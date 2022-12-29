防疫封控衝擊經濟3年，中國棄清零拚復甦，學者：消費信心不振是大問題，應善用上海市「對外開放」特點

中國棄清零拚復甦，學者：消費信心不振是大問題

（中央社）中國棄守COVID-19清零策略，防疫措施放寬、即將開放國門。學者認為，防疫封控衝擊經濟3年，消費信心不振是目前最大問題，加上全球經濟恐陷衰退，官方拚復甦需要多方面下功夫。

上海市政府、上海社會科學院28日下午舉辦「2022年中央經濟工作會議精神解讀」線上學術沙龍，相關學者作出上述表示。

上海國際經濟交流中心副理事長徐明棋表示，國際經濟處在一個復甦乏力局面，歐美為了解決高通膨問題狂加息、地緣政治衝突尤其是俄烏戰爭長期化、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊生產消費等3大因素打擊全球經濟復甦。

他說，多個國際機構持續下修明年全球經濟成長率預測，經濟合作發展組織（OECD）11月預測成長率為2.2％，相較6月份預測下調0.6個百分點，停滯性通貨膨脹尤其是全球經濟主要擔憂。

他說，全球經濟成長率下滑對於中國輸入型通貨膨脹壓力加大，尤其中國是能源、糧食進口大國。歐美經濟成長停滯，對於進口需求下滑，將對中國出口有不利影響，美國和歐盟占據中國貿易總額23.3％。

徐明棋認為，中國經濟仍在艱難復甦過程中，中央經濟工作會議著力擴大國內需求，刺激總需求不外乎透過貨幣政策、財政政策支持，可以預期中國未來貨幣政策會與主要西方國家不一樣，走向相對寬鬆，不是緊縮。

他說，中國雖然面對輸入型通貨膨脹壓力，消費者物價指數（CPI）漲幅還是相對溫和，利率下降空間仍在。最為關鍵的是疫情管控政策做出調整，等到短期感染高峰結束後，內需將被激發，報復性消費會在明年第2季出現；目前消費成長動力不足。

上海社會科學院國際投資研究室主任孫立行指出，疫情期間支持中國經濟的是出口成長，在全球景氣欠佳、外部需求下降、去年同期基數偏高等影響下，中國出口數據從8月開始持續下降。

他說，中央經濟工作會議提到力拚經濟、擴大內需，把恢復消費、需求放在第一個位置，因為在全球經濟衰退，出口下滑情況下，明年經濟成長重心將在促消費、穩就業，尤其消費是經濟成長第一驅動力。

他說，現在最大問題就是消費信心不振，疫情反覆限制了實體消費，3年疫情也幾乎重構了市場生態，民眾收入預期下降，更不可能談消費。官方必須從提升民眾收入水平、降低失業率、改善貧富差距、創造投資等方式去逐步地帶動、重振消費信心。

孫立行認為，中央經濟工作會議放出政策訊號，目的就是讓市場對於主體政策可預期，在這種情況下，市場較能有所準備、降低衝擊風險。疫情後續經濟復甦，政策是個引導作用，基本上會有一定的連續性，避免有效性衝突發生。

重振上海疫後經濟，學者：吸引外資加大投資

（中央社）上海市歷經COVID-19防疫封城，經濟成績單不漂亮，學者認為，除了消費信心重建外，善用上海市「對外開放」特點，致力推出利多政策吸引外資、加大投資，這是力促經濟復甦路徑圖。

上海市政府、上海社會科學院28日下午舉辦「2022年中央經濟工作會議精神解讀」線上學術沙龍，相關學者作出上述表示。

上海社會科學院經濟研究所研究員詹宇波提到，上海市前3季投資累計年減8.6％、經濟成長率年減1.4％，內需消費下滑更是這個城市面臨的問題，中央經濟工作會議也已經將恢復和擴大消費擺在優先位置。

詹宇波認為，消費恢復需要較長時間，尤其在疫情衝擊下，企業倒閉、個人失業、收入下降，消費恢復必須耗上好一段時間，因此後續經濟恢復很大程度必須仰賴投資，上海市經濟在明年復甦的道路上，可以看到投資將起較大作用，目前在吸引外資、推動外貿等策略上仍有許多可討論處。

他說，中央經濟工作會議強調「穩字當頭」，上海市經濟要穩就是要靠重點產業，例如，先進製造業、特斯拉上海超級工廠等，官方透過推出利多政策吸引外資、加大投資，在重點產業引領下，將可以加速上海市恢復經濟活力。

上海社會科學院國際投資研究室主任孫立行指出，上海市最大特點是「對外開放」，這也是這個城市的機遇，拋出開放策略吸引外資，對於上海市經濟成長可以起很好的帶動作用。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺