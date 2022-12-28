美國最高法院暫時保留邊境移民限制，《CNN》：接納烏克蘭難民卻拒絕拉美移民，是種族主義的雙重標準
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川普政府在2020年提出「第42條法案」，允許美國官員以健康因素，驅逐美墨邊境的移民。今年11月，該法案被地方法院判定不合法源，共和黨州檢察官隨即提出上訴，最高法院在27日做出裁定，推翻地方法院的判決，暫時維持該法案運作直到進一步的法律審查。
據《路透社》報導，美國最高法院在昨（27）日暫時保留第42條法案（Title 42 expulsion），允許美國官員迅速驅逐美墨邊境的移民。法院結果以5票對上4票，批准了共和黨州檢察長的臨時上訴，暫緩第42條法案無效的原判決，等待未來進一步的法律審查。
第42條法案
2020年3月，全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行期間，川普（Donald Trump）政府發布一項公共衛生命令，允許美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）、美國海關與邊境保護局（US Customs and Border Protection）禁止可能構成健康危險的人員入境，並禁止申請合法庇護，受約束的民眾將會被驅逐出境。
據《路透社》報導，拜登（Joe Biden）政府上任後，原本保留了該法令的運作，但今（2022）年4月，美國美國疾病管制與預防中心（CDC）因為疫情趨緩，企圖廢除該命令。
今年11月15日，哥倫比亞特區地方法院高級法官沙利文（Emmet G. Sullivan）裁定，第42條法案不合法源，並表示「政府未能證明移民傳播疫情的風險是真正的問題，同時也未能權衡庇護者面臨第42條法案時所受到的傷害。」沙利文同意結束法案的暫緩期，將期限定於12月21日。
然而，共和黨州檢察長不滿地方法院的判決，因此由共和黨領導的19個州在今年11月21日提起臨時上訴，直言取消第42條法案將會使過境點增加，並使得當地州政府的財政資源緊張。
共和黨亞利桑那州總檢察長布爾諾維奇（Mark Brnovich）表示，「令人失望的是，拜登政府竟願意為了政治目的而犧牲美國家庭的安全。」
聯邦上訴法院在12月16日拒絕更改沙利文法官的判決後，共和黨再度將本案提交到最高法院審理，而首席大法官羅伯茨 （John Roberts）在12月19日發布臨時行政暫緩令，以維持第42條法案的持續運作，同時考慮是否延長該命令的時限。
該行政暫緩令引起許多最高法院成員的反對。
保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）就質疑，法院急於審理已過期法案的爭議，很可能是因各州認為第42條法案能有效解決移民問題，「但當前邊境危機並非疫情危機，法院不應該只因為官員無法應對不同的緊急情況，而執行針對特定情況設計的行政法令。」
援助組織國際救援委員會也在一份聲明中表示，2020年3月以來，第42條法案已經驅逐了近250萬人；墨西哥提華納市（Tijuana）的移民事務主管盧塞羅 （Enrique Lucero）也表示，提華納已經積壓了太多尋求庇護的難民，「這項措施遲早要消失。」
法案衍伸出的爭議
據《CNN》報導，第42條法案之所以進入民眾的視野，是因為俄烏戰爭後，美國很大程度上通融烏克蘭難民的入境，卻以第42條法案阻止了其他移民者的進入，不少人認為這具有種族主義的雙重標準，許多來自中南美洲及海地的移民繼續被拒之門外。
報導中更指出，來自墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多等北三角國家的移民，有很大比例都因第42條法案而遭驅逐。
《CNN》今年3月也報導，國土安全備忘錄中特別指示邊境官員考慮在個案基礎上免除烏克蘭人的公共衛生限制。為移民提供援助的組織Al Otro Lado的主管萍赫洛（Erika Pinheiro）表示，「逃離戰爭的烏克蘭人應該有機會在美國尋求庇護，然而其他處於絕望境地的人也應該擁有同等的權利。」
於美墨邊境工作的人員表示，許多海地人在提華納受困了好幾個月，甚至好幾年，它們不斷面臨艱困的生活條件，卻無法獲得美國的庇護援助，在拜登政府上任後，甚至還驅趕了成千上萬個海地人。
他認為「膚色」是造成根本差異的主要因素，「來自烏克蘭的小男孩是英雄，那來自海地的小男孩呢？」
新聞來源
- U.S. Supreme Court keeps pandemic-era border restrictions in place for now（Reuters）
- What is Title 42, and what happens now that the Supreme Court has stepped in?（CNN）
- As the US rolls out the welcome mat for Ukrainian refugees, some see a double standard at the border（CNN）
延伸閱讀
- 美墨邊境面臨20年最大移民潮，拜登呼籲：「不要再來了！」
- 美國期中選舉：槍枝、墮胎、非法移民⋯⋯選民最關注的是哪些議題？
- 從越南移民到美國市長：「我和家人作為政治難民來到美國，自由對我們而言真的很重要」
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。