役訓練內容。她強調，未來台灣將與日本、美國、歐盟等理念相近的國家持續緊密合作，共同維持區域的和平穩定。

蔡英文也提及，台灣正爭取加入CPTPP，希望各位來訪的議員朋友給予台灣最大的支持，讓台灣和日本等區域夥伴，一起實現自由開放的印太願景。

而針對台灣國防兵役的重大改革，日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，這是一個非常重要的政策改變。近年中國的威脅越發突出，美、日甚至歐洲都開始關心台灣海峽的和平，並把中國當作假想敵，全力增強軍備，他稱延長兵役對台灣來說，是一「勢在必行的決策」。

矢板明夫也特別表示，國民黨雖然對這次兵役改革提了很多意見，但沒有反對延長兵役這件事，也沒再說什麼「民進黨讓青年上戰場」之類的酸言酸語，「總算展現了一個負責任的在野黨應有的態度」。他也警告，若在國防問題上，台灣社會發生嚴重對立，中國將有機可乘。

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核稿編輯：羅元祺