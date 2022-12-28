2022/12/28,
經濟

產險業史上最慘一年：防疫雙險理賠衝破2000億，6大產險申請現金增資近千億獲准

產險業史上最慘一年：防疫雙險理賠衝破2000億，6大產險申請現金增資近千億獲准
Photo Credit: 中央社

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目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資984.99億元，6家產險分別為國泰世紀產險、中信產險、富邦產險、新安東京海上產險、和泰產險以及兆豐產險。

（中央社）今（2023）年防疫雙險已理賠新台幣（下同）2071.93億元，正式衝破2000億大關，單週理賠增額則收斂至81.31億元；除了6家產險向金管會申請現金增資984.99億元獲准，兆豐產險及新安東京海上產險董事會已分別通過二度及三度增資計畫。

防疫雙險理賠衝破2000億

金管會公布，今年截至12月26日止，一般法定傳染病防疫險承保件數近488.2萬件、保費收入45.48億元，理賠件數近402.44萬件、理賠金額1653.11億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入36倍。

相較前一次公布、即截至12月19日統計，防疫險理賠件數單週增加15萬件、理賠金額單週增加69.57億元，防疫險單週理賠增額在連2週破80億元後，出現收斂跡象。

金管會27日同步公布，今年截至12月26日止，疫苗險承保件數達242.08萬件、保費收入10.17億元，理賠件數100.55萬件、理賠金額418.82億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入41倍，理賠件數單週增加2.83萬件、理賠金額單週增加11.74億元。

目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資984.99億元，6家產險分別為國泰世紀產險二度增資合計200億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計199.99億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險增資20億元。

不僅如此，兆豐產險董事會16日已決議減資24.2億元彌補虧損、再辦理私募現金增資60億元，啟動二度增資計畫；新安東京海上產險董事會23日也通過三度增資計畫、規模達80億元，預計明年完成。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增2家產險遞件，合計已有5家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。

新安東京海上產險彌補鉅額虧損第三度增資

（中央社）新安東京海上產險董事會23日決議啟動第三度現金增資，規模達新台幣80億元，預計明年完成。若加計前兩次現金增資金額，新安東京海上產險因應防疫險理賠潮已增資近280億元。

新安東京海上產險23日公告董事會決議啟動第三度增資，將先減資147億元後再增資80億元，此案將在2023年第1次股東臨時會通過並報請主管機關核准後辦理。

加計此案，新安東京海上產險獲日本東京海上及裕隆集團2大股東挹注增資累計達279.99億元。

新安東京海上產險表示，基於誠信經營原則，公司積極受理防疫險理賠的同時，為確保全體保戶權益，辦理現金增資強化財務結構並充實資本。

新安東京海上產險指出，此次減增資目的為彌補財務虧損及優化財務體質，更因重視客戶權益加速理賠進度，並為未來償付全體保戶履約給付預作準備，力拚盡快符合主管機關資本適足水準。

新安東京海上產險感謝公司股東力挺，並在多方降低風險性資產等積極應對下，確保流動性安全無虞，所有業務推展及客戶服務正常，公司營運穩定不受任何影響。

面對今年大量湧入的理賠申請案件，新安東京海上產險表示，公司秉持服務精神，在6月疫情嚴峻期間，由董事長及總經理率領經營團隊在全台舉辦12場整合線上線下雙向溝通座談會，除凝聚激勵員工服務熱誠，同時聆聽並蒐集各單位防疫險理賠上優化作業建議等，務求盡速完成賠付。

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核稿編輯：翁世航


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