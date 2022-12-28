探訪《覓城》特展，回望家園輪廓尋覓SDGs永續發展！

「看見．齊柏林基金會」從2019年開始，集眾人之力創建了齊柏林空間，現在已是非常重要的環境教育空間，每年的年度特展更是吸引許多人參訪，也拿下多項國內外設計大獎。「看見．齊柏林基金會」未曾止步，在《見山》、《逐岸》、《映河》後，第四檔特展《覓城》即將在今天，也就是齊柏林導演的生日與大家見面！

今年，「齊柏林空間」以《覓城》開展對台灣城市的關懷與省思，「看見・齊柏林基金會 」執行長萬冠麗表示：「歷經之前三次特展，這次我們希望從自然環境回歸到居住環境，思考我們的城市的環境關懷。」這次的策展，一樣是與全家便利商店攜手合作，董事長歐晉德先生表示：「很感謝全家認同我們的理念，持續支持基金會，繼續推廣環境教育。」

《覓城》展特別邀請龔書章老師擔任總策展人、樸實創意擔任策展規劃，並邀請四位協同創作者，藉由他們的觀點來和齊柏林導演的作品進行一場跨領域的深刻對話，全展區文本邀請到知名作家鄧九雲，撰寫全展區故事，想像自己正與齊導對話，串聯每一展區的創作人的作品，從故事裡可以看見我們想說的觀點。

第一區將會展現「輕盈與隱蔽・城市的觀看」，希望參觀後，觀眾都能成為真正的參與者；而第二區由新世代平面設計師張溥輝，挑選齊導精彩的「直覺與記憶・城市的符號」加以詮釋成平面設計作品，希望透過視覺的轉化，讓大家看見時間堆疊的歷史。

第三展區與陳敏佳攝影師來探索「慾望與夢想・城市的共存」，在台灣各處地景搭設紅色帳篷，來代表警示與反省；第四區邀請社會觀察家李明璁來進行一場「遠望與微觀・城市的度量」的精采對話，鳥瞰視角的城市大景，微觀走進市井巷弄裡的視角，用沉浸的影像展演方式，引領觀眾跳脫生活中的視角，看見屬於我們的城市生命。

齊柏林導演曾說，當他拍攝了許多自然地景後，再次回到城市：「在城市之外，我見到最美的景致，也見到被破壞令人心痛的景象。隔了些年，我再重新回到城市，拍攝我原初夢想的小小起點，開始用另一種眼光去看我們居住的城市。」今年12/28（三）開始，「看見・齊柏林基金會」邀請您一同從不同的視角尋覓城市，看見屬於我們的城市。

除了透過齊柏林與協同創作者的視角探索城市，基金會也特別與LINE旅遊合作舉辦「覓城」攝影徵件活動，藉由線上與線下的攝影比賽，邀請大家一起透過鏡頭分享屬於自己的城市故事。其中，參加線上投稿投票活動，有機會獲得齊柏林空間門票及LINE POINTS最高999點，而線下攝影比賽的優勝作品，更將獲得與齊柏林導演經典影像共同展出的機會，詳情請上「看見‧齊柏林基金會」官網查詢，歡迎對攝影有興趣的朋友踴躍報名。

【齊柏林空間】

《覓城》特展：2022/12/28-2023/秋

營業時間：週一至週日10:00-18:00 （週二公休）

地址：新北市淡水區中正路316-1號（得忌利士洋行後棟）

電話：（02）2629-1996