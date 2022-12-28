94年次役男不得申請研發替代役，花敬群：因應國際情勢，希望一般役男都能入伍
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內政部長花敬群表示，過去替代役體位較寬鬆，是基於當年兵源過剩等問題，不過因應國際情勢及全民國防的政策，國防部與內政部將針對一般役和替代役的體位做檢討，將會有一些調整，符合替代役體位的役男比例「會適度的調降。」
我國於2024年起恢復一年義務役，未來也將不再開放研發替代役申請。內政部代理部長花敬群今（28）日上午出席內政委員會前受訪表示，因為全民國防政策需求，與國際情勢及台灣戰略地位等因素，役男只要符合一般役體位，都希望能入伍。
花敬群表示，因為政策方向的定調和國家以及全球需求，現階段針對民國94年次以後的役男，將停止申請研發替代役。有專業職能的役男，還是有機會在服役過程在國軍相關體系下得以發揮。
花敬群表示，過去替代役體位較寬鬆，是基於當年兵源過剩等問題，就目前實際需求觀察，國防部與內政部針對一般役和替代役的體位做檢討，體位將會有一些調整，符合替代役體位的役男比例「會適度的調降。」
根據兵役處資料，我國目前替代役有一般替代役（包括家庭因素替代役、宗教替代役、專長資格替代役）與研發替代役兩種，申請資格為：
- 家庭因素替代役：役男家屬均屬60歲以上、未滿18歲；役男育有子女或配偶懷孕；役男家屬患有身心障礙或重大傷病；役男父母、配偶或兄弟姊妹服兵役期間，因死亡或身心障礙，有撫卹事實；符合服兵役役男家屬生活扶助實施辦法所定之生活扶助等級。
- 宗教因素替代役：常備役或82年次以前出生之替代役體位役男，因信仰宗教達2年以上，且其心理狀態已不適服常備兵役者。
- 專長資格替代役：常備役或替代役體位役男，具備各類別需用機關指定之專長證照（含學經歷及專業訓練）者。
- 研發替代役：具國內或符合教育部採認規定之國外大學校院「碩士以上」學歷者。
不過據《中時新聞網》報導，內政部役政署的規畫，民國94年出生後的役男，申請替代役資格只剩下家庭因素跟宗教因素，也就是以往靠專長及研發資格的研發替代役將走入歷史。
不僅如此，相關申請資格也變嚴格，比如原本家屬60歲以上可申請替代役的資格將取消，家屬被列生活扶助戶的條件也將取消，家屬患有身心障礙的資格，也從原本不分級都可申請，變成必須要中度以上身心障礙，或家屬二人以上患有輕度身心障礙或重大傷病才符資格。
外傳替代役將隨義務役延長一年，新增輔助軍事勤務使命，家庭因素與宗教因素替代役，未來除了接受基本教練、體適能、緊急救護（EMT1）等訓練外，還將增加打靶射擊訓練與全民國防動員課程。
而新制替代役薪水將也將比照常備役，從原本的服役前6個月6510元、服役滿6個月之次月起7110元，調整為起薪2萬320元，滿6個月實領薪資為2萬2040元，不過尚未正式公告。
另外因為一年義務役將自2024年才上路，適應新制的役男是否能提前入伍，花敬群表示民國93年次以前的役男役期還是4個月，不用急著要在2024年以前入伍，即使在2024年以後入伍，93年次以前的役男仍是4個月役期。
至於94年以後的役男，花敬群說「役期就是一年」，訓練必須從2024年1月1日才會啟動，因此明（2023）年無法讓94年次後役男接受一年期的訓練與服役過程，原則上明年不會讓94年次後役男申請入伍，這不是「擋」役男入伍，而是制度變革過程底下必要的因應機制。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。