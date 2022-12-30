2023東南亞重大新聞回顧（上）：安華當上大馬首相｜新加坡男男男性行為除罪化｜印尼新刑法禁婚外性行為與同居
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安華終於當上南開校園首相、諾貝人和平獎得主霍塔又當上東帝汶總統、新加坡國會對男男性行為除罪化、印尼國會推新刑法限制婚外性行為與同居...2022年的東南亞各國，除了防疫措施走入尾聲，重新開放國門以為經濟復甦衝刺，政治、經濟與各類社會問題，讓這區域持續被全球關注著。 本文將回顧會2022年東南亞各國的重大新聞，一起記住過去這一年的大事，共同關注2023年的發展。
馬來西亞：萬年反對黨領袖安華終於當上首相
今年11月24日，馬來西亞希望聯盟主席安華宣誓成為該國第十任首相，這一年也是安華從政的第40年。
安華是在1993年獲時任首相馬哈迪賞識而提拔為副首相，但亞洲金融風暴後兩人因政見的歧義而分道揚鑣，安華也不幸遭到馬哈迪的政治對付而坐牢。安華的入獄也為馬來西亞的民主發展產生推波助瀾的作用。
2018年，為推翻身陷貪腐醜聞的首相納吉，已在2003年卸任的馬哈迪與安華領導的希望聯盟言和，在同年5月的大選擊敗執政多年的國民陣線，實現了首次政黨輪替，馬哈迪也再度當上首相。
不過，隨著馬哈迪與安華就接班問題的政爭無可避免，以及希望聯盟的內訌白熱化下，希望聯盟政府在2020年3月垮台。一直到2022年10月10日解散國會舉行大選前的兩年半裡面，馬來西亞還經歷了兩任首相，包括來自國民聯盟的慕尤丁（2020年3月1日至2021年8月16日）、國民陣線的依斯邁（2021年8月17日至2022年11月23日）。
根據西敏寺內閣制的贏者全拿的規則，必須有單一政黨或聯盟奪得簡單過半數的席次，才有資格組成政府，意即必須要有政黨聯盟奪得至少112國會議席。由於本次馬來西亞大選並無政黨聯盟奪得過半席次，因此出現懸峙議會的情形，各陣營必須爭取其它政黨的支持，湊足過半的席次，才能組成聯合政府。
由於在11月19日舉行的大選中，安華領導的希望聯盟在222席的國會議席中只奪下82席，因此安華必須拉攏其它政黨組成聯合政府。最終在11月24日，希盟在獲得擁有30個國會議席的「宿敵」國陣，以及其它政黨的支持下，獲得國會過半的席次，安華在國家皇宮宣誓成為第十任首相。
然而，由於在野的國民聯盟（74席）在選票上獲得多數的馬來選民支持，而絕大多數華裔、印裔選民支持希望聯盟，因此許多專家學者認為，未來安華政府的挑戰在於，要如何擴大既有支持，拉攏更多馬來選民的支持，以及防範2020年2月的「喜來登政變」危機會重演。
東帝汶：回鍋的老總統霍塔
除了安華終於當上首相之外，常被外界忽略的另一東南亞國家-東帝汶，在今年5月舉行的大選結果也同樣令人振奮，該國的諾貝爾和平獎得主霍塔再度當上總統。
霍塔先是在2007年首次當選東帝汶總統，2012年卸任。 2022年，霍塔因不滿時任總統弗朗西斯科·古特雷斯任內違憲，而決定重返政壇，並在4月20日當選總統。
二度當上國家領導人的霍塔，其首要任務就是重振東帝汶經濟，還有推動東帝汶成為東協會員國。霍塔在5月20日就任後，6月4日便出訪北京，拜會了中國外長王毅，並表達對習近平提出的「一帶一路」倡議的支持。接著在7月19日，霍塔到印尼進行訪問時表示，東帝汶希望和印尼加強貿易聯繫，並希望印尼在2023年擔任東協輪值主席國時，能協助東帝汶實現多年來正式成為東協成員國的計劃。
2002年獨立的東帝汶，在同年被聯合國正式承認為成員國，也是亞洲最年輕的民主國家。東帝汶在當年啟動了加入東協的進程，但直到2011年才正式申請加入。
今年在11月舉行的東協峰會上，東協領導人表示，東帝汶原則上將被接納為第11個會員國，並將在會議上獲得觀察員地位。各國領導人當時指出，東協將為東帝汶成為正式會員而制定「客觀標準原則的路線圖」（objective criteria-based road map）。
霍塔12月8日訪問新加坡時指出，他希望東帝汶能在2023年成為東協第11個正式會員國，他說「我們（東帝汶）不會在2023年、2025年、2030年做到完美，完美只存在於天堂。我認為，東協領導人並沒有想要將東協變成人間天堂的野心。」
東帝汶能否在2023年實現成為東協大家庭的一員，值得大家的關注。
新加坡：男男性行為除罪化
就在今年11月29日，新加坡國會正式廢除備受爭議的《刑事法典》第377A條文，該條文規定男男性行為屬犯罪行為，一旦罪名成立，可判處最長2年刑期。對於新加坡政府此番動作，該國多個LGBTQ+團體多表示歡迎，因為這承襲英國殖民時期遺留的法律已不被新加坡社會接受。
不過，這是否意味著新加坡會對多元性別會更寬容呢？這倒未必。
新加坡總理李顯龍強調，儘管男男性行為已除罪化，新加坡社會也已更能接受同志，但政府無意改變該國對婚姻為一男一女結合的法律定義。李顯龍8月在新加坡國慶群眾大會演說：「即使我們廢除377A條文，仍將維持並捍衛婚姻制度……依照法律，新加坡僅承認一男一女之間的婚姻。」
簡而言之，儘管男男性行為已被除罪化了，但隨著法律上更明確定義婚姻乃一男一女之間的結合，為多元性別群體的婚姻合法化也關上了大門。儘管新加坡社會對同志群體的污名化隨著377A條文的廢除已減少，但多元性別群體在法律上的平等對待，仍舊長路漫漫。
印尼：通過新刑法禁止婚外性行為、禁批評總統，引民主倒退隱憂
被譽為東南亞最大民主國家的印尼，今年11月成功在峇里島舉行了G20峰會而受到矚目，同時印尼也將在2023年接任東協輪值主席國，總統佐科威試圖提升該國在國際影響力的舉動也備受關注。然而，近日印尼通過的新刑法草案（KUHP），因有觸犯人權的疑慮，而使該國遭到國際的批評。
台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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