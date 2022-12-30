2023東南亞重大新聞回顧（下）：緬甸軍政府判翁山蘇姬總刑期33年｜小馬可仕當選菲律賓總統｜柬埔寨打工陷阱事件轟動國際

緬甸：翁山蘇姬總刑期33年

就在12月30日，緬甸軍政府法庭宣布遭罷黜的前國務資政、文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）5項貪腐罪名成立，判處7年有期徒刑，總共19項罪名，總刑期33年，結束了18個月以來的審判。

77歲的翁山蘇姬，自2021年2月軍政府政變後被拘留至今。翁山蘇姬被控犯下非法進口、持有無線對講機、違反新冠病毒防疫限制、煽動叛亂、選舉舞弊和貪腐等罪行，翁山蘇姬否認所有罪名，並指控軍事法庭的判決是荒謬的。

儘管在12月21日，聯合國安理會做出緬甸政變以來的第一項決議案，要求緬甸軍政府釋放翁山蘇姬，但緬甸軍政府依然持續對翁山蘇姬進行審判，軍政府堅稱指控對翁山蘇姬的指控是合法的，而且有讓翁山蘇姬獲得獨立的司法審判。

過去緬甸軍政府領導人敏昂萊曾表示，將在2023年舉行大選「還政於民」，因此2023年是否會實踐諾言舉行大選，並允許反對勢力投入選舉，仍有待觀察。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2021年2月15日在緬甸仰光的抗議活動，民眾高舉寫著「請拯救我們的領袖、未來的希望」旗幟，要求釋放翁山蘇姬。

菲律賓：小馬可仕當上總統

2022年5月9日，菲律賓經歷了一場備受國際矚目的全國大選。最終，總統大位由菲律賓前總統「獨裁者」老馬可仕的兒子、綽號「邦邦」（Bongbong）的小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）當選，副總統則由前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女、薩拉．

杜特蒂（Sara Duterte-Carpio）出任。

儘管小馬可仕在此次總統大選中獲得壓倒性勝利，但許多菲律賓人權運動家和年輕大眾擔憂，菲律賓的民主可能在小馬可仕的執政下會走下坡。

馬可仕家族過去在菲律賓的執政過程中，最為外界詬病的，包括老馬可仕在1972年宣布實施的戒嚴，且在其政權統治下，有超過11000人成為草率處決、遭受酷刑和其他侵犯人權行為的受害者。此外，馬可仕家族也被指控積累數十億美元的不義之財。

儘管如此，小馬可仍在6月30日的總統就職典禮上讚揚已故父親的執政成就；之後，他也表明，並不介意被貼上「獨裁者之子」的標籤，並為老馬可仕實施戒嚴令辯護。

此外，在外交立場上，相較於前總統杜特蒂，小馬可仕上任後對南海主權問題的立場表現得更強硬，且菲國防部也表明會加強與美方的合作。在美中大國博弈下，未來小馬可仕領導的菲律賓會如何「選邊站」，仍舊值得觀察。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為6月30日在馬尼拉舉行的菲律賓總統就職典禮，左起伊美黛、小馬可仕與妻子露意絲。

泰國：東北幼稚園槍擊案

10月6日，泰國一名遭到開除的前警員潘亞（Panya Kamrab）在東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lam Phu）的農磨蘭普托兒所持槍隨機殺人。潘亞在犯案後返家，並殺害其妻兒，隨後自殺身亡。此起事件共造成39人死亡，多數死者為兒童。根據警方調查，潘亞有吸毒和暴力前科，而他原訂在犯案的下週因吸毒案出庭受審。

此起事件除了震驚泰國社會，也讓大眾憶起2020年時，泰國一名32歲的現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma）在東北部呵叻府（Korat）軍營偷走槍枝後，接著在路上隨機射殺平民，最後闖進市中心的百貨公司進行無差別攻擊，最終共造成30人死亡。連續幾起類似案件，使泰國軍警人員的心理健康問題和槍枝管制議題受到更多討論。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 泰國東北部發生前警察在幼托中心無差別殺人案件，圖為救援人員在槍擊案發生後轉移裝有受難者遺體的棺柩。

柬埔寨：西港打工陷阱事件轟動國際

當進入2022年的下半年後，網路與媒體上開始爆發有台灣人被高薪職缺名義吸引，遭人蛇集團拐騙至柬埔寨「西港」（施亞努港，Sihanoukville）從事不法工作的新聞。雖然有受害者在抵達當地後試圖反抗，但卻可能換來一陣毒打甚至是更暴力的虐待行為。此事件除震驚各界，也讓更多人驚覺，原來柬埔寨的人口販運事件如此嚴重。

事實上，詐騙集團利潤極高且急需勞力，但在中國限制人民出境的狀況下，原多將中國人當做目標的西港詐騙集團，便將的眼光放向周圍國家。除了台灣人，還包括香港、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、美國等地的公民，都出現被騙至柬埔寨的狀況。

事件爆發後，柬埔寨當局也鎖定位於西港的詐騙園區展開掃蕩。官方進行清查時，有趁亂逃出或被集團丟包的台灣人向警方求救。不過，雖然柬埔寨政府看似使出鐵腕政策，下定決心以突襲方式整頓西港詐騙園區，欲使從事詐騙的不肖人士措手不及，但柬埔寨官員收受賄賂的狀況十分嚴重，許多詐騙集團在官方抵達時，早已接獲通知撤離。

無論如何，頻傳的打工陷阱事件已讓柬埔寨國際形象蒙上陰影，如何改變這形象仍有待柬埔寨政府的努力。

柬埔寨西港。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 柬埔寨西港

越南：越南華裔富豪張美蘭涉嫌金融詐騙被警方逮捕

今年10月，越南一名華裔富豪張美蘭因涉嫌從事金融詐騙，遭到警方逮捕。而隨著張美蘭遭逮的新聞持續延燒，越南西貢商業銀行（SCB）也爆發民眾擠兌的熱潮，越南股市和房地產業更一度重挫。這起事件，也使越南經濟復甦之路更顯困難。

張美蘭在16歲時即選擇從商並擁有化妝品公司。1991年時，張美蘭女士創立「萬盛發集團」（Van Thinh Pha），早期主要以貿易為主，之後跨足飯店、餐飲業；90年代時更跨足房地產，成為房地產大亨。

今年5月，新聞報導傳出張美蘭要與香港富豪李嘉誠合作投資的一事。報導指出，李嘉誠有意將旗下的長實集團與萬盛發集團在胡志明市展開合作，使得張美蘭在越南變得更加有名。不過，越南公安部偵察局卻在10月時，以「詐騙侵占財產罪」罪名起訴張美蘭，指控其在2017年至2019年期間非法發行債券，並向投資者籌集數萬億越盾，令外界感到詫異。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒