義務役延長一年，日本自民黨參議院幹事長世耕弘成：台灣宣示「自己國家自己防衛」值得高度肯定
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針對台灣國防兵役的重大改革，日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，國民黨雖然對這次兵役改革提了很多意見，但沒有反對延長兵役這件事，也沒再說什麼「民進黨讓青年上戰場」之類的酸言酸語，「總算展現了一個負責任的在野黨應有的態度」。
日本自民黨參議院幹事長世耕弘成26日偕該黨12位「安倍派」成員訪台，今（28）日於總統府內晉見總統蔡英文，針對昨日公布台灣義務役將延長為一年的重大政策，世耕弘成表示，台灣全力加強防衛力量，這樣「自己國家自己來防衛」的政策宣示，他給予高度評價。
現年60歲的世耕弘成是自民黨參議員，已當選5屆，現職為自民黨參議院幹事長。世耕弘成過去深受日本前首相安倍晉三器重，曾任日本內閣官房副長官、經濟產業大臣等要職，被視為最親近安倍的人士之一，也對深化台日關係不遺餘力，這次是他第三度訪台。
本次訪團成員還包括山本順三、末松信介、中田宏、山田宏、北村經夫、大野泰正、堀井巖、松川瑠衣、加田裕之、生稻晃子、友納理緒等12位參議員。
總統蔡英文今日上午於總統府接見世耕弘成與訪團，世耕弘成表示，總統昨日公布國防相關重大政策後，今日撥冗接見自民黨參議員，他代表訪團成員表示感謝，也表示此政策除了兵役役期的延長外，也竭盡全力加強台灣的防衛力量，包括增加採購飛彈等，對於「自己國家自己來防衛」這樣明確的政策宣示，他給予高度評價。
世耕弘成指出，日本稍早也公布國家安全保障戰略3個新的文件，承諾大幅度增加國防預算，並大幅提升日本防衛能力，他也提到美國本月也簽署了《2023國防授權法案》，都非常明確地釋出一個訊息，即「這個區域的現況不容許武力片面改變」，也是美日相關國家（對中國威脅）努力提升嚇阻能力的重要宣示。
世耕弘成表示，未來要更加秉持前首相安倍晉三提倡「自由開放的印太」遺願，與印度、澳洲等有志一同的國家竭盡全能的團結一致，以維繫印太地區的和平穩定。
關於台灣與中國都想加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），世耕弘成說，無論多大的強國要加入該組織，都必須符合高標準的規則與規定，他堅信與日本共享普世價值的台灣，「絕對有能力符合高標準的要求」。但他也指出，不可否認的是，CPTPP有相當細微的規範與規則，各個成員國的利益也都不盡相同，不過他也承諾，日本對此願意扮演調解的角色，希望能將豐富的規則知識與經驗提供給台灣作為參考。
對於今年7月8日前首相安倍晉三不幸離世，台灣各界給予溫馨的慰問與弔唁，世耕弘成再次表示感謝。訪團一行人昨日也赴汐止五指山國軍公墓弔唁故前總統李登輝先生，並赴高雄紅毛港保安堂向故日本前首相安倍晉三銅像獻花致意。
總統蔡英文致詞表示，非常歡迎世耕參議員率團訪台，也很高興再次看到參議員山本順三與堀井巖，各位議員的來訪再次展現台日深厚的情誼，蔡英文說，因為大家共同努力，讓台日夥伴關係更緊密，形成更深的「絆」，也就是日文中的「KIZUNA」。
蔡英文表示，昨日台灣政府提出「強化全民國防兵力結構調整規劃」，將恢復一年期的義務役，並強化兵役訓練內容。她強調，未來台灣將與日本、美國、歐盟等理念相近的國家持續緊密合作，共同維持區域的和平穩定。
蔡英文也提及，台灣正爭取加入CPTPP，希望各位來訪的議員朋友給予台灣最大的支持，讓台灣和日本等區域夥伴，一起實現自由開放的印太願景。
而針對台灣國防兵役的重大改革，日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，這是一個非常重要的政策改變。近年中國的威脅越發突出，美、日甚至歐洲都開始關心台灣海峽的和平，並把中國當作假想敵，全力增強軍備，他稱延長兵役對台灣來說，是一「勢在必行的決策」。
矢板明夫也特別表示，國民黨雖然對這次兵役改革提了很多意見，但沒有反對延長兵役這件事，也沒再說什麼「民進黨讓青年上戰場」之類的酸言酸語，「總算展現了一個負責任的在野黨應有的態度」。他也警告，若在國防問題上，台灣社會發生嚴重對立，中國將有機可乘。
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核稿編輯：羅元祺
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。