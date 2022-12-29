《路透社》：抗衡中國影響力，印度化「斯里蘭卡經濟危機」為轉機
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印度長久以來一直很關切中國在尼泊爾、孟加拉和斯里蘭卡等鄰國的影響力。2020年印度和中國軍隊在喜馬拉雅邊界發生衝突，導致數十名士兵喪生後，就更加敏感，外交關係也跟著趨緊。「斯里蘭卡顯然因為它地理位置緊鄰區域強國而受惠。不過，確保自家後院穩定也符合印度本身利益。」
（中央社）斯里蘭卡今（2022）年稍早陷入70年來最嚴重經濟危機，引發致命動亂並導致燃料、糧食及藥品短缺時，印度迅速出錢出力，除顧及自身國安，也意在抗衡區域對手中國。
《路透社》報導，印度在1月至7月間迅速提供了約40億美元的援助，包括信貸額度、貨幣互換協議以及延期進口付款等，並派遣一艘軍艦為斯里蘭卡2200萬人民運送基本藥品。
斯國1位部會首長和3個消息來源表示，現在，隨著斯里蘭卡即將與國際貨幣基金（IMF）達成29億美元貸款協議、經濟情況趨穩，印度正尋求雄心勃勃的長期投資計畫，著眼於抗衡區域競爭對手中國的影響力。
斯里蘭卡外交部長沙布瑞（Ali Sabry）這個月在訪談中表示，「我們目前正在研究他們的投資」。他指的是一系列價值超過10億美元的企劃案，而這些企劃將有助於提升印度在斯里蘭卡的影響力。
他說：「印度也許從戰略方面考量這一點……因為他們有安全上的關切。」
針對印度在斯里蘭卡的計畫和戰略目標為何，印度外交部並未回應《路透社》的提問。
一位知情人士告訴《路透社》，鑒於印度持續與中國在喜馬拉雅邊界發生摩擦，區域安全永遠都會是印度關注的焦點。
多位官員表示，除了尋求印度投資在斯里蘭卡北部設立可再生能源和發電廠，斯國當局也希望與印方合作，將東北部春可馬里（Trincomalee）擴建和發展成主要港口。
善用斯里蘭卡北部與印度近在咫尺的優勢，這些企劃案有助於印度平衡中國過去15年來在斯里蘭卡南部投入的大筆基礎設施。
6月底，早在成千上萬憤怒的斯里蘭卡人走上街頭、迫使總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）出逃之前，印度外交官員已經飛抵斯國大城可倫坡（Colombo），會見拉賈帕克薩以及總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）等人。
根據掌握會議內容第一手資訊的斯里蘭卡政府消息人士的說法，印度官員將中國的定位為一關鍵地緣政治問題。
這位婉拒透露姓名的消息人士表示，中國在斯國經濟扮演著極為吃重的角色，而在前總統馬辛達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）政府執政下，中國的影響力迅速增長。消息人士說，沒有任何事情讓印度更不安。
印度長久以來一直很關切中國在尼泊爾、孟加拉和斯里蘭卡等鄰國的影響力。2020年印度和中國軍隊在喜馬拉雅邊界發生衝突，導致數十名士兵喪生後，就更加敏感，外交關係也跟著趨緊。
斯國外交部長沙布瑞表示，印度「顧及自身安全是理所應當的」，但「就斯里蘭卡而言，我們不想助長任何國家彼此間的緊張局勢升級。」
斯里蘭卡之所以會陷入金融危機，一是因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）扼殺旅遊業、砍斷海外僑民的匯款，二是因為烏克蘭戰爭劇烈推升進口品價格，尤其是燃料。
再加上拉賈帕克薩政府拒絕了IMF的援助，意味著外匯儲備減少，燃料和藥品短缺問題加劇。
成千上萬的民眾走上街頭、衝進政府大樓，進而爆發暴力抗議活動。
拉賈帕克薩7月間逃亡海外並辭去總統職務。這時，斯里蘭卡終於與IMF接觸，雙方已初步達成價值29億美元的貸款協議。
然而，印度的協助是幫助斯里蘭卡爭取更多時間的關鍵。總部在可倫坡的外交政策智庫Factum首席國際關係分析家戴瓦普里亞（Uditha Devapriya）說，「印度如果沒有出手，斯里蘭卡會如黎巴嫩那樣分崩離析」。
「斯里蘭卡顯然因為它地理位置緊鄰區域強國而受惠。不過，確保自家後院穩定也符合印度本身利益。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。