北韓無人機入侵領空5小時卻束手無策，韓國軍方致歉，總統尹錫悅下令組專責部隊

未能擊落越界北韓無人機，韓國軍方致歉

（中央社）韓國軍方27日為未能擊落越過共同邊界的5架北韓無人機而致歉。軍方先前因缺乏準備因應無人機入侵而遭到廣泛批評。

北韓無人機26日侵入韓國領空，促使韓國進行警告射擊，並部署戰鬥機和攻擊直升機準備加以擊落，其中一架無人機甚至飛到首爾附近。

韓國合同參謀本部發表聲明指出：「昨天（26日），5架敵方無人機入侵韓國領空，我們軍方探測並且進行追蹤，但未能予以擊落，我們就此致歉。」

儘管韓國展開5個小時追蹤和擊落行動，但所有無人機似乎都已返回北韓。

合同參謀本部承認，雖然軍方可以對抗「構成真正威脅的攻擊無人機」，但他們探測和打擊小型間諜無人機的能力有其局限性。

合同參謀本部表示：「從結果來看，軍方準備不足，導致民眾非常憂心。」

韓國總統尹錫悅27日在龍山總統辦公室召開的國務會議上說，這件事表明軍方準備「非常不足」。

尹錫悅下令加快展開建置無人機部隊計畫，以對北韓重要軍事設施進行監視和偵察。這項計畫包括引進先進的隱形無人機。

北韓無人機入侵應對不力，尹錫悅下令組專責部隊

北韓無人機26日侵入韓國領空，韓國軍方派出多架戰機嘗試擊落失敗。總統尹錫悅27日指出，軍方過去數年訓練「非常不足」，要求更高強度訓練，並指示盡快組建偵查北韓軍事設施的無人機部隊。

《韓聯社》報導，尹錫悅27日在龍山總統辦公室召開的定期國務會議致詞做以上表示，指出2017年北韓無人機入侵以來，相關應對能力與戰力建構不夠徹底，「幾乎沒有進行相關訓練」，「只依靠北韓的善意還有兩韓軍事協議有多危險，我國國民都看到了」，並批評前任文在寅政府政策。

尹錫悅表示，雖然本就正計畫為偵查北韓主要軍事設施組建無人機部隊，但經過26日的事件，「要盡快設立無人機部隊」，要求使用最尖端技術研發隱形無人機，強化軍方偵查能力。

他也提到日前通過的新年度預算案，「應對這類軍用無人機挑釁的戰力預算在國會被削減多達50％」，將在新的一年遊說國會增加這類預算。

5架北韓無人機26日上午被發現越界入侵韓國領空，軍方消息指出，其中一架飛至首爾北部地區，其餘4架推測為擾亂視聽之用。軍方雖未公開「首爾北部」的具體範圍，但媒體引述消息人士說法指出，這架無人機可能在漢江以北的龍山區拍攝總統辦公室一帶，引發韓國國內對軍方空防能力質疑。

最大在野黨共同民主黨今早召開記者會，痛批北韓5架無人機在韓國境內滯留超過5小時，政府卻「束手無策」，也不召開國家安全會議（NSC），「對人民安危毫不在意」，並提到今年以來軍方發射彈道飛彈失敗等，「令人不得不問，我國軍方的應對水準就只有這種程度嗎。」

韓國軍方26日出動多架戰機，嘗試在不影響一般民眾的地區擊落北韓無人機，但射擊100多發皆失敗；其中一架輕型攻擊機KA-1從江原道原州基地起飛後，11時40分左右墜毀在江原道橫城郡一處田地，所幸機上2人安全逃生。

執政黨國民力量內部也有不少批評聲浪，要求政府全面盤點國防狀態，釐清為何自上次類似事件發生後未加強應對措施。北韓無人機上次入侵是在2017年6月9日，當時曾飛到位於慶尚北道星州郡的「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）基地拍攝，但在北上返航途中因引擎故障墜毀。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航