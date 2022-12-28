2022/12/28,
動物

林務局發表《一隻台灣黑熊之死》紀錄片，盼國人反思人熊理性相處之道

林務局發表《一隻台灣黑熊之死》紀錄片，盼國人反思人熊理性相處之道
全台人熊高度接觸首例東卯山黑熊，4月12日異地野放後北移，似為返家，5月6日起失去訊號，9日在最後收訊處附近發現遭掩埋。（林務局提供）

我們想讓你知道的是

林務局局長林華慶說，東卯山黑熊最後遇難中的陷阱是原住民老獵人帶著年輕獵人學習狩獵所設，是文化傳承，但他們怕通報會受懲處而未通報，所以林務局要重申可用專線0800-000-930通報，非狩獵黑熊，不會受懲處。

（中央社）農委會林務局發表《一隻台灣黑熊之死－711/568的人間記事》紀錄片，詳述東卯山黑熊二度中陷阱、救傷後野放，最終返家途中遇害全程，盼國人反思人熊理性相處之道。

林務局27日舉辦紀錄片發表會，記錄東卯山黑熊在109年10月1日到111年5月間，經歷2次中陷阱、救傷、野放，原編號711，後來改編號568，保育人員希望牠最後一次異地野放後能一路發，最終仍誤觸陷阱遇害。

影片中，原編號711的東卯山黑熊，第二度中陷阱傷勢更嚴重，陷阱圈到掌腕關節，差點須截肢，醫療團隊考量牠要回到山林，保留掌腕才有生存力，花費更長時間醫治後，逐漸復原留住腳掌。

令人難過的是，東卯山黑熊111年4月12日於南投丹大野生動物重要棲息環境「異地」野放，編號改成568；但是5月6日在武界山區訊號消失，9日在南投五戒山區發現被掩埋的遺體，宣告牠想回家，在途中遇害了。

林務局局長林華慶說，影片看了數次，很多人都難掩自責，檢視哪裏是不是做得不夠；希望透過711/568的故事，邀請國人反思人熊的理性相處之道。

他說，東卯山黑熊最後遇難中的陷阱是原住民老獵人帶著年輕獵人學習狩獵所設，是文化傳承，但他們怕通報會受懲處而未通報，所以林務局要重申可用專線0800-000-930通報，非狩獵黑熊，不會受懲處。

在片中，林華慶也宣導，拿舊的山豬吊等狩獵陷阱，可以免費換新研發的陷阱，只會套到山豬，不會讓腳掌較大的黑熊被誤觸陷阱；其次，使用電圍網，政府補助3/4、農民自費1/4，電擊可讓野生動物碰觸後遠離，就能在無害黑熊的情況下保護作物不受損。

這部紀錄片由林務局無償授權有公益播放需求的公私部門播映，目前已有3場免費觀賞機會，影片為保護級須事先報名，6到12歲兒童需父母陪同觀賞。

免費放映首場在112年元旦，由行林務局東勢林區管理處主辦，地點誰台中科博館，報名網址連結：https://reurl.cc/oZXj8j；接下來，1月4日在花蓮新天堂樂園華納威秀影城C廳播映，由林務局花蓮林區管理處主辦，報名網址連結：https://reurl.cc/NG98Dm。1月14日在林務局特映，由林務局、挺挺動物應援團主辦，報名網址連結： https://reurl.cc/QWDqvp

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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