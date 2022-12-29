2022/12/29,
交通

台灣每10萬人交通死亡數是日本4倍，機車事故為主因，王國材不滿意盼地方配合推動道安

台灣每10萬人交通死亡數是日本4倍，機車事故為主因，王國材不滿意盼地方配合推動道安
圖為機車騎士在台北士林承德路上停等紅燈。（中央社檔案照片）

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交通部分析1至10月機車死亡事故碰撞型態，自撞495人，比去年同期增加55人；側撞403人，比去年同期增加24人；路口交叉撞211人，較去年同期增加1人。交通部認為，如何降低機車交通事故死亡人數是台灣當前重要的防制課題。

每10萬人交通死亡數台灣是日本4倍，機車事故為主因

（中央社）交通部表示，台灣交通事故每10萬人死亡人數，以2020年來看，約為標竿國家日本、丹麥的4倍，瑞典的6倍，主要是機車死亡比其他國家高出許多，更是當前重要防制課題。

交通部28日舉行「111年1至10月道路交通安全」說明會，公布1至10月道路交通事故共30萬4026件，造成2560人死亡、40萬3878人受傷，與去（2021）年同期相比，增加1萬5750件（增5.5％）、增加149人死亡（增6.2％）、增加21萬15人受傷（增5.5％）。

交通部分析，台灣每10萬人口數30日死亡人數與其他國家比較，台灣從2019年至2021年為12.1人、12.6人及12.7人；以2020年為例，約為標竿國家日本、丹麥的4倍，瑞典的6倍，但比東南亞國家泰國25.9人低；若以小汽車來看，台灣在2人以下，比日本高，但比包括美國、法國、澳洲、紐西蘭、韓國等大部分國家低。

在機車方面，以2020年為例，台灣每10萬人口數30日死亡人數為7.72人，比美國1.69人、紐西蘭1.12人、韓國1.34人、日本0.47人高出許多。

交通部統計1至10月，30日交通死亡人數最高前5縣市，依序是高雄市308人、新北市263人、台中市253人、台南市248人、彰化縣212人；而10萬人交通死亡人數最高前5縣市，依序為台東縣22.07人、嘉義縣22.02人、屏東縣21.59人、雲林縣20.26人、花蓮縣17.22人。

另外，交通死亡最主要的機車、高齡者及酒駕，1至10月機車事故死亡人數1648人，較去年同期增加178人（增12.1％），高齡者死亡人數1031人，較去年同期增加103人（增11.1％），僅酒駕防制略有成效，死亡人數為230人，較去年同期減少27人（減10.5％），至於行人死亡人數為300人，較去年同期減少35人（減10.4％）。

交通部也分析1至10月機車死亡事故碰撞型態，自撞495人，比去年同期增加55人；側撞403人，比去年同期增加24人；路口交叉撞211人，較去年同期增加1人。

交通部認為，如何降低機車交通事故死亡人數是台灣當前重要的防制課題。

交通部11月已公布，明（2023）年4月起，針對考照前參加機車駕訓班並通過考照者，試辦若再參加道路駕駛訓練，除原先參加駕訓班補助的新台幣1300元外，再補助3小時道路駕駛訓練1200元。

王國材對交通死亡攀升失望，盼地方配合推動道安

（中央社）交通部公布1至10月道路交通事故數據，交通部長王國材對交通死亡數字持續攀升不滿意，表示中央全力推動道安改善，需要地方積極配合。

交通部28日舉行「111年1至10月道路交通安全」說明會，並公布1至10月道路交通事故共30萬4026件，造成2560人死亡、40萬3878人受傷，與去年同期相比，增加1萬5750件（增5.5％）、增加149人死亡（增6.2％）、增加2萬1015人受傷（增5.5％）。

王國材說，去年交通事故死亡人數降至3000人以下，是連升6年後首度下降，原本期待今年再下降，雖然目前只統計到10月，但持續攀升的數字，讓他很不滿意。

王國材特別點出1至10月，交通事故30日死亡人數最高的前5個縣市，包括：高雄市308人、新北市263人、台中市253人、台南市248人、彰化縣212人；他說，這5個縣市的首長都是連任，希望能將道安列為施政重點工作，中央全力推動道安改善，需要地方積極配合。

交通部統計，交通事故死亡主要是機車、高齡與酒駕，機車死亡部分，1至10月較去年同期增加較多的是彰化縣 （增43人）、新北市（增42人）、新竹縣（增17人）、南投縣（增14人）、高雄市（增13人）；高齡者部分，增加較多的縣市，分別為新北市（增42人）、台中市（增29人）、高雄市（增23人）、彰化縣 （增18人）、桃園市（增10人）。

交通部統計，1至10月酒駕死亡為230人，較去年同期減少27人，防制成效較佳的縣市為台南市（減13人）、屏東縣（減12人）、高雄市（減9人）、苗栗縣（減7人）、台東縣（減6人）；酒駕增加較多的5縣市為台中市（增15人）、新北市（增7人）、南投縣（增4人）、新竹縣（增3人）。

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核稿編輯：羅元祺


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