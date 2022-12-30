2023東南亞重大新聞回顧（下）：緬甸軍政府判翁山蘇姬總刑期33年｜小馬可仕當選菲律賓總統｜柬埔寨打工陷阱事件轟動國際
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2022年即將結束，在迎向2023年的同時，是否還記得，今年東南各國發生了哪些大事？菲律賓在今年舉行總統大選，最終由已故獨裁者老馬可仕的兒子小馬可仕當選菲律賓總統；緬甸民選政府領導人翁山蘇姬仍被軍政府拘留，並遭到緬甸軍事法庭判刑；另外，柬埔寨西港的綁架事件，更是震驚國際⋯⋯ 本文將回顧會2022年東南亞各國的重大新聞，一起記住過去這一年的大事，共同關注2023年的發展。
緬甸：翁山蘇姬總刑期33年
就在12月30日，緬甸軍政府法庭宣布遭罷黜的前國務資政、文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）5項貪腐罪名成立，判處7年有期徒刑，總共19項罪名，總刑期33年，結束了18個月以來的審判。
77歲的翁山蘇姬，自2021年2月軍政府政變後被拘留至今。翁山蘇姬被控犯下非法進口、持有無線對講機、違反新冠病毒防疫限制、煽動叛亂、選舉舞弊和貪腐等罪行，翁山蘇姬否認所有罪名，並指控軍事法庭的判決是荒謬的。
儘管在12月21日，聯合國安理會做出緬甸政變以來的第一項決議案，要求緬甸軍政府釋放翁山蘇姬，但緬甸軍政府依然持續對翁山蘇姬進行審判，軍政府堅稱指控對翁山蘇姬的指控是合法的，而且有讓翁山蘇姬獲得獨立的司法審判。
過去緬甸軍政府領導人敏昂萊曾表示，將在2023年舉行大選「還政於民」，因此2023年是否會實踐諾言舉行大選，並允許反對勢力投入選舉，仍有待觀察。
菲律賓：小馬可仕當上總統
2022年5月9日，菲律賓經歷了一場備受國際矚目的全國大選。最終，總統大位由菲律賓前總統「獨裁者」老馬可仕的兒子、綽號「邦邦」（Bongbong）的小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）當選，副總統則由前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女、薩拉．
杜特蒂（Sara Duterte-Carpio）出任。
儘管小馬可仕在此次總統大選中獲得壓倒性勝利，但許多菲律賓人權運動家和年輕大眾擔憂，菲律賓的民主可能在小馬可仕的執政下會走下坡。
馬可仕家族過去在菲律賓的執政過程中，最為外界詬病的，包括老馬可仕在1972年宣布實施的戒嚴，且在其政權統治下，有超過11000人成為草率處決、遭受酷刑和其他侵犯人權行為的受害者。此外，馬可仕家族也被指控積累數十億美元的不義之財。
儘管如此，小馬可仍在6月30日的總統就職典禮上讚揚已故父親的執政成就；之後，他也表明，並不介意被貼上「獨裁者之子」的標籤，並為老馬可仕實施戒嚴令辯護。
此外，在外交立場上，相較於前總統杜特蒂，小馬可仕上任後對南海主權問題的立場表現得更強硬，且菲國防部也表明會加強與美方的合作。在美中大國博弈下，未來小馬可仕領導的菲律賓會如何「選邊站」，仍舊值得觀察。
泰國：東北幼稚園槍擊案
10月6日，泰國一名遭到開除的前警員潘亞（Panya Kamrab）在東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lam Phu）的農磨蘭普托兒所持槍隨機殺人。潘亞在犯案後返家，並殺害其妻兒，隨後自殺身亡。此起事件共造成39人死亡，多數死者為兒童。根據警方調查，潘亞有吸毒和暴力前科，而他原訂在犯案的下週因吸毒案出庭受審。
此起事件除了震驚泰國社會，也讓大眾憶起2020年時，泰國一名32歲的現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma）在東北部呵叻府（Korat）軍營偷走槍枝後，接著在路上隨機射殺平民，最後闖進市中心的百貨公司進行無差別攻擊，最終共造成30人死亡。連續幾起類似案件，使泰國軍警人員的心理健康問題和槍枝管制議題受到更多討論。
柬埔寨：西港打工陷阱事件轟動國際
當進入2022年的下半年後，網路與媒體上開始爆發有台灣人被高薪職缺名義吸引，遭人蛇集團拐騙至柬埔寨「西港」（施亞努港，Sihanoukville）從事不法工作的新聞。雖然有受害者在抵達當地後試圖反抗，但卻可能換來一陣毒打甚至是更暴力的虐待行為。此事件除震驚各界，也讓更多人驚覺，原來柬埔寨的人口販運事件如此嚴重。
事實上，詐騙集團利潤極高且急需勞力，但在中國限制人民出境的狀況下，原多將中國人當做目標的西港詐騙集團，便將的眼光放向周圍國家。除了台灣人，還包括香港、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、美國等地的公民，都出現被騙至柬埔寨的狀況。
事件爆發後，柬埔寨當局也鎖定位於西港的詐騙園區展開掃蕩。官方進行清查時，有趁亂逃出或被集團丟包的台灣人向警方求救。不過，雖然柬埔寨政府看似使出鐵腕政策，下定決心以突襲方式整頓西港詐騙園區，欲使從事詐騙的不肖人士措手不及，但柬埔寨官員收受賄賂的狀況十分嚴重，許多詐騙集團在官方抵達時，早已接獲通知撤離。
無論如何，頻傳的打工陷阱事件已讓柬埔寨國際形象蒙上陰影，如何改變這形象仍有待柬埔寨政府的努力。
越南：越南華裔富豪張美蘭涉嫌金融詐騙被警方逮捕
今年10月，越南一名華裔富豪張美蘭因涉嫌從事金融詐騙，遭到警方逮捕。而隨著張美蘭遭逮的新聞持續延燒，越南西貢商業銀行（SCB）也爆發民眾擠兌的熱潮，越南股市和房地產業更一度重挫。這起事件，也使越南經濟復甦之路更顯困難。
張美蘭在16歲時即選擇從商並擁有化妝品公司。1991年時，張美蘭女士創立「萬盛發集團」（Van Thinh Pha），早期主要以貿易為主，之後跨足飯店、餐飲業；90年代時更跨足房地產，成為房地產大亨。
今年5月，新聞報導傳出張美蘭要與香港富豪李嘉誠合作投資的一事。報導指出，李嘉誠有意將旗下的長實集團與萬盛發集團在胡志明市展開合作，使得張美蘭在越南變得更加有名。不過，越南公安部偵察局卻在10月時，以「詐騙侵占財產罪」罪名起訴張美蘭，指控其在2017年至2019年期間非法發行債券，並向投資者籌集數萬億越盾，令外界感到詫異。
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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