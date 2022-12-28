產險業史上最慘一年：防疫雙險理賠衝破2000億，6大產險申請現金增資近千億獲准
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目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資984.99億元，6家產險分別為國泰世紀產險、中信產險、富邦產險、新安東京海上產險、和泰產險以及兆豐產險。
（中央社）今（2023）年防疫雙險已理賠新台幣（下同）2071.93億元，正式衝破2000億大關，單週理賠增額則收斂至81.31億元；除了6家產險向金管會申請現金增資984.99億元獲准，兆豐產險及新安東京海上產險董事會已分別通過二度及三度增資計畫。
防疫雙險理賠衝破2000億
金管會公布，今年截至12月26日止，一般法定傳染病防疫險承保件數近488.2萬件、保費收入45.48億元，理賠件數近402.44萬件、理賠金額1653.11億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入36倍。
相較前一次公布、即截至12月19日統計，防疫險理賠件數單週增加15萬件、理賠金額單週增加69.57億元，防疫險單週理賠增額在連2週破80億元後，出現收斂跡象。
金管會27日同步公布，今年截至12月26日止，疫苗險承保件數達242.08萬件、保費收入10.17億元，理賠件數100.55萬件、理賠金額418.82億元。
今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入41倍，理賠件數單週增加2.83萬件、理賠金額單週增加11.74億元。
目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資984.99億元，6家產險分別為國泰世紀產險二度增資合計200億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計199.99億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險增資20億元。
不僅如此，兆豐產險董事會16日已決議減資24.2億元彌補虧損、再辦理私募現金增資60億元，啟動二度增資計畫；新安東京海上產險董事會23日也通過三度增資計畫、規模達80億元，預計明年完成。
短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增2家產險遞件，合計已有5家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。
目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。
新安東京海上產險彌補鉅額虧損第三度增資
（中央社）新安東京海上產險董事會23日決議啟動第三度現金增資，規模達新台幣80億元，預計明年完成。若加計前兩次現金增資金額，新安東京海上產險因應防疫險理賠潮已增資近280億元。
新安東京海上產險23日公告董事會決議啟動第三度增資，將先減資147億元後再增資80億元，此案將在2023年第1次股東臨時會通過並報請主管機關核准後辦理。
加計此案，新安東京海上產險獲日本東京海上及裕隆集團2大股東挹注增資累計達279.99億元。
新安東京海上產險表示，基於誠信經營原則，公司積極受理防疫險理賠的同時，為確保全體保戶權益，辦理現金增資強化財務結構並充實資本。
新安東京海上產險指出，此次減增資目的為彌補財務虧損及優化財務體質，更因重視客戶權益加速理賠進度，並為未來償付全體保戶履約給付預作準備，力拚盡快符合主管機關資本適足水準。
新安東京海上產險感謝公司股東力挺，並在多方降低風險性資產等積極應對下，確保流動性安全無虞，所有業務推展及客戶服務正常，公司營運穩定不受任何影響。
面對今年大量湧入的理賠申請案件，新安東京海上產險表示，公司秉持服務精神，在6月疫情嚴峻期間，由董事長及總經理率領經營團隊在全台舉辦12場整合線上線下雙向溝通座談會，除凝聚激勵員工服務熱誠，同時聆聽並蒐集各單位防疫險理賠上優化作業建議等，務求盡速完成賠付。
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。