北韓無人機入侵領空5小時卻束手無策，韓國軍方致歉，總統尹錫悅下令組專責部隊
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5架北韓無人機26日上午被發現越界入侵韓國領空，軍方消息指出，其中一架飛至首爾北部地區，其餘4架推測為擾亂視聽之用。軍方雖未公開「首爾北部」的具體範圍，但媒體引述消息人士說法指出，這架無人機可能在漢江以北的龍山區拍攝總統辦公室一帶，引發韓國國內對軍方空防能力質疑。
未能擊落越界北韓無人機，韓國軍方致歉
（中央社）韓國軍方27日為未能擊落越過共同邊界的5架北韓無人機而致歉。軍方先前因缺乏準備因應無人機入侵而遭到廣泛批評。
北韓無人機26日侵入韓國領空，促使韓國進行警告射擊，並部署戰鬥機和攻擊直升機準備加以擊落，其中一架無人機甚至飛到首爾附近。
韓國合同參謀本部發表聲明指出：「昨天（26日），5架敵方無人機入侵韓國領空，我們軍方探測並且進行追蹤，但未能予以擊落，我們就此致歉。」
儘管韓國展開5個小時追蹤和擊落行動，但所有無人機似乎都已返回北韓。
合同參謀本部承認，雖然軍方可以對抗「構成真正威脅的攻擊無人機」，但他們探測和打擊小型間諜無人機的能力有其局限性。
合同參謀本部表示：「從結果來看，軍方準備不足，導致民眾非常憂心。」
韓國總統尹錫悅27日在龍山總統辦公室召開的國務會議上說，這件事表明軍方準備「非常不足」。
尹錫悅下令加快展開建置無人機部隊計畫，以對北韓重要軍事設施進行監視和偵察。這項計畫包括引進先進的隱形無人機。
北韓無人機入侵應對不力，尹錫悅下令組專責部隊
北韓無人機26日侵入韓國領空，韓國軍方派出多架戰機嘗試擊落失敗。總統尹錫悅27日指出，軍方過去數年訓練「非常不足」，要求更高強度訓練，並指示盡快組建偵查北韓軍事設施的無人機部隊。
《韓聯社》報導，尹錫悅27日在龍山總統辦公室召開的定期國務會議致詞做以上表示，指出2017年北韓無人機入侵以來，相關應對能力與戰力建構不夠徹底，「幾乎沒有進行相關訓練」，「只依靠北韓的善意還有兩韓軍事協議有多危險，我國國民都看到了」，並批評前任文在寅政府政策。
尹錫悅表示，雖然本就正計畫為偵查北韓主要軍事設施組建無人機部隊，但經過26日的事件，「要盡快設立無人機部隊」，要求使用最尖端技術研發隱形無人機，強化軍方偵查能力。
他也提到日前通過的新年度預算案，「應對這類軍用無人機挑釁的戰力預算在國會被削減多達50％」，將在新的一年遊說國會增加這類預算。
5架北韓無人機26日上午被發現越界入侵韓國領空，軍方消息指出，其中一架飛至首爾北部地區，其餘4架推測為擾亂視聽之用。軍方雖未公開「首爾北部」的具體範圍，但媒體引述消息人士說法指出，這架無人機可能在漢江以北的龍山區拍攝總統辦公室一帶，引發韓國國內對軍方空防能力質疑。
最大在野黨共同民主黨今早召開記者會，痛批北韓5架無人機在韓國境內滯留超過5小時，政府卻「束手無策」，也不召開國家安全會議（NSC），「對人民安危毫不在意」，並提到今年以來軍方發射彈道飛彈失敗等，「令人不得不問，我國軍方的應對水準就只有這種程度嗎。」
韓國軍方26日出動多架戰機，嘗試在不影響一般民眾的地區擊落北韓無人機，但射擊100多發皆失敗；其中一架輕型攻擊機KA-1從江原道原州基地起飛後，11時40分左右墜毀在江原道橫城郡一處田地，所幸機上2人安全逃生。
執政黨國民力量內部也有不少批評聲浪，要求政府全面盤點國防狀態，釐清為何自上次類似事件發生後未加強應對措施。北韓無人機上次入侵是在2017年6月9日，當時曾飛到位於慶尚北道星州郡的「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）基地拍攝，但在北上返航途中因引擎故障墜毀。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。