不幸遇到惡鄰居時，有哪些法規可以保障自己的權益？
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如果鄰居在深夜妨害到公眾的安寧，除了可以報警處理，社區管委會也可以直接找主管機關到場協助處理，如果住戶的行為影響到其他住戶的權益，甚至可以透過所有區分全人決議，訴請法院強制將惡鄰搬離社區。
很多人都會說買房子除了要看地點外，鄰居也是很重要的一個考量因素，假如遇到天使鄰居，你的日常生活基本上不僅不會受到任何不良影響，甚至鄰居還會協助你很多事情，但如果運氣不好遇到惡鄰居時，生活可能就不會過得太快樂了。
像是最近有位女網友就上網控訴自己樓上的鄰居。
女網友家中有個新生兒，因此對於一些較大的碰撞聲會比較有反應，孩子容易受到驚嚇而大哭，然而樓上鄰居卻時常發出不小的家具碰撞聲，導致孩子常常會因此被嚇到。
對此，女網友透過貼便條紙的方式，向鄰居溝通是否能在移動家具或是動作時稍微輕一點，才不會讓聲音太大，但鄰居卻沒有因此改善，甚至表示自己的孩子要鋼琴比賽，所以未來只會更吵，甚至認為女網友貼紙條會有殘膠，若沒清乾淨不排除提告求償。
遇到這種不願溝通的鄰居真的會很傷腦筋，不僅如此，有些還會變本加厲，在遭到其他人表示意見後故意弄得更大聲。
不幸遇到這樣的可怕鄰居時，你可以怎麼做呢？
首先是《社會秩序維護法》的規定。在該法第72條中有明確說到，如果是製造噪音或是在深夜大聲喧嘩，因此妨害到公眾的安寧，你可以報警處理的，會由警方到場協助並給予開罰。
除了《社維法》的規定以外，以開頭提到的網友為例，他的住處是社區大樓，這時便可以適用《公寓大廈管理條例》的規定，裡面就有提到，假如住戶過度發出噪音喧囂，還屢勸不聽的話，社區管委會是可以直接找主管機關到場協助處理，並且最高還可開罰15000元的罰鍰，沒有改善的話還可能會遭到連續開罰。
不只是開罰，《公寓大廈管理條例》第22條的「惡鄰條款」還有規定，如果住戶的行為影響到其他住戶的權益，在管委會等社區管理單位去勸導後，三個月內依舊不改善的話，就可以召開區分所有權人會議，透過所有區分全人決議，來訴請法院強制將這樣的惡鄰居搬離社區。
因此，千萬不要以為當惡鄰居只要罰罰小錢就沒事，假如行為太過分還屢勸不聽，你可能就得要被強迫搬離，這樣的話受傷最嚴重的絕對會是你自己。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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