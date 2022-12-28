塔利班禁女性上大學、任職NGO：聯合國譴責籲撤禁令，女學生校門口高舉「要讀書」海報抗議
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聯合國安全理事會15個理事國在一致通過的聲明中，呼籲讓阿富汗婦女與女孩全面、平等且有意義的參與社會，譴責塔利班政府禁止女性就讀大學或替人道救援組織工作。在阿富汗，自從塔利班重新掌權以來，女性引領抗議變得越來越罕見，尤其年初核心女權活動家遭到拘捕以後。參與活動人士有可能被捕、遭到暴力相向，或是被社會污名化。
高舉「要讀書」海報抗議，阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
（中央社）18歲阿富汗女學生馬瓦週末期間隻身抗議女性遭到禁止接受大學教育，在喀布爾大學門口高舉寫有「要讀書」抗議海報的她，必須忍受塔利班（Taliban）警衛的奚落和羞辱。
《法新社》報導，這位女學生只願意用馬瓦（Marwa）這名字受訪。她說：「有生以來我第一次感到如此驕傲、堅定、強大，因為我挺身對抗，跟他們要求真主賜予我們的權利。」
在阿富汗，自從塔利班重新掌權以來，女性引領抗議變得越來越罕見，尤其年初核心女權活動家遭到拘捕以後。參與活動人士有可能被捕、遭到暴力相向，或是被社會污名化。
但是馬瓦不改其志。她站在阿富汗第一學府喀布爾大學（Kabul University）校門口數公尺外高舉海報，坐在車裡的姐妹用手機拍下她沉默抗議的影片。
塔利班上週禁止女性接受大學教育，這項踐踏女權的新舉措招致國際公憤。一些女性曾經試圖就此展開抗議，卻被火速驅離。
馬瓦25日帶著寫有阿拉伯文「讀書」的海報，當著喀布爾大學入口警衛的面，勇敢地高高舉著。
「他們用真的很難聽的話罵我，我只是冷靜以對。我要展現單一阿富汗女性的力量，證明即使只有一個人也可以挺身對抗壓迫。」她說：「其他姐妹們看到連一個女孩也可以反抗塔利班，就會鼓勵她們挺身打倒塔利班。」
儘管塔利班重新掌權的時候曾經承諾實施較溫和規定，卻堅持更嚴厲限制女性，實際上排擠女性參與公眾生活。
當局24日又下令禁止女性為非政府組織（NGO）工作。
女子中學已被勒令關閉超過一年；許多失去原本政府職缺的婦女只得到微薄薪資，讓她們待在家中；女性也不可以前往公園、健身房和公共浴室。
塔利班表示，相關限制出於婦女不遵守戴頭巾等嚴格伊斯蘭服儀規定。
馬瓦的未來心願是成為畫家。但是她表示，阿富汗全國已經成為一座女子監獄。
她說：「我不想要遭到囚禁，我有遠大夢想要去達成。這是我為何決定挺身抗爭。」
塔利班禁女性上大學任職NGO，聯合國譴責籲撤禁令
聯合國安全理事會今天（當地時間27日）呼籲讓阿富汗婦女與女孩全面、平等且有意義的參與社會，譴責塔利班政府禁止女性就讀大學或替人道救援組織工作。
《路透社》報導，有15個理事國的安理會在一致通過的聲明中說，禁止阿富汗婦女與女孩就讀高中與大學，「代表愈來愈不尊重人權與基本自由」。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在推特（Twitter）發文說，這些限制「不合理地違反人權，必須廢除」。他又說：「將婦女與女孩排除在外並要求沉默的行動，持續對阿富汗人的潛能造成巨大苦難與重大挫折。」
塔利班政府是在安理會上週對阿富汗議題召開會議時宣布禁止女性就讀大學。阿富汗3月禁止女孩就讀高中。
安理會也譴責塔利班禁止女性任職於非政府組織，稱這「將對阿富汗的人道救援行動立即造成重大衝擊」，包括對聯合國的人道救援行動。
聯合國安理會表示：「這些限制與塔利班對阿富汗人員做出的承諾以及國際社會抱持的期待相牴觸。」安理會也對聯合國駐阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA）表達全面支持。
聯合國主管人道主義事務副秘書長兼緊急救濟協調員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）上週對安理會說，有97％的阿富汗人生活貧困，三分之二的人口需要救濟才能生存，有2000萬人面臨急性飢餓，有110萬名青少女遭禁止上學。
奉行伊斯蘭主義的塔利班去年8月奪權。他們上次在20年前掌權前大致也禁止女性受教育，但之後說政策已經改變。塔利班政府未受國際承認。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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