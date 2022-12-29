《路透社》：抗衡中國影響力，印度化「斯里蘭卡經濟危機」為轉機

（中央社）斯里蘭卡今（2022）年稍早陷入70年來最嚴重經濟危機，引發致命動亂並導致燃料、糧食及藥品短缺時，印度迅速出錢出力，除顧及自身國安，也意在抗衡區域對手中國。

《路透社》報導，印度在1月至7月間迅速提供了約40億美元的援助，包括信貸額度、貨幣互換協議以及延期進口付款等，並派遣一艘軍艦為斯里蘭卡2200萬人民運送基本藥品。

斯國1位部會首長和3個消息來源表示，現在，隨著斯里蘭卡即將與國際貨幣基金（IMF）達成29億美元貸款協議、經濟情況趨穩，印度正尋求雄心勃勃的長期投資計畫，著眼於抗衡區域競爭對手中國的影響力。

斯里蘭卡外交部長沙布瑞（Ali Sabry）這個月在訪談中表示，「我們目前正在研究他們的投資」。他指的是一系列價值超過10億美元的企劃案，而這些企劃將有助於提升印度在斯里蘭卡的影響力。

他說：「印度也許從戰略方面考量這一點……因為他們有安全上的關切。」

針對印度在斯里蘭卡的計畫和戰略目標為何，印度外交部並未回應《路透社》的提問。

一位知情人士告訴《路透社》，鑒於印度持續與中國在喜馬拉雅邊界發生摩擦，區域安全永遠都會是印度關注的焦點。

多位官員表示，除了尋求印度投資在斯里蘭卡北部設立可再生能源和發電廠，斯國當局也希望與印方合作，將東北部春可馬里（Trincomalee）擴建和發展成主要港口。

善用斯里蘭卡北部與印度近在咫尺的優勢，這些企劃案有助於印度平衡中國過去15年來在斯里蘭卡南部投入的大筆基礎設施。

6月底，早在成千上萬憤怒的斯里蘭卡人走上街頭、迫使總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）出逃之前，印度外交官員已經飛抵斯國大城可倫坡（Colombo），會見拉賈帕克薩以及總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）等人。

根據掌握會議內容第一手資訊的斯里蘭卡政府消息人士的說法，印度官員將中國的定位為一關鍵地緣政治問題。

這位婉拒透露姓名的消息人士表示，中國在斯國經濟扮演著極為吃重的角色，而在前總統馬辛達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）政府執政下，中國的影響力迅速增長。消息人士說，沒有任何事情讓印度更不安。

印度長久以來一直很關切中國在尼泊爾、孟加拉和斯里蘭卡等鄰國的影響力。2020年印度和中國軍隊在喜馬拉雅邊界發生衝突，導致數十名士兵喪生後，就更加敏感，外交關係也跟著趨緊。

斯國外交部長沙布瑞表示，印度「顧及自身安全是理所應當的」，但「就斯里蘭卡而言，我們不想助長任何國家彼此間的緊張局勢升級。」

斯里蘭卡之所以會陷入金融危機，一是因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）扼殺旅遊業、砍斷海外僑民的匯款，二是因為烏克蘭戰爭劇烈推升進口品價格，尤其是燃料。

再加上拉賈帕克薩政府拒絕了IMF的援助，意味著外匯儲備減少，燃料和藥品短缺問題加劇。

成千上萬的民眾走上街頭、衝進政府大樓，進而爆發暴力抗議活動。

拉賈帕克薩7月間逃亡海外並辭去總統職務。這時，斯里蘭卡終於與IMF接觸，雙方已初步達成價值29億美元的貸款協議。

然而，印度的協助是幫助斯里蘭卡爭取更多時間的關鍵。總部在可倫坡的外交政策智庫Factum首席國際關係分析家戴瓦普里亞（Uditha Devapriya）說，「印度如果沒有出手，斯里蘭卡會如黎巴嫩那樣分崩離析」。

「斯里蘭卡顯然因為它地理位置緊鄰區域強國而受惠。不過，確保自家後院穩定也符合印度本身利益。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺