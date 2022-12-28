泰國著名「死亡鐵路」發生意外，一名紐西蘭遊客疑拍照時不慎跌出車外身亡

泰國西部北碧府（Kanchanaburi）知名景點「死亡鐵路」（death railway，又稱泰緬鐵路），在27日（週二）時，發生一起紐西蘭遊客在火車上墜落身亡的事件。據目擊者指稱，當時，這名遊客正打開車門欲拍攝火車外的景色，卻不慎滑倒跌落鐵道下方，因而身亡。

《曼谷郵報》和《海峽時報》報導，泰國柿約縣（Sai Yok）警方在27日上午11點50分接獲通報，一名外國遊客在火車經過當地景點克拉莎洞穴（Krasae Cave）時，從車上墜落後死亡。警方和搜救人員趕到現場時，在鐵軌下方8公尺處發現該名遊客。

Kiwi tourist dies in fall from moving train on Thailand’s WWII ‘death railway’ https://t.co/bC2ABpcf8B pic.twitter.com/PK3Yp7zr7s — nzherald (@nzherald) December 27, 2022

當地警方調查後指出，經確認後，這名遊客為一名45歲的男性，名為帕特里克．沃德（Patrick Ward）。警方表示，當搜救人員發現沃德時，他的右手臂和脖子在跌落時摔斷。搜救人員嘗試對其進行大約半小時的搶救，但最終仍宣告死亡。

目擊者表示，當時，火車正行經木橋，並以極慢速度行駛，沃德將車門打開想要拍攝外面的景色，卻不小心滑倒，並從火車上跌落下來。警方表示，沃德的遺體已被送往曼谷警察總醫院的法醫研究所進行驗屍，並已通知紐西蘭駐曼谷大使館。

《美聯社》則指出，沃德是在26日時，持旅遊簽證進入泰國，並於27日與旅行團一同自曼谷乘坐火車前往北碧府。在短暫停留後，旅行團原先預計要前往當地另一個熱門景點柿約瀑布（Sai Yok waterfall）。

A tourist plummeted 10 meters to his death after falling from a train over the Burma railway, also known as the "death railway," in Thailand.https://t.co/fsoIApiqgu — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) December 28, 2022

這條連接泰國和緬甸的「死亡鐵路」，建於1943年，由日本人俘虜的民工和戰俘建造，為二戰時期的日本軍隊提供援助和武器。據估計，有18萬至25萬名東南亞平民和6萬多名盟軍戰俘在施工期間遭受強迫勞動，其中超過10萬人死亡。

死亡鐵路自泰國叻武里府（Ratchaburi)）延伸至緬甸的丹彪扎亞鎮（Thanbyuzayat ），全長約415公里，其中，約有304公里的鐵路位於泰國境內。目前，是泰國北碧府的熱門旅遊景點。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒