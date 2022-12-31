2022/12/31,
音樂

日本視覺系的「復仇者聯盟」：集結YOSHIKI等傳奇搖滾巨星的THE LAST ROCKSTARS

日本視覺系的「復仇者聯盟」：集結YOSHIKI等傳奇搖滾巨星的THE LAST ROCKSTARS
Photo Credit: THE LAST ROCKSTARS

我們想讓你知道的是

由X JAPAN的YOSHIKI、L’Arc〜en〜Ciel彩虹樂團HYDE、同時兼任LUNA SEA月之海和X JAPAN 吉他手的SUGIZO，還有常在好萊塢電影露臉的「吉他武士」MIYAVI，共4位搖滾巨星組成。「THE LAST ROCKSTARS」的四位搖滾大叔，到底為何如此受到歡迎？

文：林君玶

近期，讓廣大的中年哈日族（包括我在內）們和日本視覺系搖滾樂迷們，尖叫不已的重磅消息，莫過於新樂團「THE LAST ROCKSTARS」的組成了。

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Photo Credit：THE LAST ROCKSTARS

這個樂團由X JAPANYOSHIKIL’Arc~en~Ciel彩虹樂團HYDE、同時兼任LUNA SEA月之海和X JAPAN吉他手的SUGIZO，還有常在好萊塢電影露臉的「吉他武士」MIYAVI，共四位搖滾巨星組成。為此，他們也特地舉行了記者會，四人未經商量地，同時以一襲全黑服裝登場，YOSHIKI還打趣說「可以把我們想成是復仇者聯盟喔」。

不止X JAPAN，成員原先所屬的彩虹樂團和月之海，無論在日本樂團界有多少傳奇事蹟，或是他們到底創造了多少「前奏一下全場大合唱」的熱門金曲，這些故事應該信手捻來都是超過萬字，若有機會，再個別寫文章給大家講解。不過，這裡我們還是簡單說說，「THE LAST ROCKSTARS」的組成，到底豪華在哪，為何幾位大叔會如此受到歡迎呢。

#01：YOSHIKI（鼓手）

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Photo Credit：YOSHIKI

YOSHIKI最為人熟知的身影，或許是前一秒還在KAWAII演奏型鋼琴前，斯斯文文地彈〈Endless Rain〉，然一秒在〈紅〉的前奏開始時，縱身一躍到鼓組，用水淋了一身濕之後，像是要把鼓都打破似地奮力敲鼓。不過如此賣力的演出，長期下來也讓YOSHIKI的頸椎出現問題，若隨手滑滑他演出的影片，其中有不少場都能看到他戴著護頸演出。

身為X JAPAN的團長，也身為日本搖滾樂的大前輩，目前線上許多知名樂團，都受過YOSHIKI的照顧，LUNE SEA其實也是其中之一，從客串演出到製作編曲，YOSHIKI就像視覺系搖滾界的大哥哥一樣「罩」著後輩樂團們。

而為了將音樂版圖推向國際，YOSHIKI從1992年起便移居美國，為了工作方便也購入了一間錄音室，若有需要回到日本工作，他會乘著私人飛機來回「通勤」，而繁忙的工作讓他經常利用通勤時間睡覺，所以他在訪問中也常笑稱自己「總是在空中睡覺」，而在THE LAST ROCKSTARS樂團結成記者會中，他也笑笑說「這次終於有機會在地上睡覺了」。

另外，YOSHIKI近期的工作多以鋼琴為主，這次新樂團組成，主唱HYDE也表示「YOSHIKI不打鼓真的太可惜」。

#02：HYDE（主唱）

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Photo Credit：HYDE

彩虹樂團的主唱Hyde，目前以HYDE這個全大寫的名字進行個人活動。L’Arc~en~Ciel在90年代的日本搖滾樂壇，與另一個樂團Glay相抗衡，如果說他們是日本的Oasis和Blur或許有些誇張，但當時的歌迷分成兩方，壁壘分明，可見受歡迎的程度。而HYDE高亢的音色，經常演唱許多連女生都唱不上去的歌曲，不過這也使他動了許多次的聲帶手術。

HYDE最為人津津樂道的，莫過於身為50幾歲的大叔，還能保有美豔的容顏，而「號稱」161公分的身高、細瘦的身形，也讓他扮男扮女都輕而易舉。幾年前的萬聖節，他打扮成小丑女，完成度之高讓網友們嘖嘖稱奇，資深視覺系真的當之無愧。

HYDE與YOSHIKI私交甚篤，經常互相開玩笑，或許從這次樂團結成記者會中就可窺知一二。愛喝紅酒的YOSHIKI以自己為名的紅酒品牌，在某次對談中，兩人手中搖著YOSHIKI的紅酒一邊聊天，HYDE說：「最近特斯拉出了新款的車型呢，YOSHIKI應該也要買一台吧。」正當YOSHIKI不解時，他又接著說：「因為出的車款是Model X喔！」邊說還邊比了一個X JAPAN的招牌手勢，語畢全場哄堂大笑。

#03：SUGIZO（吉他手）

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Photo Credit：SUGIZO

身兼兩大樂團LUNA SEA、X JAPAN的吉他手，除了接替Hide在X JAPAN中的位置之外，SUGIZO最不重要卻也最為台灣人所知的軼事，大概就是曾與女演員徐若瑄交往的過往了。而除了隨樂團巡演之外，他有許多個人的表演活動、推出個人音樂作品，2016年開始，他也開始了個人巡演。

而在THE LAST ROCKSTARS結成之前，早在2006年，SUGIZO與YOSHIKI、MIYAVI，還有另一位日本知名搖滾音樂人Gackt名為「S.K.I.N.」的樂團，不過因為貝斯手的空缺一直遲遲未找到人補上，團員們也各自過於忙碌，因此這個樂團在登台一次過後就暫停活動，不曉得這次的新樂團，團員們有沒有安排好一起活動的時間就是了。

而在樂團結成記者會中，他表示，許多人對搖滾樂總是有喝酒、暴亂的不良刻板印象，但對他來說，搖滾樂反而是如同小孩一般純粹而簡單，在音樂的世界裡，他可以非常地專注。

#04：MIYAVI（吉他手）

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Photo Credit：MIYAVI

稱為「吉他武士」的MIYAVI，稱號來自他獨特的「擊弦」演奏方式。而除了一直以來在日本樂壇的活動之外，他也多次在好萊塢電影中演出，在2013年受邀參與安潔莉娜裘莉執導的電影《永不屈服》之後，也在《金剛：骷髏島》客串演出了日本軍官的角色。

在日本以外非常活躍的MIYAVI其實是日韓混血，而目前他所屬的經紀公司LDH，其實與國民姐夫AKIRA是師兄弟的關係，這或許是讓許多人覺得意外的部分。

THE LAST ROCKSTARS的組成對許多日本搖滾樂迷來說，是極為夢幻的好消息，雖然在台灣被戲稱是「日本縱貫線」，不過這幾位大叔的實力可是不容小覷，記者會中也發布了他們第一首樂曲〈PSYCHO LOVE〉的MV，身為長期關注日本音樂的歌迷，我也非常期待樂團之後的動態。

參考資料


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