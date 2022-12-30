2023東南亞重大新聞回顧（上）：安華當上大馬首相｜新加坡男男男性行為除罪化｜印尼新刑法禁婚外性行為與同居

馬來西亞：萬年反對黨領袖安華終於當上首相

今年11月24日，馬來西亞希望聯盟主席安華宣誓成為該國第十任首相，這一年也是安華從政的第40年。

安華是在1993年獲時任首相馬哈迪賞識而提拔為副首相，但亞洲金融風暴後兩人因政見的歧義而分道揚鑣，安華也不幸遭到馬哈迪的政治對付而坐牢。安華的入獄也為馬來西亞的民主發展產生推波助瀾的作用。

2018年，為推翻身陷貪腐醜聞的首相納吉，已在2003年卸任的馬哈迪與安華領導的希望聯盟言和，在同年5月的大選擊敗執政多年的國民陣線，實現了首次政黨輪替，馬哈迪也再度當上首相。

不過，隨著馬哈迪與安華就接班問題的政爭無可避免，以及希望聯盟的內訌白熱化下，希望聯盟政府在2020年3月垮台。一直到2022年10月10日解散國會舉行大選前的兩年半裡面，馬來西亞還經歷了兩任首相，包括來自國民聯盟的慕尤丁（2020年3月1日至2021年8月16日）、國民陣線的依斯邁（2021年8月17日至2022年11月23日）。

根據西敏寺內閣制的贏者全拿的規則，必須有單一政黨或聯盟奪得簡單過半數的席次，才有資格組成政府，意即必須要有政黨聯盟奪得至少112國會議席。由於本次馬來西亞大選並無政黨聯盟奪得過半席次，因此出現懸峙議會的情形，各陣營必須爭取其它政黨的支持，湊足過半的席次，才能組成聯合政府。

由於在11月19日舉行的大選中，安華領導的希望聯盟在222席的國會議席中只奪下82席，因此安華必須拉攏其它政黨組成聯合政府。最終在11月24日，希盟在獲得擁有30個國會議席的「宿敵」國陣，以及其它政黨的支持下，獲得國會過半的席次，安華在國家皇宮宣誓成為第十任首相。

然而，由於在野的國民聯盟（74席）在選票上獲得多數的馬來選民支持，而絕大多數華裔、印裔選民支持希望聯盟，因此許多專家學者認為，未來安華政府的挑戰在於，要如何擴大既有支持，拉攏更多馬來選民的支持，以及防範2020年2月的「喜來登政變」危機會重演。

東帝汶：回鍋的老總統霍塔

除了安華終於當上首相之外，常被外界忽略的另一東南亞國家-東帝汶，在今年5月舉行的大選結果也同樣令人振奮，該國的諾貝爾和平獎得主霍塔再度當上總統。

霍塔先是在2007年首次當選東帝汶總統，2012年卸任。 2022年，霍塔因不滿時任總統弗朗西斯科·古特雷斯任內違憲，而決定重返政壇，並在4月20日當選總統。

二度當上國家領導人的霍塔，其首要任務就是重振東帝汶經濟，還有推動東帝汶成為東協會員國。霍塔在5月20日就任後，6月4日便出訪北京，拜會了中國外長王毅，並表達對習近平提出的「一帶一路」倡議的支持。接著在7月19日，霍塔到印尼進行訪問時表示，東帝汶希望和印尼加強貿易聯繫，並希望印尼在2023年擔任東協輪值主席國時，能協助東帝汶實現多年來正式成為東協成員國的計劃。

2002年獨立的東帝汶，在同年被聯合國正式承認為成員國，也是亞洲最年輕的民主國家。東帝汶在當年啟動了加入東協的進程，但直到2011年才正式申請加入。

今年在11月舉行的東協峰會上，東協領導人表示，東帝汶原則上將被接納為第11個會員國，並將在會議上獲得觀察員地位。各國領導人當時指出，東協將為東帝汶成為正式會員而制定「客觀標準原則的路線圖」（objective criteria-based road map）。

霍塔12月8日訪問新加坡時指出，他希望東帝汶能在2023年成為東協第11個正式會員國，他說「我們（東帝汶）不會在2023年、2025年、2030年做到完美，完美只存在於天堂。我認為，東協領導人並沒有想要將東協變成人間天堂的野心。」

東帝汶能否在2023年實現成為東協大家庭的一員，值得大家的關注。

Photo Credit：Reuters/達志影像 東帝汶總統霍塔7月19日到訪印尼，並與總統佐科威會面印。印尼將在明年擔任東協輪值主席國。

新加坡：男男性行為除罪化

就在今年11月29日，新加坡國會正式廢除備受爭議的《刑事法典》第377A條文，該條文規定男男性行為屬犯罪行為，一旦罪名成立，可判處最長2年刑期。對於新加坡政府此番動作，該國多個LGBTQ+團體多表示歡迎，因為這承襲英國殖民時期遺留的法律已不被新加坡社會接受。

不過，這是否意味著新加坡會對多元性別會更寬容呢？這倒未必。

新加坡總理李顯龍強調，儘管男男性行為已除罪化，新加坡社會也已更能接受同志，但政府無意改變該國對婚姻為一男一女結合的法律定義。李顯龍8月在新加坡國慶群眾大會演說：「即使我們廢除377A條文，仍將維持並捍衛婚姻制度……依照法律，新加坡僅承認一男一女之間的婚姻。」

簡而言之，儘管男男性行為已被除罪化了，但隨著法律上更明確定義婚姻乃一男一女之間的結合，為多元性別群體的婚姻合法化也關上了大門。儘管新加坡社會對同志群體的污名化隨著377A條文的廢除已減少，但多元性別群體在法律上的平等對待，仍舊長路漫漫。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為新加坡民眾參同志活動「粉紅點」（Pink Dot），照片攝於2017年7月1日。

印尼：通過新刑法禁止婚外性行為、禁批評總統，引民主倒退隱憂

被譽為東南亞最大民主國家的印尼，今年11月成功在峇里島舉行了G20峰會而受到矚目，同時印尼也將在2023年接任東協輪值主席國，總統佐科威試圖提升該國在國際影響力的舉動也備受關注。然而，近日印尼通過的新刑法草案（KUHP），因有觸犯人權的疑慮，而使該國遭到國際的批評。