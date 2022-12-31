不幸遇到惡鄰居時，有哪些法規可以保障自己的權益？

很多人都會說買房子除了要看地點外，鄰居也是很重要的一個考量因素，假如遇到天使鄰居，你的日常生活基本上不僅不會受到任何不良影響，甚至鄰居還會協助你很多事情，但如果運氣不好遇到惡鄰居時，生活可能就不會過得太快樂了。

像是最近有位女網友就上網控訴自己樓上的鄰居。

女網友家中有個新生兒，因此對於一些較大的碰撞聲會比較有反應，孩子容易受到驚嚇而大哭，然而樓上鄰居卻時常發出不小的家具碰撞聲，導致孩子常常會因此被嚇到。

對此，女網友透過貼便條紙的方式，向鄰居溝通是否能在移動家具或是動作時稍微輕一點，才不會讓聲音太大，但鄰居卻沒有因此改善，甚至表示自己的孩子要鋼琴比賽，所以未來只會更吵，甚至認為女網友貼紙條會有殘膠，若沒清乾淨不排除提告求償。

遇到這種不願溝通的鄰居真的會很傷腦筋，不僅如此，有些還會變本加厲，在遭到其他人表示意見後故意弄得更大聲。

不幸遇到這樣的可怕鄰居時，你可以怎麼做呢？

首先是《社會秩序維護法》的規定。在該法第72條中有明確說到，如果是製造噪音或是在深夜大聲喧嘩，因此妨害到公眾的安寧，你可以報警處理的，會由警方到場協助並給予開罰。

除了《社維法》的規定以外，以開頭提到的網友為例，他的住處是社區大樓，這時便可以適用《公寓大廈管理條例》的規定，裡面就有提到，假如住戶過度發出噪音喧囂，還屢勸不聽的話，社區管委會是可以直接找主管機關到場協助處理，並且最高還可開罰15000元的罰鍰，沒有改善的話還可能會遭到連續開罰。

不只是開罰，《公寓大廈管理條例》第22條的「惡鄰條款」還有規定，如果住戶的行為影響到其他住戶的權益，在管委會等社區管理單位去勸導後，三個月內依舊不改善的話，就可以召開區分所有權人會議，透過所有區分全人決議，來訴請法院強制將這樣的惡鄰居搬離社區。

因此，千萬不要以為當惡鄰居只要罰罰小錢就沒事，假如行為太過分還屢勸不聽，你可能就得要被強迫搬離，這樣的話受傷最嚴重的絕對會是你自己。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航