2023/01/17,
環境

路跑的碳足跡：一場比賽「幾萬個紙杯消失」，運動產業供應鏈加入減碳行列

路跑的碳足跡：一場比賽「幾萬個紙杯消失」，運動產業供應鏈加入減碳行列
Photo Credit: 環境資訊中心 / 黃煜提供

我們想讓你知道的是

根據路跑賽事的碳盤查，台北馬拉松每位跑者參賽完大約產生281公克的碳，對此已有企業開始將跑者不要的跑衣回收再利用，迪卡儂也從源頭設計改善，嘗試讓運動器材不買用租的。

環境資訊中心記者 廖禹婷、劉庭莉報導

台北馬昨18日低溫開跑，賽後「雨衣亂丟」的景象登上媒體，凸顯路跑對環境的衝擊。就像減肥要先計算卡路里，各種號稱永續、環保的路跑也並非說說就算。事實上，去年的2021台北馬是首場獲得國際ISO碳足跡認證的馬拉松，盤查下來，每位跑者完賽大約產生281公克的碳。

從一場比賽「幾萬個紙杯消失」到路跑碳足跡萌芽

在碳足跡、碳盤查旋風吹進路跑圈之前，民眾最先注意到的仍是路跑造成的環境污染。清華大學運動事業及政策中心主任黃煜，2015至2017年擔任高雄市體育處長期間，舉辦無數路跑活動，但他發現路跑對環境負擔不小，一場比賽下來，沿途的補給站往往「幾萬個紙杯就不見了」。

路跑的環境問題更早就被提出。2001年創立的超馬協會致力推行「3R措施」綠色賽事，包含Reduce（減少碳足跡、減少消耗資源、減少垃圾）、Reuse（重複使用器材裝備）及 Recycle（使用再生能源、使用再生材料）。不過，要具體檢視成效，仍必須有前後數據對照才能確認賽事減碳成果。工研院綠能與環境研究所碳管理技術總監黃文輝比喻，「就像減肥前要事先計算食物卡路里（碳足跡），才能知道什麼食物要少吃。」

歷經兩年修訂，運動界與環保署今年7月完成訂定「碳足跡產品類別規則」（碳足跡-PCR），是全台首個運動賽事類別「碳足跡-PCR」，開啟路跑賽事申請環保署認可之碳足跡認證，以及「產品碳足跡標籤（碳標籤）」之路。9月舉辦的第五屆「台灣棲蘭林道越野」、11月的「台灣米倉田中馬拉松」都陸續以這套方法首次計算碳足跡。

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Photo Credit: 環境資訊中心 / 劉庭莉
今年7月環保署終於確立國內路跑賽事碳足跡計算的統一標準，未來所有路跑賽事都可依據同樣標準進行碳盤查
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Photo Credit: 環境資訊中心 / 劉庭莉
路跑賽事的場佈、接駁、裁判、醫療、交管及獎典等服務都必須列入碳足跡計算

在這之前，路跑賽事碳盤查早有案例。由台北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦的台北馬拉松，4月宣布獲得全球首張經英國標準協會（下簡稱BSI）稽核通過的「ISO 14067 碳足跡盤查證書」。根據盤查結果，每位跑者參賽完大約產生281公克的碳。

瞄準跑衣氾濫問題，興采實業從回收材質著手

碳足跡查驗程序需要時間，減碳行動也不原地踏步。米倉田中馬拉松今年的「3R措施」，包括提供1.6萬多名參賽跑者無淋膜、無塑料的可分解回收材質紙杯、報名及完賽證明全面電子化、大會計時車與領跑車改為電動車等。可以發現，路跑產業供應鏈也自願加入減碳行列。

台灣擁有完善的運動產業供應鏈，今年8月首屆「台灣路跑賽事環境永續論壇」上，運動界首次提出運動產業淨零藍圖，儘管有與會者質疑不辦路跑最環保，但興采實業協理劉昱輝認為，因噎廢食不是好事，如何減碳才是應該思考的方向。

興采實業30年前進入高階戶外休閒機能服飾，如今擁有環保咖啡紗專利及多項國際認證。「路跑是必要之惡，」劉昱輝說，疫情前每年約有600場路跑，產生很多用過即丟的跑衣。今年興采實業跟台灣米倉田中馬拉松合作回收不要的跑衣，重新造粒、抽絲、織布，再造成新的衣服，落實循環經濟。

跑衣採用再生材料製成已蔚為風潮。興采實業供應多家知名運動品牌布料，主打「3杯咖啡渣＋5個寶特瓶＝1件衣服」，今年更與台灣湛藍海洋聯盟合作，將海洋廢棄物中的寶特瓶製成海洋咖啡紗，升級為「3杯咖啡渣＋5個海洋寶特瓶＝1件衣服」。

劉昱輝說，咖啡渣回收時要先油水分離，剩下的渣才能與寶特瓶做成咖啡紗前的原料。咖啡渣瀝出的油可以做成泡綿、薄膜，雙雙獲得美國生質材料認證，甚至有些廠商更做成化妝品或洗髮精。

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Photo Credit: 環境資訊中心 / 劉庭莉
興采實業與路跑合作，將跑者不要的跑衣回收再利用
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Photo Credit: 環境資訊中心 / 劉庭莉
興采實業協理劉昱輝分享，咖啡渣對企業而言是需要花錢處理的廢棄物，企業多半很樂意免費提供

迪卡儂從源頭設計改善，運動器材不買用租的

運動用品供應商品牌迪卡儂旗下擁有一條龍的全產業鏈，永續發展專案經理許家榕分享，從研發、設計、生產、運輸、販售，共同語言就是減碳，首先從源頭開始進行「環保設計」，要可維修、更耐用、或是比前一代產品減碳10%。

許家榕舉例，部分品項的運動排汗衫材質為100%寶特瓶回收紗（RPET）再製、部分登山鞋的皮革使用食品加工後的廢棄皮革、縮小包裝體積降低運輸碳排放、無水染色技術減少廢水污染等，目標2026年所有迪卡儂的產品都是環保設計。

循環經濟專案經理解朝峰表示，未來迪卡儂會嘗試「租賃」計畫，並非一定要販售運動器材，使用權取代所有權，以提供運動方案為主；也將延伸二手市集活動，迪卡儂將「收購」功能良好的二手產品，經過檢查再轉賣給消費者，目前規劃收購產品不限迪卡儂。

「產業鏈都能做到淨零，賽事才有辦法減碳到最低。」超級馬拉松運動協會理事長郭豐州表示，計算碳足跡就是為了找出碳排熱點，透過優先與友善環境的廠商合作，逐漸降低碳足跡。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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