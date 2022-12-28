94年次役男不得申請研發替代役，花敬群：因應國際情勢，希望一般役男都能入伍

我國於2024年起恢復一年義務役，未來也將不再開放研發替代役申請。內政部代理部長花敬群今（28）日上午出席內政委員會前受訪表示，因為全民國防政策需求，與國際情勢及台灣戰略地位等因素，役男只要符合一般役體位，都希望能入伍。

花敬群表示，因為政策方向的定調和國家以及全球需求，現階段針對民國94年次以後的役男，將停止申請研發替代役。有專業職能的役男，還是有機會在服役過程在國軍相關體系下得以發揮。

花敬群表示，過去替代役體位較寬鬆，是基於當年兵源過剩等問題，就目前實際需求觀察，國防部與內政部針對一般役和替代役的體位做檢討，體位將會有一些調整，符合替代役體位的役男比例「會適度的調降。」

根據兵役處資料，我國目前替代役有一般替代役（包括家庭因素替代役、宗教替代役、專長資格替代役）與研發替代役兩種，申請資格為：

家庭因素替代役：役男家屬均屬60歲以上、未滿18歲；役男育有子女或配偶懷孕；役男家屬患有身心障礙或重大傷病；役男父母、配偶或兄弟姊妹服兵役期間，因死亡或身心障礙，有撫卹事實；符合服兵役役男家屬生活扶助實施辦法所定之生活扶助等級。

宗教因素替代役：常備役或82年次以前出生之替代役體位役男，因信仰宗教達2年以上，且其心理狀態已不適服常備兵役者。

專長資格替代役：常備役或替代役體位役男，具備各類別需用機關指定之專長證照（含學經歷及專業訓練）者。

研發替代役：具國內或符合教育部採認規定之國外大學校院「碩士以上」學歷者。

不過據《中時新聞網》報導，內政部役政署的規畫，民國94年出生後的役男，申請替代役資格只剩下家庭因素跟宗教因素，也就是以往靠專長及研發資格的研發替代役將走入歷史。

不僅如此，相關申請資格也變嚴格，比如原本家屬60歲以上可申請替代役的資格將取消，家屬被列生活扶助戶的條件也將取消，家屬患有身心障礙的資格，也從原本不分級都可申請，變成必須要中度以上身心障礙，或家屬二人以上患有輕度身心障礙或重大傷病才符資格。

外傳替代役將隨義務役延長一年，新增輔助軍事勤務使命，家庭因素與宗教因素替代役，未來除了接受基本教練、體適能、緊急救護（EMT1）等訓練外，還將增加打靶射擊訓練與全民國防動員課程。

而新制替代役薪水將也將比照常備役，從原本的服役前6個月6510元、服役滿6個月之次月起7110元，調整為起薪2萬320元，滿6個月實領薪資為2萬2040元，不過尚未正式公告。

另外因為一年義務役將自2024年才上路，適應新制的役男是否能提前入伍，花敬群表示民國93年次以前的役男役期還是4個月，不用急著要在2024年以前入伍，即使在2024年以後入伍，93年次以前的役男仍是4個月役期。

至於94年以後的役男，花敬群說「役期就是一年」，訓練必須從2024年1月1日才會啟動，因此明（2023）年無法讓94年次後役男接受一年期的訓練與服役過程，原則上明年不會讓94年次後役男申請入伍，這不是「擋」役男入伍，而是制度變革過程底下必要的因應機制。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺